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Kegyetlenül rosszul járt, aki korábban vett új elektromos autót: fillérekért kapkodják el most őket a használtpiacon

Pénzcentrum
2026. október 5. 17:45

A PwC által vizsgált globális piacokon1 3,9 millió tisztán elektromos autót értékesítettek 2026 második negyedévében, 18 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Különösen erős növekedést mértek Európa öt legnagyobb autópiacán (EU5), emellett a bővülő kínálat és a kedvezőbb árak a használt elektromos modellek iránti keresletet is élénkítették – derül ki a PwC legfrissebb elektromobilitási elemzéséből.

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Az idei második negyedéves PwC Electric Vehicle Sales Review szerint a tisztán elektromos autók piaci részesedése a vizsgált piacokon 23 százalékra emelkedett, ami az eddigi legmagasabb második negyedévben mért érték. Ezzel párhuzamosan a plug-in hibridek (PHEV) értékesítése 13 százalékkal csökkent a vizsgált piacokon.

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Erős második negyedévet zárt Európa

A legnagyobb növekedést Európa öt vezető autópiacán (EU5), Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban regisztrálták. A tisztán elektromos autók értékesítése az 5 piacon együttesen 55 százalékkal, 562 ezer darabra nőtt, a piaci részesedés pedig először érte el a 22 százalékot.

Németországban több mint 208 ezer tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba a második negyedévben, ami 53 százalékos éves növekedésnek felel meg 2025 második negyedévéhez képest. Franciaországban és Olaszországban még ennél is nagyobb a növekedés: előbbinél 75 százalékkal, utóbbinál pedig 90 százalékkal emelkedtek a BEV-eladások 2025 második negyedévéhez képest.

Az EU27, az Egyesült Királyság és az EFTA-országok piacán összesen 885 ezer tisztán elektromos autót regisztráltak a negyedév során, ami 43 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest. A negyedév során forgalomba helyezett személygépkocsik közel negyede, 24 százaléka már tisztán elektromos hajtású volt.

Kínában ismét nőtt a tisztán elektromos autók aránya

Kínában a tisztán elektromos autók értékesítése a gyengébb első negyedévet követően ismét növekedett. A második negyedévben 2,2 millió BEV talált gazdára, ami 6 százalékos emelkedést jelent éves alapon, miközben a teljes autópiac 22 százalékkal zsugorodott. A tisztán elektromos modellek piaci részesedése így az értékesítésekben 44 százalékra nőtt.

A BEV-ek és a plug-in hibridek együttesen az újautó-eladások több mint 60 százalékát adták úgy, hogy a plug-in hibridek értékesítése 26 százalékkal csökkent, ami összhangban van azzal a trenddel, hogy az új modellek megjelenése és a magasabb üzemanyagárak elsősorban a tisztán elektromos modellek iránti keresletet erősítették.

Az Egyesült Államokban továbbra is a hibridek bővülnek

Az amerikai piacon továbbra is eltérő tendencia figyelhető meg. A tisztán elektromos autók értékesítése 12 százalékkal visszaesett 2026 második negyedévében, míg a hibrideké (HEV) 29 százalékkal nőtt. A második negyedévben 254 ezer tisztán elektromos autót értékesítettek, a BEV-ek részesedése 6 százalékot tett ki, a hibrideké pedig rekordot jelentő 16 százalékra emelkedett.

A PwC elemzése szerint az amerikai piacra továbbra is hatással van, hogy 2025 szeptemberének végén megszűntek a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművekre vonatkozó vásárlási adókedvezmények. A BEV-ek értékesítése ezt követően jelentősen visszaesett, majd részben stabilizálódott.

Egyre nagyobb szerepet kap a használt elektromos autók piaca

A tanulmány szerint a korábbi évek magas újautó-eladásainak eredményeként egyre több elektromos jármű jelenik meg a használtautó-piacon. Emellett jelentősen nőtt az elérhető modellek száma is: Kínában 2019 és 2025 között a gyártott BEV-modellek száma 44-ről 174-re emelkedett, Európában 5-ről 58-ra, az Egyesült Államokban pedig 5-ről 19-re nőtt.

Az elektromos járművek értékvesztése jelenleg nagyobb a hagyományos hajtású autókénál. Németországban a három-négy éves használt elektromos autók ára átlagosan 43 százalékkal marad el az eredeti listaártól, míg a belső égésű motorral szerelt modelleknél ez az arány 28 százalék. Az Egyesült Államokban 47, illetve 29 százalék, Kínában pedig 65, illetve 51 százalék a különbség.

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A kereslet ugyanakkor folyamatosan erősödik. Kínában a használt elektromos meghajtású járművek részesedése az összes használt gépjármű eladásból 2025 júniusa óta tartósan meghaladja a 10 százalékot. Németországban a használt elektromos autók részesedése 2026 márciusában először lépte át az 5 százalékot, áprilisban már 8 százalék volt, májusban pedig 6 százalékon alakult, ami 73 százalékos éves növekedésnek felel meg.

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Az autógyártásban is nő az elektromos hajtásláncok aránya

A PwC előrejelzése szerint a tisztán elektromos, plug-in hibrid és hibrid járművek együttes gyártása 2027-re globális szinten akár már meghaladhatja a belső égésű motorral szerelt járművekét. 2031-re ezek a hajtásláncok a világ könnyűgépjármű-termelésének több mint 70 százalékát adhatják.

A tisztán elektromos járművek gyártása 2026 és 2031 között várhatóan 82 százalékkal nő, míg a plug-in hibrideké 60 százalékkal, a hibrideké pedig 42 százalékkal emelkedhet.

„A jelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy az elektromobilitás fejlődése már nem kizárólag az újautó-piacon dől el. A növekvő járműállomány, a bővülő modellkínálat és a kedvezőbb használtpiaci árak nyomán a használt elektromos autók szegmense egyre jelentősebb szerepet kap az átállásban” – emeli ki Szoboszlai Beáta, a PwC Magyarország energetikai igazgatója.

A magyar EV-piac a régiós élmezőnyben folytatja növekedését

Magyarországon az elektromobilitás továbbra is növekedési pályán mozog. Az év első felében 7497 új tisztán elektromos személyautót helyeztek forgalomba, ami 43,7 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A villanyautók részesedése ezzel elérte a 10 százalékot az új személyautó-regisztrációk között, amellyel Magyarország a visegrádi országok közül a legmagasabb arányt éri el.

A hazai állomány növekedését jól mutatja, hogy 2026 Q2-re az alternatív hajtású járművek teljes állománya 145 ezer fölé emelkedett. A magyar piac az elektromobilitás részesedését tekintve ugyanakkor még elmarad az Európai Unió átlagától. Az EU-ban az alternatív hajtású autók részesedése 7,86%, míg Magyarországon még csak 2,95%; ugyanakkor kijelenthető, hogy a növekedést tekintve jelenleg a közép-kelet-európai régióban az
Címlapkép: Getty Images
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