Leállás jön több hazai banknál: szünetelhetnek az átutalások, akadozhatnak a kártyás fizetések és az ATM-ek is

Több magyarországi nagybank is tervezett informatikai karbantartásokat végez októberben, amelyek miatt átmenetileg elérhetetlenné válhatnak egyes banki szolgáltatások. Az OTP, az Erste, a K&H, az MBH és a MagNet Bank ügyfelei is számíthatnak fennakadásokra, elsősorban október 16. és 18. között. A leállások az azonnali átutalásokat, a mobilbanki alkalmazásokat, egyes bankkártyás műveleteket és az ATM-szolgáltatásokat is érinthetik.

Október közepén több banknál is tervezett rendszerfejlesztések és karbantartások miatt szünetelhetnek bizonyos szolgáltatások. A kiesések egy része a GIRO Zrt. központi azonnali fizetési rendszerének október 18-ra tervezett fejlesztéséhez kapcsolódik, míg más leállások az egyes pénzintézetek saját informatikai rendszereit érintik.

Az OTP Bank tájékoztatása szerint október 18-án, vasárnap hajnali 1 és 3 óra között a GIRO Zrt. rendszerfejlesztése miatt szünetel az azonnali fizetési megbízások befogadása és feldolgozása. Emellett október 18-án 2 és 4:30 között, valamint október 25-én 0 és 4 óra között további fejlesztéseket végeznek. Ezekben az időszakokban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfelek digitális alkalmazásai, köztük az eBIZ, az Electra, a Vámpénztár, a Webshop és a Corporate API. Az SMS-szolgáltatások és az internetes kártyás fizetések jóváhagyása is szünetel, továbbá egyes internet- és mobilbanki funkciók is átmenetileg elérhetetlenné válhatnak.

Az Erste Banknál október 18-án hajnali 1 és 3 óra között a GIRO Zrt. központi rendszerének fejlesztése miatt átmenetileg szünetel az azonnali átutalások indítása és fogadása.

A K&H Banknál két időpontban is szolgáltatáskiesésre kell készülni. Október 17-én 7 és 12 óra között a K&H e-bank és mobilbank befektetési modulja, valamint a K&H e-portfólió és a kapcsolódó befektetési szolgáltatások nem lesznek elérhetők. Ennél hosszabb leállás várható október 17-én 23 órától október 18-án 13 óráig. Ebben az időszakban szünetelnek az internetbanki és mobilbanki szolgáltatások, az azokon keresztül elérhető pénzügyi és befektetési műveletek, valamint az ATM-ek készpénzbefizetési funkciói. Az azonnali átutalások indítása és a fizetési kérelmek fogadása sem lesz elérhető. A bank tájékoztatása szerint ugyanakkor az ATM-es készpénzfelvétel, a bolti és internetes bankkártyás vásárlás, valamint a bankkártyák letiltása a K&H Telecenteren keresztül továbbra is működik.

Az MBH Bank októberben három időszakra jelentett be tervezett karbantartást:

Október 16-án 22 órától október 17-én 2 óráig

Október 17-én 19 és 21 óra között

Október 18-án 0 és 4 óra között

A karbantartások alatt rövid kiesések fordulhatnak elő az MBH Netbank különböző felületein, az MBH Bank Appban, a vállalati netbankban és mobilalkalmazásban, valamint az MBH Direct Bank szolgáltatásában. Az érintett időszakokban az azonnali forintátutalások és a qvik-alapú fizetések is elutasításra kerülhetnek, beleértve a QR-kódos, NFC-s és linken keresztüli fizetéseket. A fizetési kérelmek indítása, jóváhagyása és fogadása szintén akadozhat. Az elutasított megbízásokat az ügyfeleknek újra el kell indítaniuk.

A MagNet Bank október 18-án 0 és 4 óra között végez karbantartást. Ebben az időszakban átmenetileg szünetelhet az ATM-es készpénzfelvétel, a bolti és internetes bankkártyás vásárlás, valamint a bankkártyákhoz kapcsolódó SMS-szolgáltatás is.

A legtöbb tervezett leállás október 18-án hajnalban várható, amikor a GIRO központi rendszerének fejlesztése is zajlik. A bankok azt javasolják, hogy az ügyfelek a fontos átutalásokat és egyéb elektronikus banki műveleteket lehetőség szerint a karbantartási időszakokon kívül intézzék. A pontos időpontokról és az érintett szolgáltatásokról a pénzintézetek hivatalos tájékoztatóiban lehet tájékozódni.