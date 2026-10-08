2026. október 8. csütörtök Koppány
23 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az út közepére építettek egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet Újpesten: elmagyarázta a BKK, miért is van ez jól
Autó

Az út közepére építettek egy mozgáskorlátozott parkolóhelyet Újpesten: elmagyarázta a BKK, miért is van ez jól

Pénzcentrum
2026. október 8. 14:20

Furcsa forgalmi rend alakult ki Újpest főutcáján: a felújítás alatt álló Pozsonyi utcán és István úton több olyan megoldás is megjelent, amely első ránézésre meghökkentő lehet. Különösen sok kérdést vetett fel, hogy miért tűnik úgy, mintha az út közepére került volna egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely. A BKK most részletesen elmagyarázta, mi áll a háttérben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Már 85 százalékos készültségnél jár a Pozsonyi utca és az István út felújítása, az új forgalmi rend azonban több ponton is szokatlan képet mutat. Az egyik leglátványosabb változás az Újpest-Központnál, illetve a Tél utcától délre kialakított nyitott kerékpársáv, amelyet az autósoknak is használniuk kell bizonyos helyzetekben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A BKK tájékoztatása szerint a nyitott kerékpársáv elsősorban a kerékpárosok közlekedését szolgálja, ugyanakkor ha nincs előtte kerékpáros, az autósok a forgalmi sáv részeként használhatják. Amennyiben viszont kerékpáros halad rajta, elsőbbséget kell neki biztosítani: az autósnak vagy a belső sávba kell átsorolnia, vagy a kerékpárost nem zavarva, mögötte kell haladnia.

Kapcsolódó cikkeink:

A kerékpáros megelőzése csak akkor lehetséges, ha ehhez biztonságosan rendelkezésre áll legalább 1,5 méteres oldaltávolság. A Pozsonyi utcán és az István úton erre nincs lehetőség, így itt a kerékpáros ilyen módon nem előzhető meg.

A BKK szerint egyébként nem új közlekedési megoldásról van szó: a nyitott kerékpársáv 2010 óta része a KRESZ-nek, Budapesten pedig több helyen is alkalmazzák.

Az igazán különös megoldás azonban a Nyár utca és a Munkásotthon utca közötti szakaszon látható. Itt úgy alakították ki a közlekedési teret, hogy a járda mellett fut a kerékpársáv, ezt követi a parkolósáv, majd a közúti forgalmi sáv. Emiatt az egyik mozgáskorlátozott parkolóhely valóban úgy nézhet ki, mintha az úttest közepére került volna.

A BKK magyarázata szerint ennek oka, hogy egyszerre kellett megoldani a gyalogosok, a kerékpárosok és az autósok biztonságos közlekedését, miközben a meglévő mozgáskorlátozott parkolóhelyet is meg akarták tartani.

A mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhely ráadásul a szabványok szerint eleve nagyobb területet igényel egy hagyományos parkolóhelynél. Biztosítani kell ugyanis a biztonságos ki- és beszállást, valamint a kerekesszék használatához szükséges szabad teret is.

Ezért ezen a különleges helyen egy 7 méter hosszú és 3,6 méter széles parkolóhelyet alakítottak ki. A BKK szerint a végleges kialakításban a parkolóhelyet és a mögötte található parkolókat forgalomtól elzárt biztonsági sáv veszi majd körül, a járdaszegélyt pedig lesüllyesztik, hogy a kerekesszékkel közlekedők akadálymentesen juthassanak fel a járdára.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kialakítás rehabilitációs szakmérnök bevonásával készült, és a BKK szerint nem egyedi megoldásról van szó. Hasonló alapelvet alkalmaztak például a József körúton is, és hasonló logika alapján épül a ferencvárosi Mester utca kerékpáros kapcsolata is.

A BKK szerint a megoldás célja, hogy a kerékpárosok védett helyen közlekedhessenek, a mozgáskorlátozott emberek pedig akadálymentesen és biztonságosan használhassák a számukra kijelölt parkolóhelyet, miközben az autók és a buszok számára is megfelelő útfelület marad.

A felújítás egy másik látványos eleme az Újpest-Központban található fák körül kialakított betonelemek rendszere. A BKK szerint a bank előtti fák megőrzése kiemelt szempont volt, ezért több műszaki megoldást is megvizsgáltak a gyökérzet védelmére és a fák hosszú távú állékonyságának biztosítására.

A mostani kialakítás ugyan megfelelően védi a fákat, gyalogos szempontból azonban nem bizonyult ideálisnak. A BKK szerint egyes helyeken kényelmetlen, sőt botlásveszélyes is lehet, ezért ezt már jelezték a kivitelezőnek.

A kivitelező hamarosan módosítja a kialakítást, hogy a fák védelme mellett a gyalogosok számára is biztonságos és kényelmes legyen a közlekedés. Az átalakításra akkor kerül sor, amikor megszületik a végleges, minden érintett által támogatott műszaki megoldás.

Címlapkép: BKK
#közlekedés #bkk #autó #felújítás #Budapest #parkolás #kresz #utak #autósok #kerékpárosok #újpest

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:04
14:51
14:41
14:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 13:35 Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 8.
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
2026. október 8.
Megtört az eladók uralma a magyar lakáspiacon? Már szinte elvárás a durva árengedmény: jól járhat, aki venni akar
2026. október 8.
KATA adózás 2027: itt a friss kata kalkulátor – Így változnak a kata szabályok, a tételes adó és a céges számlázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
2
2 hete
Rendkívüli döntés: árplafont vezetnek be a gázolajra és benzinre a lakosságnak a töltőállomásokon
3
6 napja
Meglépték: jön a hatósági üzemanyagár, erre kell készülni a kutakon
4
1 hónapja
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
5
6 napja
Aláírták a törvényt, végre olcsóbb lehet a benzin, gázolaj: árplafont és adóváltozásokat is bevezetnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 14:41
Most érkezett! Új atomerőmű épülhet Magyarországon: már tárgyalnak a beszállítókkal - mi lesz így Paks II sorsa?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 13:01
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
Agrárszektor  |  2026. október 8. 14:27
Hivatalos: ami most történt Magyarországon, arra 125 éve nem volt példa