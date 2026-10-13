Borbás Marcsi éveken át titokban küzdött meg a veserákkal, a betegségéről még a szüleinek sem beszélt.
Dec. 24. munkaszüneti nap: már 2026-ban életbe léphetne az új szabályozás
December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról vitázott kedden az Országgyűlés. A Tisza Párt képviselői által benyújtott törvényjavaslatot valamennyi ellenzéki frakció támogatta a parlamenti vitában, a kormány részéről felszólaló Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter pedig úgy fogalmazott, hogy az új munkaszüneti nap költségvetési hatása csekély lehet, miközben a társadalmi jólétre gyakorolt hatása kiemelkedő. A módosítás elfogadása esetén már 2026-ban életbe léphetne az új szabályozás.
Hantosi István, a Tisza Párt országgyűlési képviselője az előterjesztők nevében arról beszélt, hogy a karácsony az év egyik legfontosabb ünnepe, ezért indokolt lenne december 24-ét is hivatalos munkaszüneti nappá tenni. Emlékeztetett arra, hogy a kezdeményezés az elmúlt évtizedekben többször is felmerült, vallási és érdekképviseleti szervezetek, valamint parlamenti frakciók is szorgalmazták a változtatást, ám korábban nem született döntés róla. Hantosi szerint a javaslat elfogadásával azok is nyugodtabban készülhetnének az ünnepre, akiknek jelenleg december 24-én is dolgozniuk kell.
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a vitában arra hívta fel a figyelmet, hogy a változás mintegy 1,5–1,7 millió embert érinthet, akik jellemzően ezen a napon is munkát végeznek. A miniszter a Pénzügyminisztérium számításaira hivatkozva azt mondta, hogy a költségvetési hatás csekély, a társadalmi jólét szempontjából viszont jelentős lehet az új munkaszüneti nap bevezetése.
A javaslat nem csupán a munkaszüneti napok rendjét érintené, hanem a kereskedelmi nyitvatartást is. Az előterjesztés főszabályként általános üzletzárást irányoz elő december 24-ére, vagyis a kereskedelmi egységek többségének zárva kellene tartania.
A tervezet ugyanakkor meghatározott kivételeket is engedne. Nyitva maradhatnának többek között
- a vendéglátó üzletek,
- a szálláshelyek,
- a virág- és édességüzletek,
- valamint az üzemanyagtöltő állomások.
- Szintén kivételt jelentenének a közforgalmú vasúti és autóbusz-pályaudvarokon, a repülőtereken, illetve a benzinkutakon belül működő üzletek.
A szabályozás így a kereskedelemben dolgozók számára is szélesebb körben biztosíthatná az ünnepi pihenést. A javaslat a közszférában, az egészségügyben és a közlekedésben dolgozókat sem mentesítené automatikusan a munkavégzés alól: akiknek december 24-én szolgálatot kell teljesíteniük, azok díjazására és pótlékaira továbbra is a hatályos rendelkezések vonatkoznának.
Megszűnhet a decemberi ledolgozós szombat
A változás a 2026-os munkarendet is érintené. A jelenlegi szabályozás szerint december 24-e pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kell ledolgozni. Amennyiben azonban a törvénymódosítás életbe lép, a szenteste munkaszüneti nappá válásával a ledolgozós szombatra vonatkozó kötelezettséget is rendezni kell.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kátai-Németh Vilmos jelezte, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítványokra van szükség. Ezek között szerepel a már kiadott munkarendről szóló miniszteri rendelet összehangolása az új szabályokkal, valamint a folyamatban lévő munkaidőkeretek és elszámolások rendezése is.
A december 24-i munkaszüneti nap bevezetéséről a keddi parlamenti ülésen általános vitát tartottak, végleges döntés azonban még nem született. A javaslat elfogadása esetén szenteste már az idei évben is hivatalos munkaszüneti nap lehetne, a részletszabályok és a munkarend módosítása azonban még jogalkotási feladatokat jelent.
Címlapkép: MTI/Hegedűs Róbert
Ezen a vidéki településen él a legendás magyar műsorvezető, Dömsödi Gábor: a TV-s ma már polgármester
Közel 48 százalékos részvétel mellett választották meg Pásztó új polgármesterét. Magyar Péter és Hajdú Péter is gratulált a győztesnek.
Történelmi megállapodás született: óriási változás jöhet az HBO Maxnál, szívhatják a fogukat az előfizetők
Lezárult Hollywood történetének egyik legjelentősebb üzlete, amelynek keretében a Paramount Skydance 110 milliárd dollárért felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt.
A hévízi Ensana Thermal Hotel „Kék Balaton” nevű kreációja nyerte el a Balaton sütije 2026 címet.
Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének nyerőszámait, a tét pedig 980 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Negyven évvel a megalakulása után végérvényesen biztossá vált, hogy soha többé nem áll össze a L’art pour l’art Társulat.
Hatalmas botrány a brit királyi családban: a saját zsebéből fizetett ki vagyonokat III. Károly az öccséért
III. Károly király 1,5 millió fontot (mintegy 2 millió dollárt) fizetett ki öccse, a korábbi András herceg tartozásáért,
A gasztronómiával és utazással foglalkozó, népszerű brit Instagram-csatorna, a Topjaw műsorában tették fel a kérdést a színésznőnek,
A cukrászdai sütemények ára az emelkedő működési költségek miatt tovább nőtt, így egy szeletért ma már átlagosan 1300–1700 forintot kérnek el.
Édesanyja, Rubint Réka tiszteletére lépett színpadra egy televíziós tehetségkutatóban Schóbert Lara.
Vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 555 millió forintos főnyereményt a 41. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tragikus ralibalesetben életét vesztette Klaus Rader, a Vapiano és a L'Osteria étteremláncok 63 éves társalapítója.
Karbantartás miatt több órára leáll a Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszere
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
Sokkal több mint egy hétköznapi családi ház, szinte exkluzív wellnessbirtok Pataky Attila budajenői otthona.
Szándékos mérgezés áldozata lett Rezes Judit és Szabó Győző kutyája.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/41. heti, pénteki nyerőszámait.
Fordulat a múzeumi rablásban: megvannak a menekülő tolvajok által elvitt felbecsülhetetlen értékű képek
Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónappal ezelőtt loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából
A fizetés és a pénzügyek témája továbbra is az egyik legkényesebb kérdés az ismerkedés során.
Fodor Zsókának egy idősotthonokat üzemeltető cég biztosít majd helyet arra az időre, amikor már nem tud egyedül gondoskodni magáról.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.