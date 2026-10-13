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Wizz Air utasok, figyelem! Új szabály van a powerbankekre: így lehet mostantól felvinni a fedélzetre
Fontos szabályokra hívta fel az utasok figyelmét a Wizz Air a lítiumakkumulátorral működő elektronikai eszközök szállításával kapcsolatban. A külső akkumulátorokat, a tartalék lítiumakkumulátorokat és az elektromos cigarettákat tilos a feladott poggyászba tenni, ezeket kizárólag a kézipoggyászban lehet szállítani. A légitársaság arra is emlékeztetett, hogy a fedélzeten továbbra sem engedélyezett az elektronikus eszközök töltése.
A Wizz Air közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a lítiumakkumulátorral működő eszközök nem megfelelő szállítása biztonsági kockázatot jelenthet. Bár a mobiltelefonok, táblagépek, laptopok és fényképezőgépek általában gond nélkül felvihetők a repülőgépre, a külső és tartalék akkumulátorokra szigorúbb szabályok vonatkoznak.
A power bankok és a tartalék lítiumakkumulátorok kizárólag kézipoggyászban szállíthatók, feladott bőröndbe nem helyezhetők. Ugyanez vonatkozik az elektromos cigarettákra is, amelyek véletlen bekapcsolódás esetén túlmelegedhetnek.
A légitársaság azt javasolja, hogy az utasok ezeket az eszközöket lehetőség szerint tartsák maguknál, hogy szükség esetén ellenőrizni tudják az állapotukat. A külső akkumulátorok és az elektromos cigaretták használata a fedélzeten tilos.
Erre kell figyelni a csomagolásnál
A tartalék akkumulátorokat és a power bankokat úgy kell elhelyezni a kézipoggyászban, hogy ne alakulhasson ki rövidzárlat. Ehhez megfelelő lehet az eredeti csomagolás, egy védőtok vagy egy külön műanyag tasak. Fontos továbbá megakadályozni a véletlen bekapcsolódást, és az akkumulátorokat távol tartani a fémtárgyaktól, például a kulcsoktól és az érméktől.
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A mobiltelefonok, táblagépek és laptopok szükség esetén általában a feladott poggyászban is szállíthatók, de csak teljesen kikapcsolt állapotban, a sérülések és a véletlen bekapcsolódás ellen megfelelően védve. A légitársaság emellett azt javasolja, hogy az utasok még indulás előtt töltsék fel elektronikai eszközeiket. Erre a repülőtereken található töltőállomásoknál is lehetőség nyílhat, a fedélzeten azonban a töltés nem engedélyezett.
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