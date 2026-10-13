Miközben a mesterséges intelligenciába áramló beruházások segítenek életben tartani a világgazdaság növekedését, egyre komolyabb veszélyt jelent a nagy államok eladósodása.
Ledobta a bombát az amerikai bankóriás: azonnal megmozdult a magyar tőzsde is
Emelkedik a magyar tőzsde kedd délután, elsősorban az OTP és a Magyar Telekom szárnyalásának köszönhetően, miközben a Mol lefelé húzza az indexet. Az amerikai részvénypiac alig mozdult a nyitás után, a JPMorgan és a Wells Fargo gyorsjelentését azonban kedvezőtlenül fogadták a befektetők a nyitás előtti kereskedésben. Eközben az OTP felvásárlási terve újabb mérföldkőhöz ért, az IMF pedig súlyos kockázatokra figyelmeztetett a globális pénzügyi rendszerben.
Kedd délután négy óra körül a BUX 0,6 százalékos pluszban állt. A vezető magyar részvények közül az OTP 2,5 százalékkal emelkedett, a Magyar Telekom 2 százalékkal, a Richter pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A Mol ezzel szemben 1,9 százalékot veszített értékéből, így visszafogta a hazai benchmark emelkedését.
A BUX korábban nagyobb nyereséget is mutatott, kora délután még 0,9 százalékos pluszban, 144 274,8 ponton járt. Az OTP forgalma már akkor meghaladta a 14,2 milliárd forintot. A bankpapír délelőtt a 42 600 forintos szint fölé is került, kora délután pedig 42 580 forinton forgott. A Mol vesztesége eközben fokozatosan nőtt, a délelőtti 0,9 százalékos esést kora délután 1,3 százalékos, majd később 1,9 százalékos mínusz követte.
Az Egyesült Államokban a nyitást követően mindhárom vezető részvényindex lényegében stagnált. A banki gyorsjelentések ugyanakkor már a rendes kereskedés kezdete előtt megmozgatták az árfolyamokat. A JPMorgan részvénye 3,7 százalékot, a Wells Fargóé 1,5 százalékot esett a negyedéves számok közzétételét követő pre-market kereskedésben.
A magyar piac keddi erősödése egy hosszabb emelkedő trendbe illeszkedik. A 2022-es háborús és energiaválság okozta visszaesés után, négy évvel ezelőtt indult tartós tőzsdei fellendülésből a hazai részvények is jelentősen profitáltak, a magyar piac nemzetközi összevetésben is kiemelkedően teljesített.
Fontos akadály hárult el az OTP felvásárlása elől
Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy az OTP felvásárolja a Luminort. A döntés komoly előrelépést jelent a több mint két éve húzódó ügyben, de önmagában még nem teszi lehetővé a tranzakció zárását.
Az akvizíció véglegesítéséhez a felügyeleti hatóságok engedélyére is szükség van. Ezek értékelésében az OTP oroszországi kitettsége is hangsúlyos szempont lehet, így a bizottsági zöld jelzés után is maradtak még nyitott hatósági feltételek.
Növekvő eredményekkel is csalódást okoztak az amerikai bankok
A JPMorgan Chase harmadik negyedéves nettó profitja 15,3 milliárd dollárra nőtt, elsősorban a befektetési banki és a kereskedési üzletág robusztus teljesítményének köszönhetően. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) és a bevétel is 9–10 százalék közötti ütemben emelkedett éves bázison, ám mindkettő elmaradt az elemzői konszenzustól: az előbbi 6 százalékkal, az utóbbi 0,6 százalékkal lett alacsonyabb a várttnál.
A piaci műveletek nélkül számított nettó kamatbevétel 6 százalékkal, 24,7 milliárd dollárra nőtt, miközben az átlagos hitelállomány 10 százalékkal bővült. A részvény- és kötvénypiaci kereskedést magában foglaló üzletág bevétele 15 százalékkal emelkedett, mivel a volatilis kamatkörnyezet és az energiahordozók drágulása élénkítette a piaci forgalmat.
