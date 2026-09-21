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Brutál áremelés az okmányirodákban: a jogosítványt, forgalmi engedélyt is érinti, keményen fizethetnek az autósok
Újabb drágulással szembesülnek az autósok és ügyintézők Szerbiában: szeptember 12-től többet kell fizetni több belügyminisztériumi szolgáltatásért is. A jogosítvány kiállításának díja 2115-ről 2304 dinárra (6557-ről 7142 forintra), a forgalmi engedélyé 1970-ről 2168 dinárra (6107-ről 6721 forintra) emelkedett. A rendszámtábla már 1380 dinárba (4278 forintba) kerül, míg a forgalmi engedély, a rendszámtáblák és a matrica együttes cseréje 5489 helyett 5684 dinár, vagyis mintegy 17 620 forint.
Újabb szolgáltatások ára emelkedett Szerbiában, a drágulási hullám pedig a belügyminisztériumi ügyintézést is elérte - írja a Nova portál. Szeptember 12-től többet kell fizetni többek között a személyi okmányok, a közokiratok és a rendszámtáblák kiállításáért.
A belügyminisztériumi szolgáltatásoknál a korábbi illetékek mellett most már a dokumentumok technikai előállításának költségét is meg kell fizetni. A belgrádi rendőrkapitányság szerint hosszabb idő után végrehajtott, minimális mértékű korrekcióról van szó, amely kizárólag ezt a költségelemet érinti.
A jogosítvány kiállításának díja például 2115 dinárról 2304 dinárra (7142 forintról 7142? forintra) emelkedett. A forgalmi engedélyért korábban 1970 dinárt, most 2168 dinárt (6716 forintot) kell fizetni. A rendszámtábla új ára 1380 dinár (4278 forint). A forgalmi engedély, a rendszámtáblák és a matrica cseréje pedig 5489 dinár helyett már 5684 dinárba (17 620 forintba) kerül.
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