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Autó

Közeleg a kötelező rendszámcsere határideje: rengeteg magyar autós fizethet a kormányablaknál 1 Tetszik reagálás.

Pénzcentrum
2026. október 5. 13:24

Azoknak a plug-in hibrid járműveknek, amelyek már nem jogosultak a világoszöld rendszámtáblára, 2026. november 30-ig le kell cserélniük azt. Az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzembentartókat arra kérjük, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere már most kezdeményezhető bármely kormányablakban.

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2024. szeptember 1-jétől már csak a tisztán elektromos (5E) és a nulla emissziós (5Z) környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világoszöld rendszámot. A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő 5N (növelt hatótávolságú külső töltésű hibrid elektromos gépkocsik) vagy 5P (külső töltésű hibrid elektromos /plug-in hibrid/ gépkocsik) környezetvédelmi osztályba sorolt gépkocsik plug-in hibridek már csak 2026. november 30-ig használhatják meglévő zöld rendszámukat.

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Ezt követően közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a hatósági engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását, amely az átrendszámozás vagy a típusváltás keretében történő új rendszámtábla kiadásáig tart.

A határidő közeledtével érdemes időben megkezdeni az ügyintézést: jelenleg 32 325 olyan plug-in hibrid jármű van Magyarországon, amelyen még zöld rendszámtábla található, és amely forgalomban van vagy ideiglenesen ki van vonva a forgalomból.

Az érintett üzembentartók két lehetőség közül választhatnak:

  • új karakterű rendszámot kérnek, amelynek díja a rendszámtábla és az új forgalmi engedély kiállításával együtt 17 475 forint;
  • vagy karakterazonos rendszámcserét kérnek, amelynek eljárási díja 16 605 forint.

A két ügyintézési mód között fontos különbség, hogy karakterazonos rendszámcsere esetén a korábbi rendszámhoz kapcsolódó szerződéses jogviszonyokat – például a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, CASCO-t vagy egyes parkolási és behajtási jogosultságokat – nem szükséges a rendszám változása miatt módosítani. Az ügyintézés ugyanakkor két személyes megjelenést igényel.

Az érvényes autópálya-matrica a rendszámcsere után is felhasználható, azonban új karakterű rendszám esetén az e-matricát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletág ügyfélszolgálatán az új rendszámra át kell vezetni.

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A zöld rendszám korábbi kedvezménye miatt utólag a vagyonszerzési illetéket nem kell megfizetni.

A jelenlegi zöld rendszám az új rendszám átvételéig, de legkésőbb 2026. november 30-ig használható, ezért az érintetteknek célszerű időben kezdeményezniük a cserét.
Címlapkép: Getty Images
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