Hogyan működik a qvik fizetés, díjmentes utalás? Így küldhető fizetési kérelem, lehetséges az átutalás díjmentesen

Régen egy banki utalás még napokig tartó, ráadásul költséges folyamat volt. Ma már azonban az átutalás díjmentesen, egyszerűen és pillanatok alatt elvégezhető művelet is lehet. A qvik-fizetés segítségével közvetlenül a bankszámlánkról utalva fizethetjük a közműszámlákat, egy közös ebéd ránk eső részét vagy épp a bolti bevásárlást – és ehhez sem bankkártyára, sem egy újabb applikáció telepítésére nincs szükség. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan működik és mire jó a qvik, milyen feltételekkel lehetséges az átutalás ingyen, és részletesen végigvesszük, miként zajlik a fizetési kérelem küldése és fogadása.

Mi az a qvik, és hogyan működik a qvik fizetés?

A qvik egy olyan fizetési megoldás, amellyel bankkártya használata nélkül, közvetlenül bankszámláról bankszámlára fizethetünk. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által 2024. szeptemberben bevezetett qvik az Azonnali Fizetési Rendszerre épül, ami éjjel-nappal, az év minden napján működik. Tehát a qvik használatával küldött pénz pár másodpercen belül megérkezik a címzett bankszámlájára, akár hétvégén vagy munkaszüneti napon is.

Az egyre népszerűbb qvik-fizetés nagy előnye, hogy nincs szükség hozzá külön alkalmazásra vagy új bankszámlára, a meglévő mobilbankunkon keresztül használhatjuk. A fizetés menete is egyszerűbb a hagyományos átutalásnál, mivel a különféle digitális megoldásoknak köszönhetően nem kell kézzel megadnunk a kedvezményezett számlaszámát és az átutalandó összeget.

A qvik legnagyobb előnye azonban a teljesen díjmentes átutalás lakossági ügyfelek számára,

függetlenül attól, hogy melyik banknál vezetik a számlájukat. Az ingyenes átutalás valamennyi qvik-fizetés esetén érvényes, így a használatukkal a hagyományos banki átutalásoknál felszámított díjakat is elkerülhetjük.

A qvik négyféle módon teszi lehetővé a fizetést:

qvik-QR: QR-kód beolvasásával kezdeményezhető, banki költségektől mentes fizetés.

qvik-NFC: a telefont a megfelelő fizetési eszközhöz érintve indítható átutalás díjmentesen.

qvik-link: fizetési hivatkozáson keresztül az átutalás ingyen indítható.

qvik-kérelem: a kedvezményezett által küldött fizetési kérelem jóváhagyásával történő díjmentes átutalás.

Valójában a qvik-fizetés valamennyi módja banki átutalásnak számít. Vagyis akkor is közvetlenül a bankszámlánkról utalunk pénzt a kedvezményezett számlájára, ha például egy üzletben QR-kód beolvasásával vagy a telefonunk érintésével fizetünk. A különböző qvik-megoldások csupán abban térnek el egymástól, hogyan indítjuk el az átutalást.

Mennyi pénzt lehet fizetni qvikkel?

Mivel a qvik az Azonnali Fizetési Rendszerre épül, így a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendeletben meghatározott, az azonnali átutalásokra vonatkozó összeghatár a qvik-fizetésekre is érvényes: ennek értelmében egy tranzakcióval legfeljebb 20 millió forintot utalhatunk át. Ez a korlát azonban nem napi vagy havi összegre vonatkozik, így nagyobb összegek több különálló átutalással is elküldhetők. Ha például 30 millió forintot szeretnénk átutalni, azt két különálló, egyenként 15 millió forintos tranzakcióval is megtehetjük. Ez azonban két külön fizetés indítását jelenti, ugyanaz a qvik-QR-kód vagy fizetési link ugyanis nem használható fel többször.

A jogszabályban meghatározott 20 millió forintos értékhatár mellett a bankok saját biztonsági limiteket is alkalmaznak, amelyek az egy tranzakcióval vagy egy nap alatt átutalható összeget korlátozzák. Ezek mértéke bankonként és számlánként eltér, így előfordul, hogy egy nagyobb összegű qvik-fizetés előtt módosítanunk kell a mobilbankban beállított átutalási limitet.

