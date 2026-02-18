2026. február 18. szerda Bernadett
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Herceg Novi, Montenegro - November 24, 2011: Peugeot logo on modern Peugeot car (series 206/207 or 306/307)
Autó

Átrendeződik az autópiac: felzárkóznak az új szereplők Európában

Pénzcentrum
2026. február 18. 21:45

A Peugeot, a Stellantis csoport legnagyobb darabszámban értékesített márkája 2025-ben 546 ezer eladott autóval a nyolcadik helyen maradt az európai újautó-piacon, miközben egyre erősebb versenyt jelentenek a gyorsan terjeszkedő kínai gyártók. Rémi Gábor márkaigazgató Budapesten arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.

Magyarországon ugyanakkor növekedést tudott felmutatni a márka. A 2025-ben értékesített 3484 személyautó és kisteherjármű 18,6 százalékos bővülést jelentett, ami 2,28 százalékos piaci részesedést eredményezett. A hazai újautó-piac összesen 153 105 darabos értékesítést produkált, ami 4,6 százalékos éves növekedésnek felel meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eladások szerkezetében a személyautók domináltak: 2514 darab kelt el, ami 32 százalékos emelkedés, miközben a 970 darabos haszonjármű-eladás 6,4 százalékkal csökkent. A hajtásláncok között egyértelműen a hibridek kerültek előtérbe, a tavaly eladott új Peugeot-k 78 százaléka már ilyen technológiával futott. A benzines és dízel modellek aránya egyaránt meghaladta a 9 százalékot, miközben az elektromos modellekből 62 személyautót és 79 haszonjárművet adtak el, mindkét kategóriában bővüléssel.

A márkaigazgató szerint a következő időszakban több tényező is nyomás alá helyezi a hagyományos autógyártókat. Ilyen az elektrifikáció felgyorsítása, a szigorodó szabályozás, az egyre összetettebb szoftveres rendszerek miatti magasabb karbantartási igény, valamint az új piaci szereplők megjelenése, amelyek a fogyasztói bizalomért is versenyeznek.

Kapcsolódó cikkeink:

A Peugeot válasza elsősorban a műszaki fejlesztések felgyorsítása és a modellek értéktartásának erősítése. Az idén érkező új modellek már friss motorpalettával jelennek meg, köztük az 1,2 literes motorcsalád új generációjával, amelynek egyik gyártóbázisa Szentgotthárdon működik. A márkahűséget erősítheti a bevezetett 8 éves garancia is, amely a vállalat adatai szerint a nyolcéves használt járműpark 90 százalékát, a kisautók esetében pedig szinte teljes egészét lefedi.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Európában a Peugeot márka forgalmazását az Emil Frey csoport végzi, amely 2025-ben 640 ezer járművet értékesített a kontinensen. Magyarországon jelenleg 23 szerződéses márkakereskedő működik 28 telephelyen, és a tervek szerint még az idén két új értékesítési pont nyílhat.
Címlapkép: Getty Images
#autó #magyarország #elektromos autó #értékesítés #autóipar #autógyártás #versenyképesség #autópiac #újautó #hibridautó #kínai autók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:45
21:25
21:10
21:05
20:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
2026. február 18.
Nyakunkon egy demográfiai katasztrófa: ha ez megtörténik, óriási változások jönnek a világban
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
2
1 hónapja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
3
1 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
4
6 napja
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
5
4 hete
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 21:05
A Skandináv lottó nyerőszámai a 8. héten 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 19:00
A 100 az új 60: megvan a hosszú élet titka, de csak a magyar elitnek jár a "kezelés"
Agrárszektor  |  2026. február 18. 20:27
Mi sem úszhatjuk meg azt, ami jön: erre nem biztos, hogy felkészültünk
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel