Ez a csodás kunyhó lett az év turistaháza 2026-ban: ide utazz, ha tényleg nyugalomra vágysz

A Soproni-hegységben található Muck Turistaház nyerte el 2026-ban az Év Turistaháza címet. A közönségszavazáson összesen 9005 voks érkezett a tíz döntős szálláshelyre, a győztes pedig 3656 szavazattal végzett az első helyen. A 2022-ben újjáépült erdei szálláshely egész évben nyitva tart, és akár 40 vendéget is fogadhat.

Az erdei kikapcsolódást keresők egyik kedvelt hazai szálláshelye kapta idén az Év Turistaháza elismerést. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ által meghirdetett közönségszavazáson a soproni Muck Turistaház bizonyult a legnépszerűbbnek, megelőzve a Bükkben található Stimecz-házat és a Körös-vidéki Bihari Madárvártát. A szavazás október 1. és 12. között zajlott. Forrás: Aktív Kalandor

A Muck Turistaház Sopron fölött, a Muck-magaslaton áll, és remek kiindulópontot kínál a Soproni-hegység felfedezéséhez. A 2022-ben újjáépült épületben hat hatágyas és két kétágyas szobát alakítottak ki, mindegyikhez saját fürdőszoba tartozik.

A szálláshelyen felszerelt konyha, közösségi tér és bútorozott terasz is várja a vendégeket. Az udvaron tűzrakóhelyet alakítottak ki, így a ház nemcsak egy hosszabb gyalogtúra utáni pihenésre, hanem baráti társaságok és családok többnapos kirándulására is alkalmas lehet.

A turistaház egész évben nyitva tart, vagyis nem kizárólag a nyári túraszezonban érdemes számolni vele. Az őszi erdő, a téli kirándulások és a tavaszi természetjárás kedvelői egyaránt megtalálhatják itt a számításukat.

Kilátók, erdei ösvények és vadaspark várja a kirándulókat

A környék nemcsak a szállás miatt érdemel figyelmet. Közvetlenül a turistaház közelében található az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadaspark, a környező erdőkben pedig tanösvények és vezetett túrák segítik a természet felfedezését.

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A közelben található Károly-kilátó szintén népszerű kirándulóhely. A toronyból Sopronra és a Fertő tó vidékére nyílik kilátás, tiszta időben pedig az Alpok vonulatai is feltűnhetnek a látóhatáron.

A Muck Turistaház neve a környék erdészeti múltjához is kapcsolódik. A magaslat Muck Endre erdész nevét viseli, akit a soproni erdők atyjaként emlegetnek. A 19. század végétől jelentős szerepet vállalt abban, hogy a környék erdei a természetjárók számára is könnyebben bejárhatóvá váljanak.

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