Díjmentes utalás: mikor ingyenes a qvik használata?

A qvik használatával indított átutalások díjmentességét a 2009. évi LXXXV. törvény biztosítja a fogyasztók számára. A bankok ezekért a tranzakciókért sem átutalási díjat, sem egyéb költséget nem számíthatnak fel, és a pénzügyi tranzakciós illetéket sem háríthatják át az ügyfélre. Az ingyenességhez nem kapcsolódik külön havi vagy éves keret: nem baj, ha rengeteg qvik-tranzakciót indítunk, az utalás díjmentesen teljesíthető.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a fizetési kérelem elküldése és teljesítése nem ugyanaz. Míg a beérkező qvik-kérelem jóváhagyásával indított átutalás ingyenes, a fizetési kérelem elküldéséért a bank külön díjat számíthat fel.

A törvényben biztosított díjmentesség a fogyasztókra vonatkozik, a vállalkozások qvik-fizetéseinek költségeit a banki díjszabás határozza meg. A cégek számára tehát nem garantált az ingyenes átutalás, akkor sem, ha ugyanazokat a qvik fizetési megoldásokat használják.

Qvik-kérelem: a fizetési kérelem működése és szabályai

A qvik-kérelem, más néven fizetési kérelem abban különbözik a hagyományos átutalástól, hogy nem az kezdeményezi a folyamatot, aki pénzt szeretne küldeni, hanem az, aki az összeget várja. Például ha egy közös vacsora számláját egyvalaki fizeti ki, a többieknek fizetési kérelmet küldhet a rájuk eső összegről. Ugyanezt a megoldást vállalkozások és szolgáltatók is alkalmazhatják, például kérhetnek így pénzt egy megrendelés vagy közüzemi számla kiegyenlítésére.

A fizetési kérelem elküldéséhez elegendő ismerni a címzett bankszámlaszámát, de használható a bankjánál előzetesen regisztrált telefonszáma vagy e-mail-címe is. A címzett a mobilbankjában vagy internetbankjában tudja megtekinteni a részleteket, többek között azt, hogy ki és mekkora összeget kér tőle, majd néhány lépésben teljesítheti az átutalást.

Fontos, hogy a fizetési kérelem megérkezésekor nem történik automatikus pénzmozgás.

A címzett szabadon dönthet arról, hogy elfogadja, elutasítja vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja a kérelmet. A fizetést nem kötelező azonnal teljesíteni: a kérelem a küldő által megadott határidőig, legfeljebb két hónapig maradhat érvényes. Ha ez az idő lejár, a kérelem alapján már nem indítható átutalás, új fizetési kérelemre van szükség.

A fizetési kérelmek fogadását 2024. április 1. óta minden hazai pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden bank ügyfelei küldhetnek is kérelmet: a funkció elérhetősége bankonként eltérhet.

Fizetési kérelem küldése lépésről lépésre

Ha pénzt szeretnénk kérni valakitől, nem kell elküldenünk neki a bankszámlaszámunkat, majd külön figyelnünk, hogy mikor érkezik meg az utalása. Amennyiben a bankunk biztosítja a fizetési kérelem küldését, a mobilbankban vagy internetbankban néhány lépés alatt előkészíthetjük számára az átutalást.

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A fizetési kérelem küldése általában a következőképpen történik:

Keressük meg a fizetési kérelmek kezelésére szolgáló menüpontot! Lépjünk be a mobilbankunkba vagy internetbankunkba, és keressük a kérelem létrehozására vagy küldésére szolgáló funkciót. A funkció elnevezése bankonként eltér, jellemzően az alábbi menüpontok valamelyikét érdemes keresni: Fizetési kérelem létrehozása, Qvik-kérés, Új qvik-kérelem vagy Fizetési kérelem küldése. Adjuk meg a címzettet! Írjuk be annak a bankszámlaszámát, akitől pénzt szeretnénk kérni. Ha a címzett korábban regisztrálta a bankjánál a telefonszámát vagy e-mail-címét másodlagos számlaazonosítóként, ezeket is használhatjuk a bankszámlaszám helyett. Töltsük ki a fizetési adatokat! Adjuk meg a kért összeget, írjunk közleményt, hogy a címzett tudja, mire kérjük a pénzt, és állítsuk be a kérelem érvényességi idejét. Banktól függően azt is engedélyezhetjük, hogy a címzett a fizetés jóváhagyása előtt módosítsa az összeget vagy a közleményt. Küldjük el a kérelmet! Ellenőrizzük a megadott adatokat, majd hagyjuk jóvá a küldést. Ezzel még nem érkezik pénz a számlánkra, a címzettnek külön el kell fogadnia a kérelmet. Kövessük a kérelem állapotát! A banki felületen ellenőrizhetjük, hogy a címzett teljesítette vagy elutasította-e a kérelmet, esetleg még továbbra is jóváhagyásra vár. Ha a címzett nem reagál a megadott határidőig, a kérelem lejár, és új kérelmet kell küldenünk, ha továbbra is szeretnénk megkapni az összeget.

