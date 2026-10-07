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Szürreális sztori Sümeg belvárosában: nyolcéves fiának adta át ez a nő a vezetést, a kocsin még rendszám se volt
Autó

Szürreális sztori Sümeg belvárosában: nyolcéves fiának adta át ez a nő a vezetést, a kocsin még rendszám se volt

Pénzcentrum
2026. október 7. 17:22

Rendszám nélküli autót vezetett egy nyolcéves kisfiú Sümegen a hétvégén, miután az édesanyja átadta neki a slusszkulcsot. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése és járművezetés tiltott átengedése miatt indított büntetőeljárást a nő ellen - közölte a Veszprém Megyei Rendőrség.

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A helyi rendőrök egy rendszám nélkül közlekedő járműre figyeltek fel a város belterületén, ezért megállították. Az igazoltatás során derült ki, hogy a volán mögött egy mindössze nyolcéves gyermek ül. A kisfiú elmondta, hogy nem titokban vitte el az autót, az édesanyja engedte meg neki a vezetést azzal a feltétellel, ha 14 éves barátja is vele tart.

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A tinédzser utas az egyenruhásokat meglátva azonnal kipattant a kocsiból, és elmenekült a helyszínről. A hatóságok ezt követően felkeresték és felelősségre vonták a járművet átengedő édesanyát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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