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Panoráma a régi magyar város, Sopron Tűztornyának erkélyéről.
Utazás

Ez a csodás kunyhó lett az év turistaháza 2026-ban: ide utazz, ha tényleg nyugalomra vágysz

Pénzcentrum
2026. október 13. 20:36

A Soproni-hegységben található Muck Turistaház nyerte el 2026-ban az Év Turistaháza címet. A közönségszavazáson összesen 9005 voks érkezett a tíz döntős szálláshelyre, a győztes pedig 3656 szavazattal végzett az első helyen. A 2022-ben újjáépült erdei szálláshely egész évben nyitva tart, és akár 40 vendéget is fogadhat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az erdei kikapcsolódást keresők egyik kedvelt hazai szálláshelye kapta idén az Év Turistaháza elismerést. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ által meghirdetett közönségszavazáson a soproni Muck Turistaház bizonyult a legnépszerűbbnek, megelőzve a Bükkben található Stimecz-házat és a Körös-vidéki Bihari Madárvártát. A szavazás október 1. és 12. között zajlott. Forrás: Aktív Kalandor

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A Muck Turistaház Sopron fölött, a Muck-magaslaton áll, és remek kiindulópontot kínál a Soproni-hegység felfedezéséhez. A 2022-ben újjáépült épületben hat hatágyas és két kétágyas szobát alakítottak ki, mindegyikhez saját fürdőszoba tartozik.

A szálláshelyen felszerelt konyha, közösségi tér és bútorozott terasz is várja a vendégeket. Az udvaron tűzrakóhelyet alakítottak ki, így a ház nemcsak egy hosszabb gyalogtúra utáni pihenésre, hanem baráti társaságok és családok többnapos kirándulására is alkalmas lehet.

A turistaház egész évben nyitva tart, vagyis nem kizárólag a nyári túraszezonban érdemes számolni vele. Az őszi erdő, a téli kirándulások és a tavaszi természetjárás kedvelői egyaránt megtalálhatják itt a számításukat.

Kilátók, erdei ösvények és vadaspark várja a kirándulókat

A környék nemcsak a szállás miatt érdemel figyelmet. Közvetlenül a turistaház közelében található az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont és Vadaspark, a környező erdőkben pedig tanösvények és vezetett túrák segítik a természet felfedezését.

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A közelben található Károly-kilátó szintén népszerű kirándulóhely. A toronyból Sopronra és a Fertő tó vidékére nyílik kilátás, tiszta időben pedig az Alpok vonulatai is feltűnhetnek a látóhatáron.

A Muck Turistaház neve a környék erdészeti múltjához is kapcsolódik. A magaslat Muck Endre erdész nevét viseli, akit a soproni erdők atyjaként emlegetnek. A 19. század végétől jelentős szerepet vállalt abban, hogy a környék erdei a természetjárók számára is könnyebben bejárhatóvá váljanak.

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Címlapkép: Getty Images
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