Rendkívüli lépést jelentett be a kormány: súlyos ezrekkel lehet olcsóbb egy tankolás

Akár 10 euróval, vagyis hozzávetőleg 3700 forinttal is kevesebbe kerülhet egy átlagos dízeltankolás Franciaországban novembertől. Sébastien Lecornu francia miniszterelnök tízmillió hordó dízelt szabadít fel a stratégiai készletekből, hogy enyhítse az iráni háború miatt megugró energiaárak hatását. Az intézkedés november 1-jén indul, és január végéig tarthat, a kormány pedig literenként 12–18 centes árcsökkenést vár - írja az Euronews.

A francia autósok számára egyre nagyobb terhet jelent az üzemanyag ára, ezért a kormány rendkívüli intézkedéshez nyúl. Lecornu hétfőn, az üzemanyag-forgalmazókkal folytatott egyeztetés után jelentette be, hogy a stratégiai tartalékokból származó dízelt értékesítik a piacon, ezzel növelve a kínálatot és mérsékelve a töltőállomásokon fizetendő összegeket.

A miniszterelnök szerint egy átlagos tankolásnál körülbelül 10 euró lehet a megtakarítás. A könnyítés nemcsak a magánautósokat érinti, hanem a fűtőolaj, a fuvarozásban használt dízel és a mezőgazdaságban, halászatban, illetve az építőiparban felhasznált gázolaj árára is hatással lehet.

A francia kormány a stratégiai tartalékokból összesen tízmillió hordó dízelt tesz elérhetővé a forgalmazók számára. A készleteket még az iráni háború kitörése előtt szerezték be, így a kormány arra számít, hogy az üzemanyag a jelenlegi piaci áraknál kedvezőbb feltételekkel kerülhet a kereskedőkhöz.

Az intézkedés november 1-jén lép életbe, és a tervek szerint január végéig tart. A cél a dízelárak literenkénti 12–18 centes csökkentése, ami egy nagyjából 55 literes tank esetében 6,6–9,9 eurós megtakarítást jelenthet. Ez magyarázza a kormány által ígért, megközelítőleg 10 eurós könnyítést. A konstrukció nem hagyományos, közvetlen állami támogatás. A kormány a korábban beszerzett készletek piacra engedésével próbálja növelni a kínálatot, és így mérsékelni a fogyasztói árakat.

Franciaországban különösen drága a dízel

A francia autósok helyzete európai összevetésben is kedvezőtlen. Az Euronews által idézett, október 5-i adatok szerint a dízel literenkénti átlagára Franciaországban 2,355 euró volt, miközben az uniós átlag 2,149 eurót tett ki. Ennél magasabb átlagárat csak Finnországban, Hollandiában és Dániában mértek.

A benzin sem olcsó. Franciaországban október 5-én átlagosan 2,212 eurót kértek egy literért, szemben a 2,006 eurós uniós átlaggal. A magas üzemanyagárak nemcsak az autósok pénztárcáját terhelik, hanem a fuvarozási és termelési költségeken keresztül a gazdaság más területein is megjelenhetnek.

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A fűtőolaj ára szintén komoly gondot jelent a tél közeledtével. Franciaországban október 5-én ezer liter háztartási fűtőolaj átlagosan 1907 euróba került, ami meghaladta az uniós átlagot. Ez különösen azoknak a háztartásoknak jelenthet nehézséget, amelyek olajtüzelésű rendszerrel fűtik otthonukat.

A háborúk az európai üzemanyagárakat is felhajtják

A francia kormány a mostani intézkedést az iráni és az ukrajnai háború által súlyosbított energiapiaci helyzettel indokolja. A konfliktusok fokozzák a kínálattal kapcsolatos bizonytalanságot, miközben a finomított üzemanyagok piacán is megjelennek az ellátási és árkockázatok. Lecornu már október 7-én bejelentette, hogy Franciaország tízmillió hordó dízelt szabadít fel a stratégiai készletekből, miután a G7 országai összehangolt lépésekről állapodtak meg az energiapiaci nyomás enyhítésére.

A készletek felszabadítása átmenetileg javíthatja a kínálatot, de nem jelent tartós védelmet az újabb áremelkedésekkel szemben. Ha a nyersolaj vagy a finomított dízel ára ismét meredeken emelkedik, az részben vagy akár teljesen felemésztheti a várt megtakarítást.

A francia kormány tehát időt próbál nyerni az autósoknak és a vállalkozásoknak. Hogy a literenkénti 12–18 centes árcsökkentés ténylegesen mennyire érződik majd a kutakon, az a következő hónapok világpiaci folyamataitól és a forgalmazók árképzésétől is függ.