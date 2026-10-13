Október második felében kezdődnek az egyeztetések a jövő évi minimálbér-emelés pontos mértékéről.
Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?
A kedd reggeli stagnálás után magára talált a forint, az euró jegyzése délelőtt 364,15-ig süllyedt. A hazai fizetőeszközt a dollár gyengülése is támogatja, ám a következő napokban a geopolitikai feszültségek és a kulcsfontosságú amerikai inflációs adat alaposan átrajzolhatják a piaci képet.
Kedd délelőtt 364,15-ig süllyedt az euró-forint árfolyam, ami a magyar deviza mintegy 0,2 százalékos erősödését jelentette a hétfő esti szinthez képest. Ezzel párhuzamosan a dollár 0,3 százalékkal gyengült az euróval szemben, ami a nemzetközi hangulat javulásán keresztül a forintnak is kedvezett.
Kora reggel még 364,88 körül jegyezték az eurót a bankközi piacon, lényegében a hétfő esti szinten. A hét eleji visszafogott mozgások után tehát kezdetben kivárás jellemezte a kereskedést, majd a délelőtti órákban vételi hullám indult a forint piacán.
A dollár már reggel veszített erejéből a hétfő esti felpattanást követően. Az EUR/USD jegyzése ekkor 1,1176 körül mozgott, 0,2 százalékkal meghaladva az előző esti szintet, a nap folyamán pedig tovább mélyült az amerikai deviza vesztesége.
A háborús fejlemények alakíthatják a hangulatot
A nemzetközi devizapiacon továbbra is meghatározó tényező a közel-keleti háború. A konfliktus nyomás alatt tartja a kockázatosabbnak ítélt eszközöket és feltörekvő piaci devizákat, ugyanakkor a piaci szereplők továbbra is árazzák a diplomáciai rendezés lehetőségét.
Az utóbbi napokban az ukrajnai fegyverszünet reménye is felmerült, miközben Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között éles nézeteltérés alakult ki. A következő napok kockázatvállalási hajlandóságát döntően befolyásolhatja, milyen irányt vesznek a háborús tárgyalások és a geopolitikai folyamatok.
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Az amerikai infláció hozhat újabb fordulatot
Szerdán lát napvilágot a friss amerikai inflációs adat (CPI), amely új irányt szabhat a dollárnak, és ezen keresztül a forint árfolyamát is megrángathatja. A befektetők emellett Christine Lagarde EKB-elnök és Kevin Warsh Fed-vezető megszólalásaira figyelnek, amelyekből új jelzéseket kaphatnak a kamatpályák várható alakulásáról.
Bár a dollár menetelése egyelőre megtorpant, a hosszabb távú várakozások inkább az EUR/USD kurzus további lecsorgása, vagyis a zöldhasú felértékelődése felé mutatnak. Egy tartósan erős dollár környezet pedig hagyományosan kedvezőtlen a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint számára.
Az OTP menetelése tartotta pluszban a magyar tőzsdét hétfő délután, miközben a többi hazai blue chip gyengült.
Puzsér Róbert a tőle megszokottnál jóval személyesebb témáról, az anyagi helyzetéről és a pénzhez fűződő viszonyáról beszélt.
Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz.
Folytatódik az OTP lendületes emelkedése hétfőn.
Figyelem! Leállás jön az MBH Banknál: nem lesz használható a netbank és az app, átutalások is szünetelnek
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között több szolgáltatás sem lesz elérhető az MBH Banknál.
Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
Péntek délelőtt folytatódott a forint hét eleje óta tartó erősödése, az euró jegyzése 365 forint alatt maradt.
Erősödéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, az OTP a csütörtöki zuhanás után már 3 százalékos pluszba került.
Nagyot esett csütörtökön a magyar tőzsde, az OTP napközben több mint 5 százalékos mínuszba is került, és az amerikai részvénypiacok is gyengüléssel nyitottak
Nem tudott tartósan erősödni a forint csütörtök délelőtt: dél körül ismét 367 közelébe emelkedett az euró jegyzése.
Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek.
Széles körű eladási hullám söpört végig a piacokon szerdán.
Súlyos pénzt bukik, aki itt tartja a megtakarításait Magyarországon: rengetegen estek bele a csapdába
A magyar gazdaság dinamizálásának és a versenyképesség növelésének kulcsa a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése.
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A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
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