Szürreális sztori Sümeg belvárosában: nyolcéves fiának adta át ez a nő a vezetést, a kocsin még rendszám se volt

Rendszám nélküli autót vezetett egy nyolcéves kisfiú Sümegen a hétvégén, miután az édesanyja átadta neki a slusszkulcsot. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése és járművezetés tiltott átengedése miatt indított büntetőeljárást a nő ellen - közölte a Veszprém Megyei Rendőrség.

A helyi rendőrök egy rendszám nélkül közlekedő járműre figyeltek fel a város belterületén, ezért megállították. Az igazoltatás során derült ki, hogy a volán mögött egy mindössze nyolcéves gyermek ül. A kisfiú elmondta, hogy nem titokban vitte el az autót, az édesanyja engedte meg neki a vezetést azzal a feltétellel, ha 14 éves barátja is vele tart.

A tinédzser utas az egyenruhásokat meglátva azonnal kipattant a kocsiból, és elmenekült a helyszínről. A hatóságok ezt követően felkeresték és felelősségre vonták a járművet átengedő édesanyát.