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Autó

Figyelem! Életveszélyes gyerekülések kerültek az üzletekbe: ha ilyened van, nehogy tovább használd

Pénzcentrum
2026. október 6. 16:03

Súlyos biztonsági hibákat talált két gyerekülésnél az ADAC, az egyik modellnél a törésteszt során még a biztonsági öv csatja is kinyílt, és a tesztbábu kirepült az ülésből. A német autóklub szerint a Britax Römer Baby-Safe Pro és az Axkid Minikid Core használata magas sérülési kockázatot jelenthet, ezért egyik modell megvásárlását sem javasolja, az Axkid pedig már visszahívást is indított.

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Súlyos biztonsági problémákat talált két gyerekülésnél az ADAC a jelenleg zajló töréstesztek során. A Britax Römer Baby-Safe Pro a Vario Base 5Z Isofix-talppal együtt, illetve az Axkid Minikid Core is elbukott a frontális ütközési vizsgálaton. A németek szerint mindkét termék használata magas sérülési kockázatot jelenthet, ezért a két modell megvásárlását sem javasolja. Az Axkid már visszahívást is indított, a Britax Römer pedig vizsgálja a probléma okát.

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A következő, teljes körű gyerekülésteszt eredményeit csak október végén hozzák nyilvánosságra, a két súlyos eset miatt azonban a szervezet nem várta meg a hivatalos teszt közzétételét. A frontális ütközési vizsgálatokon két modellnél is olyan meghibásodásokat tapasztaltak, amelyek balesetben komoly sérülésekhez vezethetnek.

Az egyik érintett termék a Britax Römer Baby-Safe Pro babahordozó, amelyet a Vario Base 5Z Isofix-talppal együtt vizsgáltak fekvő helyzetben. Az ütközés során kinyílt a hordozó biztonsági övének csatja, emiatt a 11 kilogrammos tesztbábu kirepült a babahordozóból. Egy valódi balesetben ez azt jelenthetné, hogy a gyermek az autó utasterében valaminek nekicsapódik, ami súlyos sérülésekhez vezethet.

Az ADAC mérnökei szerint a problémát az okozta, hogy az ütközés során túl nagy húzóerő nehezedett a vállhevederre és annak csatjára. Fekvő helyzetben a bábut kevésbé támasztja meg megfelelően az ülés héja, ezért a terhelés meghaladta a csat teherbírását. A műanyag rögzítőfülek letörtek, a csat pedig kinyílt.

A szervezet emiatt azt tanácsolja azoknak, akik már rendelkeznek a Baby-Safe Pro modellel, hogy lehetőleg függőlegesebb, ülő helyzetben használják. A hordozó a Vario Base 5Z nélkül, az autó hárompontos biztonsági övével is rögzíthető. A tesztek során ebben az esetben a csat ülő- és fekvő helyzetben is ellenállt a terhelésnek.

A biztonsági övet megfelelően feszesre kell húzni: a medenceövnek a babahordozó lábrészénél, az átlós övrésznek pedig a hordozó fejrészénél kell futnia. Az autó öve a hordozó fejrészénél megtámasztja a szerkezetet, így az ütközéskor kevésbé deformálódik. Az ADAC vizsgálata alapján a Baby-Safe Pro az Isofix-talppal együtt, függőleges helyzetben szintén megfelelő védelmet nyújtott.

A Britax Römer közlése szerint saját vizsgálataik során nem tapasztaltak rendellenességet. A gyártó most azt próbálja kideríteni, pontosan mi okozta az ADAC tesztjén tapasztalt meghibásodást. Arról, hogy szükség lesz-e a termék módosítására, cseréjére vagy visszahívására, a műszaki vizsgálat lezárása után döntenek.

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Nem járt jobban az Axkid Minikid Core sem. Ezt a gyerekülést menetiránnyal ellentétesen, fekvő helyzetben, egy 23 kilogrammos tesztbábuval vizsgálták. Az ütközés során a gyerekülés előrefelé mozdult, a műanyag alsó szerkezet pedig nekiütődött a támasztólábnak. Ez kioldotta annak reteszelését, így a támasztóláb teljesen visszacsúszott.

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A teszt során ráadásul maga a műanyag ülés héja is eltört a biztonsági öv csatjának környékén. A csat kiszakadt a héjból, a tesztbábu medencéje pedig felfelé lendült. A teszt emellett a nyaki gerinc erős meghajlását, valamint azt is megállapította, hogy fennállhat az első ülésnek vagy az utastér más részének történő ütközésből származó további sérülés veszélye.

Az Axkid a teszteredmények után leállította a Minikid Core értékesítését, és önkéntes visszahívást indított. A gyerekülés tulajdonosai a modellt díjmentesen egy Axkid Minikid 4 Pro termékre cserélhetik. Ehhez a gyártó online űrlapján kell regisztrálniuk, és meg kell adniuk a gyerekülés sorozatszámát.

A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálatai szigorúbbak a jogszabályban előírt követelményeknél. A frontális ütközési teszteknél az aktuális Euro NCAP autótöréstesztekhez hasonló, nagyobb erejű ütközést alkalmaznak, miközben a gyerekülések hivatalos engedélyezéséhez az UN 129-es előírás szerinti vizsgálatoknak kell megfelelniük.

Ez azt jelenti, hogy a két kifogásolt modell a jogszabályi követelményeket továbbra is teljesíti, így Európában jelenleg értékesíthetők. A fogyasztóvédelmi teszten elért rossz eredmény önmagában nem jelent automatikus jogosultságot a termék visszaadására vagy cseréjére.

A két évnél nem régebben vásárolt gyerekülések esetében ugyanakkor bizonyos esetekben felmerülhet kellékszavatossági igény az eladóval szemben. Ennek fennállását minden esetben egyedileg kell megvizsgálni.
Címlapkép: Getty Images
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