Figyelem! Életveszélyes gyerekülések kerültek az üzletekbe: ha ilyened van, nehogy tovább használd

Súlyos biztonsági hibákat talált két gyerekülésnél az ADAC, az egyik modellnél a törésteszt során még a biztonsági öv csatja is kinyílt, és a tesztbábu kirepült az ülésből. A német autóklub szerint a Britax Römer Baby-Safe Pro és az Axkid Minikid Core használata magas sérülési kockázatot jelenthet, ezért egyik modell megvásárlását sem javasolja, az Axkid pedig már visszahívást is indított.

Súlyos biztonsági problémákat talált két gyerekülésnél az ADAC a jelenleg zajló töréstesztek során. A Britax Römer Baby-Safe Pro a Vario Base 5Z Isofix-talppal együtt, illetve az Axkid Minikid Core is elbukott a frontális ütközési vizsgálaton. A németek szerint mindkét termék használata magas sérülési kockázatot jelenthet, ezért a két modell megvásárlását sem javasolja. Az Axkid már visszahívást is indított, a Britax Römer pedig vizsgálja a probléma okát.

A következő, teljes körű gyerekülésteszt eredményeit csak október végén hozzák nyilvánosságra, a két súlyos eset miatt azonban a szervezet nem várta meg a hivatalos teszt közzétételét. A frontális ütközési vizsgálatokon két modellnél is olyan meghibásodásokat tapasztaltak, amelyek balesetben komoly sérülésekhez vezethetnek.

Az egyik érintett termék a Britax Römer Baby-Safe Pro babahordozó, amelyet a Vario Base 5Z Isofix-talppal együtt vizsgáltak fekvő helyzetben. Az ütközés során kinyílt a hordozó biztonsági övének csatja, emiatt a 11 kilogrammos tesztbábu kirepült a babahordozóból. Egy valódi balesetben ez azt jelenthetné, hogy a gyermek az autó utasterében valaminek nekicsapódik, ami súlyos sérülésekhez vezethet.

Az ADAC mérnökei szerint a problémát az okozta, hogy az ütközés során túl nagy húzóerő nehezedett a vállhevederre és annak csatjára. Fekvő helyzetben a bábut kevésbé támasztja meg megfelelően az ülés héja, ezért a terhelés meghaladta a csat teherbírását. A műanyag rögzítőfülek letörtek, a csat pedig kinyílt.

A szervezet emiatt azt tanácsolja azoknak, akik már rendelkeznek a Baby-Safe Pro modellel, hogy lehetőleg függőlegesebb, ülő helyzetben használják. A hordozó a Vario Base 5Z nélkül, az autó hárompontos biztonsági övével is rögzíthető. A tesztek során ebben az esetben a csat ülő- és fekvő helyzetben is ellenállt a terhelésnek.

A biztonsági övet megfelelően feszesre kell húzni: a medenceövnek a babahordozó lábrészénél, az átlós övrésznek pedig a hordozó fejrészénél kell futnia. Az autó öve a hordozó fejrészénél megtámasztja a szerkezetet, így az ütközéskor kevésbé deformálódik. Az ADAC vizsgálata alapján a Baby-Safe Pro az Isofix-talppal együtt, függőleges helyzetben szintén megfelelő védelmet nyújtott.

A Britax Römer közlése szerint saját vizsgálataik során nem tapasztaltak rendellenességet. A gyártó most azt próbálja kideríteni, pontosan mi okozta az ADAC tesztjén tapasztalt meghibásodást. Arról, hogy szükség lesz-e a termék módosítására, cseréjére vagy visszahívására, a műszaki vizsgálat lezárása után döntenek.

Nem járt jobban az Axkid Minikid Core sem. Ezt a gyerekülést menetiránnyal ellentétesen, fekvő helyzetben, egy 23 kilogrammos tesztbábuval vizsgálták. Az ütközés során a gyerekülés előrefelé mozdult, a műanyag alsó szerkezet pedig nekiütődött a támasztólábnak. Ez kioldotta annak reteszelését, így a támasztóláb teljesen visszacsúszott.

A teszt során ráadásul maga a műanyag ülés héja is eltört a biztonsági öv csatjának környékén. A csat kiszakadt a héjból, a tesztbábu medencéje pedig felfelé lendült. A teszt emellett a nyaki gerinc erős meghajlását, valamint azt is megállapította, hogy fennállhat az első ülésnek vagy az utastér más részének történő ütközésből származó további sérülés veszélye.

Az Axkid a teszteredmények után leállította a Minikid Core értékesítését, és önkéntes visszahívást indított. A gyerekülés tulajdonosai a modellt díjmentesen egy Axkid Minikid 4 Pro termékre cserélhetik. Ehhez a gyártó online űrlapján kell regisztrálniuk, és meg kell adniuk a gyerekülés sorozatszámát.

A szervezet ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a vizsgálatai szigorúbbak a jogszabályban előírt követelményeknél. A frontális ütközési teszteknél az aktuális Euro NCAP autótöréstesztekhez hasonló, nagyobb erejű ütközést alkalmaznak, miközben a gyerekülések hivatalos engedélyezéséhez az UN 129-es előírás szerinti vizsgálatoknak kell megfelelniük.

Ez azt jelenti, hogy a két kifogásolt modell a jogszabályi követelményeket továbbra is teljesíti, így Európában jelenleg értékesíthetők. A fogyasztóvédelmi teszten elért rossz eredmény önmagában nem jelent automatikus jogosultságot a termék visszaadására vagy cseréjére.

A két évnél nem régebben vásárolt gyerekülések esetében ugyanakkor bizonyos esetekben felmerülhet kellékszavatossági igény az eladóval szemben. Ennek fennállását minden esetben egyedileg kell megvizsgálni.