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Budapest, 2026. június 12.Parkolóautomata Budapest belvárosában 2026. június 11-én. Várhatóan hatályba lép a fõvárosi parkolási rendelet módosítása, a tervek szerint emelkednek a parkolási díjak, július 1-tõl megszûnnek a parkolóauto
Autó

Rendkívüli! Most közölte Karácsony Gergely: 10 milliárd forintot bukhat Budapest a parkolási rendszer miatt

Pénzcentrum
2026. október 11. 16:54

A budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani, ami lehetővé tenné a főváros útfelújítási keretének az ötszörösére emelését – hangsúlyozta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy Facebook-videóban.

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A fővárosi önkormányzat még 2019-ben megtiltotta a külső alvállalkozók bevonását a parkolásüzemeltetésbe, így a feladat ellátása teljesen a kerületi önkormányzatokhoz került. Bár a működés ezáltal átláthatóbbá vált, a főpolgármester szerint a jelenlegi struktúra még mindig nem elég hatékony. A parkoló autósok által befizetett összegeket közvetlenül a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kellene fordítani, hiszen a fővárosi úthálózat, a hidak és a felüljárók jelentős felújítási elmaradással küzdenek. A legsürgetőbb feladatok között említette a Petőfi híd és az Árpád híd halaszthatatlanná vált felújítását.

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"Ha csak azt a 10 milliárd forintot megspóroljuk, amit kitolunk az ablakon, akkor az azt jelenti, hogy megötszöröztük a főváros útfelújítási keretét" – fogalmazott a városvezető.

Karácsony Gergely élesen bírálta a kerületek közötti adómegosztási és szabályozási rendszert is, amely véleménye szerint a 2010 és 2014 közötti törvénymódosítások következtében torzult el. Rámutatott, hogy a legmódosabb és a legszegényebb budapesti kerület – például az V. és a XVI. kerület – között három-és-félszeres különbség van az egy főre jutó adóbevételekben. Bírálta továbbá, hogy a belvárosi kerület a csökkenő lakosságszáma ellenére is kiemelkedő adóbevételekkel rendelkezik, miközben a parkolási bevételekről és azok felhasználásáról semmilyen adatot nem ad át a fővárosnak.

"Én abba nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, ahol a XVI. kerületi polgár harmadannyit sem ér, mint egy V. kerületi" – tette hozzá Karácsony Gergely, hangsúlyozva a várost megfojtó szabályozás átalakításának szükségességét.

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Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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