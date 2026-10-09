Újabb baleset az M1-esen: két személyautó ütközött, csak egy sáv járható

Baleset miatt korlátozzák a forgalmat az M1-es autópályán Bicske térségében, ahol két személyautó ütközött össze Budapest irányába. Eközben az M5-ös és az M7-es autópályán is új forgalmi tereléseket vezettek be, amelyek több sávot érintenek.

Az Útinform információ szerint az M1-es autópályán, Bicske közelében, a 33-as kilométernél két személyautó ütközött össze a Budapest felé vezető oldalon. A helyszínelés idejére az eredetileg kétsávos, kiszélesített pályaszakaszon csak egy sáv járható, torlódás várható.

Az M5-ös autópályán Ócsa és az M0-s csomópont között, a 22-es és a 30-as kilométer között új terelést alakítottak ki. Budapest felé a saját oldal külső sávján, illetve az ellenkező oldal belső sávján lehet közlekedni, míg Röszke irányába a leállósáv és a külső sáv járható. Az M0-sra tartóknak a saját oldali külső sávban kell maradniuk, mert az átterelt belső sávból nem érhető el a csomópont.

Az M7-es autópályán az érdi és az M0-s csomópont között, Letenye irányába burkolatfelújítás miatt lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján haladhat. Budapest felé a középső és a külső sáv használható.