Fizetési kérelem fogadása és teljesítése lépésről lépésre

Ha valaki fizetési kérelmet küld nekünk, az megjelenik a mobilbankunkban vagy internetbankunkban. Ez akkor is így történik, ha a küldő a bankszámlaszámunk helyett egy másodlagos azonosítónkat – a korábban regisztrált telefonszámunkat vagy e-mail-címünket – használta. A beérkező kérelemről külön értesítést is kaphatunk, ha a bankunk biztosítja ezt a funkciót, mi pedig engedélyeztük az értesítések küldését.

A beérkezett fizetési kérelem teljesítése a következő lépésekből áll:

Nyissuk meg a beérkezett kérelmet! Koppintsunk a mobilbanki értesítésre, vagy keressük meg az alkalmazásban a beérkező fizetési kérelmeket. Itt a korábban érkezett, még teljesítésre váró kérelmeket is megtekinthetjük, amennyiben azok még nem jártak le. Ellenőrizzük és szükség esetén módosítsuk a fizetési adatokat! Nézzük meg a kedvezményezett adatait, a kért összeget és a közleményt. Ha például egy 8000 forintos tartozásról 10 000 forintos kérelem érkezett, az eltérést még a jóváhagyás előtt tisztázhatjuk a küldővel. Amennyiben a kérelmező engedélyezte, az összeget vagy a közleményt magunk is módosíthatjuk, így akár a kértnél kevesebbet vagy többet is utalhatunk. Ha erre nincs lehetőség, megkérhetjük a küldőt, hogy a helyes összeggel küldje el újra a fizetési kérelmet. Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a kérelmet! Ha minden adat megfelelő, válasszuk a teljesítés lehetőségét, majd a bank által kért módon, például PIN-kóddal vagy biometrikus azonosítással véglegesítsük az átutalást. Amennyiben valamiért nem szeretnénk kifizetni a kért összeget, a kérelmet el is utasíthatjuk. A kérelem megnyitása után nem kötelező azonnal döntenünk a teljesítéséről, az érvényességi idő leteléséig bármikor jóváhagyhatjuk. Ellenőrizzük a tranzakció státuszát! A jóváhagyott fizetés néhány másodpercen belül teljesül, és megjelenik a bankszámlánk tranzakciói között. Ha az átutalás például fedezethiány miatt meghiúsul, a bank nem próbálja meg automatikusan újra a teljesítést. A szükséges összeg biztosítása után azonban ugyanabból a fizetési kérelemből ismét elindíthatjuk az átutalást, amennyiben a kérelem még nem járt le.

Qvik-fizetés QR-kóddal, NFC-vel és fizetési linkkel

A qvikkel nem csak a közvetlenül nekünk küldött fizetési kérelmek jóváhagyásával indíthatunk átutalást, hanem QR-kód, NFC vagy fizetési link segítségével is. Ezekkel a megoldásokkal elsősorban üzletekben, webáruházakban és különböző szolgáltatások igénybevételekor találkozhatunk.

A három fizetési mód ugyanazon az elven működik, csak az átutalás elindításának módja különbözik. A QR-kód beolvasása, a telefon érintése vagy a fizetési link megnyitása után a mobilbankunkban megjelennek az átutaláshoz szükséges adatok, köztük a kedvezményezett és a fizetendő összeg. Ezek ellenőrzése után a bank által kért azonosítással jóváhagyhatjuk a fizetést, és néhány másodpercen belül teljesül is a díjmentes utalás.

