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Megtáltosodott a forint a gyengülő dollár mellett: meddig tarthat még a lendület?

Pénzcentrum
2026. október 13. 13:31

A kedd reggeli stagnálás után magára talált a forint, az euró jegyzése délelőtt 364,15-ig süllyedt. A hazai fizetőeszközt a dollár gyengülése is támogatja, ám a következő napokban a geopolitikai feszültségek és a kulcsfontosságú amerikai inflációs adat alaposan átrajzolhatják a piaci képet.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kedd délelőtt 364,15-ig süllyedt az euró-forint árfolyam, ami a magyar deviza mintegy 0,2 százalékos erősödését jelentette a hétfő esti szinthez képest. Ezzel párhuzamosan a dollár 0,3 százalékkal gyengült az euróval szemben, ami a nemzetközi hangulat javulásán keresztül a forintnak is kedvezett.

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Kora reggel még 364,88 körül jegyezték az eurót a bankközi piacon, lényegében a hétfő esti szinten. A hét eleji visszafogott mozgások után tehát kezdetben kivárás jellemezte a kereskedést, majd a délelőtti órákban vételi hullám indult a forint piacán.

A dollár már reggel veszített erejéből a hétfő esti felpattanást követően. Az EUR/USD jegyzése ekkor 1,1176 körül mozgott, 0,2 százalékkal meghaladva az előző esti szintet, a nap folyamán pedig tovább mélyült az amerikai deviza vesztesége.

A háborús fejlemények alakíthatják a hangulatot

A nemzetközi devizapiacon továbbra is meghatározó tényező a közel-keleti háború. A konfliktus nyomás alatt tartja a kockázatosabbnak ítélt eszközöket és feltörekvő piaci devizákat, ugyanakkor a piaci szereplők továbbra is árazzák a diplomáciai rendezés lehetőségét.

Az utóbbi napokban az ukrajnai fegyverszünet reménye is felmerült, miközben Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között éles nézeteltérés alakult ki. A következő napok kockázatvállalási hajlandóságát döntően befolyásolhatja, milyen irányt vesznek a háborús tárgyalások és a geopolitikai folyamatok.

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Az amerikai infláció hozhat újabb fordulatot

Szerdán lát napvilágot a friss amerikai inflációs adat (CPI), amely új irányt szabhat a dollárnak, és ezen keresztül a forint árfolyamát is megrángathatja. A befektetők emellett Christine Lagarde EKB-elnök és Kevin Warsh Fed-vezető megszólalásaira figyelnek, amelyekből új jelzéseket kaphatnak a kamatpályák várható alakulásáról.

Bár a dollár menetelése egyelőre megtorpant, a hosszabb távú várakozások inkább az EUR/USD kurzus további lecsorgása, vagyis a zöldhasú felértékelődése felé mutatnak. Egy tartósan erős dollár környezet pedig hagyományosan kedvezőtlen a feltörekvő piaci devizák, köztük a forint számára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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