Fű alatt már érvényben van a benzinárstop Magyarországon: mi történik a kutakon?

Közel három hete ugyanazon a szinten van a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.

Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy már közel három hete ugyanazon a szinten van a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára - írja a holtankoljak.hu.

A portál szerint tartós stabilitás azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások.

A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

Az október 6-i országos átlagárak:

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95-ös benzin: 636 Ft/liter

Gázolaj: 709 Ft/liter

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA