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Dec. 24. munkaszüneti nap: már 2026-ban életbe léphetne az új szabályozás

MTI
2026. október 13. 20:57

December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról vitázott kedden az Országgyűlés. A Tisza Párt képviselői által benyújtott törvényjavaslatot valamennyi ellenzéki frakció támogatta a parlamenti vitában, a kormány részéről felszólaló Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter pedig úgy fogalmazott, hogy az új munkaszüneti nap költségvetési hatása csekély lehet, miközben a társadalmi jólétre gyakorolt hatása kiemelkedő. A módosítás elfogadása esetén már 2026-ban életbe léphetne az új szabályozás.

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Hantosi István, a Tisza Párt országgyűlési képviselője az előterjesztők nevében arról beszélt, hogy a karácsony az év egyik legfontosabb ünnepe, ezért indokolt lenne december 24-ét is hivatalos munkaszüneti nappá tenni. Emlékeztetett arra, hogy a kezdeményezés az elmúlt évtizedekben többször is felmerült, vallási és érdekképviseleti szervezetek, valamint parlamenti frakciók is szorgalmazták a változtatást, ám korábban nem született döntés róla. Hantosi szerint a javaslat elfogadásával azok is nyugodtabban készülhetnének az ünnepre, akiknek jelenleg december 24-én is dolgozniuk kell.

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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a vitában arra hívta fel a figyelmet, hogy a változás mintegy 1,5–1,7 millió embert érinthet, akik jellemzően ezen a napon is munkát végeznek. A miniszter a Pénzügyminisztérium számításaira hivatkozva azt mondta, hogy a költségvetési hatás csekély, a társadalmi jólét szempontjából viszont jelentős lehet az új munkaszüneti nap bevezetése.

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A javaslat nem csupán a munkaszüneti napok rendjét érintené, hanem a kereskedelmi nyitvatartást is. Az előterjesztés főszabályként általános üzletzárást irányoz elő december 24-ére, vagyis a kereskedelmi egységek többségének zárva kellene tartania.

A tervezet ugyanakkor meghatározott kivételeket is engedne. Nyitva maradhatnának többek között

  • a vendéglátó üzletek,
  • a szálláshelyek,
  • a virág- és édességüzletek,
  • valamint az üzemanyagtöltő állomások.
  • Szintén kivételt jelentenének a közforgalmú vasúti és autóbusz-pályaudvarokon, a repülőtereken, illetve a benzinkutakon belül működő üzletek.

A szabályozás így a kereskedelemben dolgozók számára is szélesebb körben biztosíthatná az ünnepi pihenést. A javaslat a közszférában, az egészségügyben és a közlekedésben dolgozókat sem mentesítené automatikusan a munkavégzés alól: akiknek december 24-én szolgálatot kell teljesíteniük, azok díjazására és pótlékaira továbbra is a hatályos rendelkezések vonatkoznának.

Megszűnhet a decemberi ledolgozós szombat

A változás a 2026-os munkarendet is érintené. A jelenlegi szabályozás szerint december 24-e pihenőnap, amelyet december 12-én, szombaton kell ledolgozni. Amennyiben azonban a törvénymódosítás életbe lép, a szenteste munkaszüneti nappá válásával a ledolgozós szombatra vonatkozó kötelezettséget is rendezni kell.

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Kátai-Németh Vilmos jelezte, hogy a törvényjavaslathoz módosító indítványokra van szükség. Ezek között szerepel a már kiadott munkarendről szóló miniszteri rendelet összehangolása az új szabályokkal, valamint a folyamatban lévő munkaidőkeretek és elszámolások rendezése is.

A december 24-i munkaszüneti nap bevezetéséről a keddi parlamenti ülésen általános vitát tartottak, végleges döntés azonban még nem született. A javaslat elfogadása esetén szenteste már az idei évben is hivatalos munkaszüneti nap lehetne, a részletszabályok és a munkarend módosítása azonban még jogalkotási feladatokat jelent.

Címlapkép:  MTI/Hegedűs Róbert
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