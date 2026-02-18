Átrendeződik az autópiac: felzárkóznak az új szereplők Európában

A Peugeot, a Stellantis csoport legnagyobb darabszámban értékesített márkája 2025-ben 546 ezer eladott autóval a nyolcadik helyen maradt az európai újautó-piacon, miközben egyre erősebb versenyt jelentenek a gyorsan terjeszkedő kínai gyártók. Rémi Gábor márkaigazgató Budapesten arról beszélt, hogy a piaci részesedés megtartása az idei évben komoly kihívást jelent a márka számára.

Magyarországon ugyanakkor növekedést tudott felmutatni a márka. A 2025-ben értékesített 3484 személyautó és kisteherjármű 18,6 százalékos bővülést jelentett, ami 2,28 százalékos piaci részesedést eredményezett. A hazai újautó-piac összesen 153 105 darabos értékesítést produkált, ami 4,6 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Az eladások szerkezetében a személyautók domináltak: 2514 darab kelt el, ami 32 százalékos emelkedés, miközben a 970 darabos haszonjármű-eladás 6,4 százalékkal csökkent. A hajtásláncok között egyértelműen a hibridek kerültek előtérbe, a tavaly eladott új Peugeot-k 78 százaléka már ilyen technológiával futott. A benzines és dízel modellek aránya egyaránt meghaladta a 9 százalékot, miközben az elektromos modellekből 62 személyautót és 79 haszonjárművet adtak el, mindkét kategóriában bővüléssel.

A márkaigazgató szerint a következő időszakban több tényező is nyomás alá helyezi a hagyományos autógyártókat. Ilyen az elektrifikáció felgyorsítása, a szigorodó szabályozás, az egyre összetettebb szoftveres rendszerek miatti magasabb karbantartási igény, valamint az új piaci szereplők megjelenése, amelyek a fogyasztói bizalomért is versenyeznek.

A Peugeot válasza elsősorban a műszaki fejlesztések felgyorsítása és a modellek értéktartásának erősítése. Az idén érkező új modellek már friss motorpalettával jelennek meg, köztük az 1,2 literes motorcsalád új generációjával, amelynek egyik gyártóbázisa Szentgotthárdon működik. A márkahűséget erősítheti a bevezetett 8 éves garancia is, amely a vállalat adatai szerint a nyolcéves használt járműpark 90 százalékát, a kisautók esetében pedig szinte teljes egészét lefedi.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Európában a Peugeot márka forgalmazását az Emil Frey csoport végzi, amely 2025-ben 640 ezer járművet értékesített a kontinensen. Magyarországon jelenleg 23 szerződéses márkakereskedő működik 28 telephelyen, és a tervek szerint még az idén két új értékesítési pont nyílhat.