Nagyon rég nem volt ilyen drága a benzin Magyarországon: újabb változás jön a kutakon

Újabb kisebb változás történt a hazai üzemanyagárakban csütörtökön. A 95-ös benzin országos átlagára egy forinttal emelkedett, miközben a gázolaj ára változatlan maradt. A benzin így már 2024 májusa óta nem látott szintre drágult, írja a holtankoljak.hu.

Csütörtökön egy forinttal emelkedett a 95-ös benzin országos átlagára a hazai kutakon, miközben a gázolaj ára nem változott. A kisebb korrekció után ismét stabilabb árak jellemzik a hazai piacot.

A 95-ös benzin literenkénti országos átlagára jelenleg 642 forint, míg a gázolajé 709 forint. A benzin esetében ez az újabb emelkedés már jelentősebb változást jelent a korábbi időszakhoz képest.

A benzin ára a tegnapi emeléssel már 2025 januárja óta nem látott szintre került, a mostani drágulással pedig 2024 május eleje óta nem tapasztalt magasságba emelkedett.