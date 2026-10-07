2026. október 7. szerda Amália
19 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légifelvétel különböző használt autókról, amelyek szépen parkolnak egy autóárverésen
Autó

Megfordult a sorrend a magyar autópiacon: közel egymillió forinttal olcsóbban vehetjük meg a slágerautókat

Pénzcentrum
2026. október 7. 15:01

Friss adatok szerint 13,2%-kal kevesebb érdeklődés érkezett használt autókra szeptemberben, mint egy évvel korábban, miközben a kínálat 99,7 ezer hirdetéssel a tavalyi szinten maradt. Az átlagárakat tekintve a  legnagyobb változás a hibrideknél látszik: hirdetési áruk egy év alatt 933 ezer forinttal csökkent, így ma már olcsóbbak a villanyautóknál. Tavaly szeptemberben még fordított volt a sorrend.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eladók ugyanannyi autót kínáltak idén szeptemberben, mint a tavalyi év azonos időszakában: a hirdetések száma 99 655-ről 99 717-re változott. A kínálati átlagár 2,9%-kal, 5,41 millió forintra nőtt, a meghirdetett autók átlagéletkora 12,66 évről 12,37 évre csökkent a Használtautó.hu felületén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy hirdetésre így átlagosan 3,7 érdeklődés jutott, ez tavaly szeptemberben még 4,3 volt. Augusztusban az érdeklődések száma még 15,7%-kal maradt el az előző évitől, a különbség tehát szeptemberre szűkült, de az iskolakezdés után sem tűnt el.

Így változott a használtautó-piac szeptemberben - Forrás: Használtautó.huÍgy változott a használtautó-piac szeptemberben - Forrás: Használtautó.hu

„Augusztusban arra számítottunk, hogy a szabadságok végével gyorsan visszatérnek a vásárlók. A szeptemberi adatok szerint ez lassabban történik: az érdeklődés még mindig nagyjából nyolcadával kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A vevők most kivárnak, és alaposabban mérlegelnek, mielőtt felveszik a kapcsolatot az eladóval” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Majdnem egymillióval olcsóbb hibridek

A használt hibridek kínálati átlagára 11,04 millióról 10,10 millió forintra, 8,5%-kal csökkent egy év alatt. Az elektromos autóké közben 10,5 millióról 10,7 millió forintra emelkedett, köszönhetően számos új, zömmel prémium modell piacra lépésének.

Tavaly szeptemberben egy hibrid átlagosan 540 ezer forinttal került többe egy villanyautónál, idén 606 ezer forinttal kevesebbért lehet valaki hibrid-tulajdonos. A hibridek kínálata 34,8%-kal, több mint 6 000 hirdetésre bővült, a rájuk érkező érdeklődések száma 29,8%-kal, 24 ezerre nőtt.

Az elektromos autók iránti érdeklődés 20,2%-kal, 31,8 ezerre nőtt. Náluk egy hirdetésre 4,8 érdeklődés jutott a tavalyi 4,6 után – ez az egyetlen hajtás és karosszéria, ahol ez az arány emelkedett. A két hajtás együtt a szeptemberi érdeklődések 15%-át adta, egy évvel korábban 10,5%-át.

Megfordult a sorrend: olcsóbb lett a hibrid - Forrás: Használtautó.huMegfordult a sorrend: olcsóbb lett a hibrid - Forrás: Használtautó.hu

„Egy év alatt a hibrid lett a kedvezőbb belépő az alternatív hajtások közé: ma egy használt hibrid átlagosan olcsóbb, mint egy villanyautó, és a választék is sokkal nagyobb. Aki most vásárol, jobb helyzetben van, mint tavaly ilyenkor: ugyanakkora kínálatból kevesebb vevő választ, így több idő jut az autó átvizsgálására és az alkura” – tette hozzá az üzletág vezetője.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A dízel a piaccal ellentétesen mozog

A dízelautók iránti érdeklődés 22,7%-kal, 150 ezerről 116 ezerre esett, ez a legnagyobb visszaesés a hajtások között. A benzineseké 14,6%-kal csökkent.

A dízelek az érdeklődések 31,1%-át kapták, tavaly 35,0%-át. Átlagáruk 1,8%-kal, 4,82 millió forintra csökkent, miközben a teljes piacé nőtt. A meghirdetett dízelek átlagéletkora 12,67-ről 12,92 évre, átlagos futásuk 225 800-ról 226 600 kilométerre nőtt. Eközben a piac egészén mindkettőnél csökkenés látható.

Egyedül a városi terepjárók iránti érdeklődés nőtt

A karosszériatípusok közül csak a városi terepjárók iránt nőtt érdemben az érdeklődés: 3,3%-kal, 80,5 ezerre. Kínálatuk 18,2%-kal bővült, átlagáruk 4,1%-kal, 8,44 millió forintra csökkent. A szedánok iránti kereslet 22,7%-kal esett.

 
Címlapkép: Getty Images
#autó #dízel #árak #elektromos autó #használt autó #kereslet #autópiac #használtautó-piac #hibridautó #suv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:15
16:03
15:53
15:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 7.
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
2026. október 7.
Vigyázz, mit posztolsz! Egy ártatlan kép miatt is kifoszthatnak a csalók: egyre többen járnak pórul Magyarországon
2026. október 7.
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 7. szerda
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
1 hete
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
3
5 napja
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
4
1 hónapja
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
5
5 napja
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 16:03
Kiderült a balatoni ingatlanbumm sötét titka: rengeteg új lakás épül, de a lakosság rohamosan fogy
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 13:45
A Covid is így kezdődött: megvan a második fertőzöttje a rejtélyes oroszországi pestiskórnak: óriási a titkolózás
Agrárszektor  |  2026. október 7. 15:28
Nem akármilyen hírek jöttek az ukrán földekről: erre nem sokan számítottak