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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Sorsdöntő napok jönnek Brüsszelben: váratlan húzással függesztenék fel a terhes uniós szabályokat

Pénzcentrum
2026. október 13. 13:46

Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában. Németország, Olaszország és Belgium vezetői olyan „vészfékmechanizmus” bevezetését sürgetik, amellyel meg lehetne állítani a vállalatokra aránytalanul nagy terhet rakó új uniós jogszabályokat. Friedrich Merz, Giorgia Meloni és Bart De Wever emellett gyorsabb engedélyezési eljárásokat, kevesebb adminisztrációt és egyes előírások átmeneti felfüggesztését is javasolja. A kérdés már a héten az uniós vezetők elé kerülhet - írja az Euronews

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A három ország vezetője hétfőn levélben fordult António Costához, az Európai Tanács elnökéhez. Érvelésük szerint az uniós vállalatok versenyképességét egyre inkább gyengítik a bürokratikus terhek és az új előírások teljesítésének költségei, ezért Brüsszelnek gyorsabban és határozottabban kellene fellépnie a szabályozás egyszerűsítéséért.

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A levélben szereplő vészfék a tervek szerint végső eszközként szolgálna a szükségtelen adminisztratív költségek ellen. A pontos működési szabályokat és a mechanizmus hatókörét egyelőre nem határozták meg. A kezdeményezést az október 15–16-i uniós csúcson is megvitathatják. 

A német kancellár, az olasz miniszterelnök és a belga kormányfő szerint az európai ipar helyzetén nem lehet pusztán újabb támogatásokkal javítani. Olyan szabályozási környezetre is szükség van, amelyben a vállalkozások gyorsabban indíthatnak beruházásokat, és kevesebb erőforrást kell fordítaniuk az adminisztrációra.

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A három vezető több kiemelt területen is gyorsítaná az engedélyezést. Ide sorolták az energiaipart, a dekarbonizációt, a mesterséges intelligenciát és a védelmi ipart. Ezekben az ágazatokban különösen fontos lehet, hogy az új technológiák fejlesztése és piaci bevezetése ne akadjon el hosszadalmas hatósági eljárások miatt. 

A kezdeményezés illeszkedik abba a szélesebb európai vitába, amely az utóbbi időben egyre inkább a kontinens gazdasági teljesítményéről és az amerikai, illetve kínai versenytársakkal szembeni lemaradásáról szól. A német és az olasz kormány különösen az ipar helyzetét, a beruházások lassúságát és az európai vállalatokra háruló költségeket tartja aggasztónak. A céljuk, hogy az EU ne csak a szabályok megalkotásában, hanem a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésében is hatékonyabb legyen.

Átmenetileg fel is függeszthetnek bizonyos előírásokat

A levél egyik legérdekesebb eleme az úgynevezett „prioritási szabály”. A javaslat szerint egyes területeken meghatározott időre felfüggeszthetnének bizonyos szabályozásokat, ha azok lassítják az új technológiák fejlesztését vagy alkalmazását.

Ez különösen az energiaátmenet, a dekarbonizáció, a mesterséges intelligencia és a védelem területén lehetne fontos. A három ország szerint a gyorsabb engedélyezés és a rugalmasabb szabályozás segíthetne abban, hogy Európa ne veszítsen további beruházásokat a lassú eljárások miatt. 

Egyelőre azonban nem világos, hogy pontosan mely jogszabályok kerülhetnének a mechanizmus hatálya alá, ki kezdeményezhetné a felfüggesztést, és mennyi időre lehetne félretenni az érintett előírásokat. A levél tehát politikai kezdeményezést tartalmaz, nem pedig már elfogadott uniós eljárásrendet.

Az elképzelés ugyanakkor túlmutat a szokásos bürokráciacsökkentésen. Ha a tagállamok valóban szélesebb lehetőséget kapnának az új uniós szabályok ideiglenes megállítására, az a jogalkotás jelenlegi működését is érdemben befolyásolhatná.

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A kisvállalkozások adminisztrációját is visszafognák

A levél másik kiemelt pontja a vállalatok jelentési kötelezettségeinek csökkentése. Merz, Meloni és De Wever szerint különösen a kis- és középvállalkozásoknak okoz gondot, hogy az uniós szabályok miatt egyre több adatot kell összegyűjteniük, dokumentálniuk és rendszeresen jelenteniük.

A három vezető ezért azt szeretné, ha az uniós intézményeknek kellene megindokolniuk, miért van szükség egy új jelentéstételi kötelezettségre. A jelenlegi gyakorlat helyett tehát megfordítanák a bizonyítás logikáját, és nem automatikusan vezetnének be új adminisztrációt, hanem előbb igazolni kellene annak szükségességét. 

Ez a vállalkozásoknak különösen akkor jelenthetne könnyebbséget, ha a jövőben kevesebb adatot kellene szolgáltatniuk a hatóságoknak, vagy egyszerűbbé válna az uniós előírások teljesítése. Az Európai Unió az elmúlt időszakban már elindított több egyszerűsítési programot, köztük a vállalati fenntarthatósági jelentéstételre és átvilágításra vonatkozó szabályok módosítását. A Tanács szerint ezek célja az adminisztratív terhek csökkentése úgy, hogy közben az uniós gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi célok is fennmaradjanak. 

A versenyképességi vita újabb szakasza következhet

A három ország nem egyedül próbálja napirenden tartani a deregulációt. Németország, Olaszország és Belgium vezeti a „Versenyképesség barátai” nevű informális csoportot, amelyben összesen 19 uniós tagállam keresi a közös válaszokat az európai ipar és gazdaság problémáira. 

A mostani levél így egy szélesebb politikai törekvés része. Az uniós vezetők októberi találkozóján a versenyképesség mellett az energiaárak, a következő hosszú távú költségvetés és az Ukrajnának nyújtott támogatás is napirendre kerül. 

A vészfék bevezetése azonban várhatóan vitákat vált majd ki. A vállalkozások adminisztratív terheinek mérséklése széles körben támogatott cél, az új jogszabályok felfüggesztésének lehetősége viszont felveti a kérdést, hogy miként lehetne összeegyeztetni a gyorsabb gazdasági működést a közös uniós szabályok kiszámíthatóságával és a munkavállalói, fogyasztóvédelmi, illetve környezetvédelmi szempontokkal.

A javaslatról a következő napokban várható vita Brüsszelben. Egyelőre nem született döntés arról, hogy a vészfék milyen formában valósulhatna meg, de a kezdeményezés jól mutatja, mennyire előtérbe került az uniós gazdaság versenyképességének kérdése.
Címlapkép: Getty Images
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