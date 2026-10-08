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Az út közepére építettek egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet Újpesten: elmagyarázta a BKK, miért is van ez jól
Furcsa forgalmi rend alakult ki Újpest főutcáján: a felújítás alatt álló Pozsonyi utcán és István úton több olyan megoldás is megjelent, amely első ránézésre meghökkentő lehet. Különösen sok kérdést vetett fel, hogy miért tűnik úgy, mintha az út közepére került volna egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely. A BKK most részletesen elmagyarázta, mi áll a háttérben.
Már 85 százalékos készültségnél jár a Pozsonyi utca és az István út felújítása, az új forgalmi rend azonban több ponton is szokatlan képet mutat. Az egyik leglátványosabb változás az Újpest-Központnál, illetve a Tél utcától délre kialakított nyitott kerékpársáv, amelyet az autósoknak is használniuk kell bizonyos helyzetekben.
A BKK tájékoztatása szerint a nyitott kerékpársáv elsősorban a kerékpárosok közlekedését szolgálja, ugyanakkor ha nincs előtte kerékpáros, az autósok a forgalmi sáv részeként használhatják. Amennyiben viszont kerékpáros halad rajta, elsőbbséget kell neki biztosítani: az autósnak vagy a belső sávba kell átsorolnia, vagy a kerékpárost nem zavarva, mögötte kell haladnia.
A kerékpáros megelőzése csak akkor lehetséges, ha ehhez biztonságosan rendelkezésre áll legalább 1,5 méteres oldaltávolság. A Pozsonyi utcán és az István úton erre nincs lehetőség, így itt a kerékpáros ilyen módon nem előzhető meg.
A BKK szerint egyébként nem új közlekedési megoldásról van szó: a nyitott kerékpársáv 2010 óta része a KRESZ-nek, Budapesten pedig több helyen is alkalmazzák.
Az igazán különös megoldás azonban a Nyár utca és a Munkásotthon utca közötti szakaszon látható. Itt úgy alakították ki a közlekedési teret, hogy a járda mellett fut a kerékpársáv, ezt követi a parkolósáv, majd a közúti forgalmi sáv. Emiatt az egyik mozgáskorlátozott parkolóhely valóban úgy nézhet ki, mintha az úttest közepére került volna.
A BKK magyarázata szerint ennek oka, hogy egyszerre kellett megoldani a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok biztonságos közlekedését, miközben a meglévő mozgáskorlátozott parkolóhelyet is meg akarták tartani.
A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely ráadásul a szabványok szerint eleve nagyobb területet igényel egy hagyományos parkolóhelynél. Biztosítani kell ugyanis a biztonságos ki- és beszállást, valamint a kerekesszék használatához szükséges szabad teret is.
Ezért ezen a különleges helyen egy 7 méter hosszú és 3,6 méter széles parkolóhelyet alakítottak ki. A BKK szerint a végleges kialakításban a parkolóhelyet és a mögötte található parkolókat forgalomtól elzárt biztonsági sáv veszi majd körül, a járdaszegélyt pedig lesüllyesztik, hogy a kerekesszékkel közlekedők akadálymentesen juthassanak fel a járdára.
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A kialakítás rehabilitációs szakmérnök bevonásával készült, és a BKK szerint nem egyedi megoldásról van szó. Hasonló alapelvet alkalmaztak például a József körúton is, és hasonló logika alapján épül a ferencvárosi Mester utca kerékpáros kapcsolata is.
A BKK szerint a megoldás célja, hogy a kerékpárosok védett helyen közlekedhessenek, a mozgáskorlátozott emberek pedig akadálymentesen és biztonságosan használhassák a számukra kijelölt parkolóhelyet, miközben az autók és a buszok számára is megfelelő útfelület marad.
A felújítás egy másik látványos eleme az Újpest-Központban található fák körül kialakított betonelemek rendszere. A BKK szerint a bank előtti fák megőrzése kiemelt szempont volt, ezért több műszaki megoldást is megvizsgáltak a gyökérzet védelmére és a fák hosszú távú állékonyságának biztosítására.
A mostani kialakítás ugyan megfelelően védi a fákat, gyalogos szempontból azonban nem bizonyult ideálisnak. A BKK szerint egyes helyeken kényelmetlen, sőt botlásveszélyes is lehet, ezért ezt már jelezték a kivitelezőnek.
A kivitelező hamarosan módosítja a kialakítást, hogy a fák védelme mellett a gyalogosok számára is biztonságos és kényelmes legyen a közlekedés. Az átalakításra akkor kerül sor, amikor megszületik a végleges, minden érintett által támogatott műszaki megoldás.
Címlapkép: BKK
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