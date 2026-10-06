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Autó

Fű alatt már érvényben van a benzinárstop Magyarországon: mi történik a kutakon?

Pénzcentrum
2026. október 6. 10:10

Közel három hete ugyanazon a szinten van a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy már közel három hete ugyanazon a szinten van a 95-ös benzin és a gázolaj átlagára - írja a holtankoljak.hu.

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A portál szerint tartós stabilitás azért is figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek jelentősebb változások.

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A hazai kiskereskedelmi árak azonban egyelőre nem követték ezeket a mozgásokat, így a kutakon továbbra is ugyanazokkal az átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

Az október 6-i országos átlagárak:

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
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