Qvik-QR: fizetés QR-kóddal

A qvik-QR használatakor a kereskedő vagy szolgáltató által megjelenített QR-kód beolvasásával indíthatjuk el a fizetést. A kód megjelenhet például a pénztárnál egy kijelzőn, a webáruház fizetési felületén vagy akár egy papíralapú számlán is. A QR-kódot a mobilbankunk erre szolgáló funkciójával olvashatjuk be, de egyes szolgáltatóknál a telefon kamerájával is megnyithatjuk a fizetési hivatkozást.

Qvik-NFC: fizetés a telefonos érintéssel

A qvik-NFC az érintéses fizetés egyik formája, amely első pillantásra a bankkártyás mobilfizetéshez hasonlít, ilyenkor azonban kártyás fizetés helyett banki átutalást indítunk el. Ehhez a megoldáshoz a telefonunkat egy qvik-NFC-t támogató terminálhoz vagy más megfelelő eszközhöz érintve indítjuk el a banki átutalást.

A használatához a telefonunkon be kell kapcsolni az NFC-funkciót, majd a pénztárnál jeleznünk kell, hogy qvikkel szeretnénk fizetni. Ezután érintsük a telefonunkat a kereskedő által megjelölt eszközhöz. Ekkor a telefonunk átirányít a mobilbankunkba, ahol jóváhagyhatjuk az átutalást.

Qvik-link: fizetés hivatkozáson keresztül

A qvik-link elsősorban mobilalkalmazásokban történő vásárláskor vagy számlafizetéskor használható. Ilyenkor a kereskedő vagy szolgáltató alkalmazásában megjelenő fizetési hivatkozásra koppintva indíthatjuk el az átutalást, QR-kód beolvasása nélkül.

A hivatkozás a mobilbankunkba irányít, ahol már szerepelnek a fizetéshez szükséges adatok. Ez különösen akkor kényelmes, ha ugyanazon a telefonon intézzük a vásárlást és az átutalást, hiszen nem kell másik készüléket használnunk a QR-kód beolvasásához.

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Biztonságos fizetés qvikkel: mire figyeljünk?

A qvik-fizetések biztonságát a banki azonosítás és a pénzintézetek csalásmegelőző rendszerei is segítik. A használatuk azonban ugyanúgy körültekintést igényel, mint a hagyományos banki átutalásoké, hiszen a csalók fizetési kérelmekkel, hamis QR-kódokkal és megtévesztő fizetési hivatkozásokkal is megpróbálhatnak pénzt szerezni.

A fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzük a kedvezményezett nevét és az átutalandó összeget. Különösen óvatosan kezeljük azokat a fizetési kérelmeket, amelyek ismeretlen feladótól érkeznek, vagy amelyekre nem számítottunk. Ha kétségeink vannak a kérés valódiságával kapcsolatban, a fizetés előtt egyeztessünk a feladóval egy korábbról már ismert elérhetőségén.

Különösen legyünk óvatosak, ha váratlanul kapunk QR-kódot vagy fizetési linket SMS-ben, e-mailben vagy más üzenetben, esetleg egy QR-kódot tartalmazó matrica takarja el az eredeti kódot egy üzletben. Egy hamis hivatkozás ugyanis olyan weboldalra vezethet, amely banki belépési adataink megszerzésére szolgál. Ne adjuk meg netbanki jelszavunkat vagy más bizalmas banki adatainkat egy fizetéshez megnyíló külső weboldalon, a valódi qvik-fizetés ugyanis nem kér ilyen adatokat!

Ha csalásra gyanakszunk egy már teljesített qvik-fizetés kapcsán, vagy banki adatainkat adtuk meg egy gyanús weboldalon, haladéktalanul értesítsük a számlavezető bankunkat. A qvik-átutalások néhány másodpercen belül teljesülnek, ezért a jóváhagyott fizetéseket nem lehet egyszerűen visszavonni. A bank segítséget nyújthat az összeg visszaszerzésének megkísérlésében, de a legjobb védekezés továbbra is az, ha minden fizetés előtt ellenőrizzük, kinek és mennyit utalunk.