Jamie Dimon vezérigazgató ugyanakkor a tartósan magas költségvetési hiányra, a ragadós inflációra, a túlfeszített eszközárakra és a geopolitikai feszültségekre figyelmeztetett. Bár az amerikai gazdaságot egyelőre támogatják a vállalati beruházások és a stabil lakossági fogyasztás, a bankvezér szerint többféle forgatókönyvre is fel kell készülni.
A Wells Fargo bevétele 21,87 milliárd dollárt ért el, ami éves szinten 2 százalékos növekedést, negyedéves alapon viszont 3 százalékos csökkenést jelent, és mintegy 2 százalékkal elmarad a várakozásoktól. Az egy részvényre jutó nyereség közel 13 százalékkal emelkedett, amivel hozta az előzetes becsléseket.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A pénzintézet nettó kamatbevétele 5 százalékkal, 12,52 milliárd dollárra ugrott, miközben a hitel- és a betétállomány egyaránt 11 százalékkal gyarapodott. A működési költségek 1 százalékkal mérséklődtek, köszönhetően a hatékonyságnövelő intézkedéseknek és a 8 százalékos létszámleépítésnek. A hitelveszteségekre képzett céltartalék ugyanakkor a tavalyi 681 millió dollárról 1,03 milliárd dollárra emelkedett, tükrözve a növekvő hitelállományt, valamint a vállalati és autófinanszírozási szegmensben megfigyelhető kockázatokat.
Az IMF szerint a piaci ellenállóképesség csalóka lehet
Az IMF kedden közzétett Globális Pénzügyi Stabilitási Jelentése (GFSR) szerint a piacok eddigi rezisztenciája nem jelenti azt, hogy elhárultak volna a veszélyek. A szervezet kiemelten figyelmeztet a mesterségesintelligencia-szektorban lehetséges korrekcióra, a hozamemelkedésre és a kibertámadások fenyegetésére.
A mesterségesintelligencia-fejlesztések monetizációja és megtérülése elmaradhat a túlzott piaci elvárásoktól. Egy drasztikusabb árfolyam-korrekció a vagyonhatáson és a visszafogott beruházásokon keresztül a reálgazdaságba is begyűrűzhet. A növekvő tőkeáttétel, vagyis a hitelből finanszírozott kitettségek magas aránya ráadásul felerősítheti a negatív spirált, kényszerlikvidálásokat generálva.
Az IMF adatai szerint a technológiai óriások és felhőszolgáltatók mára a globális, befektetésre ajánlott (investment grade) kötvénykibocsátások 10 százalékáért felelnek, szemben a 2024-es, 1 százalék alatti aránnyal. Mindeközben az emelkedő energiaköltségek és a duzzadó államadósságok tartós nyomás alatt tartják a kötvénypiacokat.
A Nemzetközi Valutaalap stressztesztje alapján a bankszektor globálisan ugyan képes lenne elviselni egy MI-piaci lufipukkadással és kötvénypiaci turbulenciával járó kettős sokkot, a sérülékenységi gócok száma megnőtt: a vizsgált modellben a globális banki eszközállomány 22 százalékát adó intézmények tőkemegfelelése bizonyult elégtelennek, szemben a korábbi 18 százalékkal.
Egyre több ázsiai nagybefektető keres menedéket hedge fundokban
A kiszámíthatatlanabb környezetben az ázsiai intézményi szereplők és a vagyonos magánbefektetők (HNWI) egyre nagyobb összegeket parkoltatnak hedge fundokban. Ezek a tradicionális alapoknál jóval rugalmasabb stratégiákat megvalósító alternatív befektetési alapok a piaci esésekből, short pozíciókból is képesek hozamot generálni.
A globális hedge fund-vagyon 2026 második negyedévében rekordmértékű, 409 milliárd dolláros tőkebeáramlást könyvelhetett el, ezzel elérte az 5600 milliárd dolláros csúcsot. A felfokozott érdeklődés mögött az áll, hogy a piaci szereplők egyre kevésbé látják biztosítottnak a klasszikus 60/40-es részvény-kötvény portfóliók diverzifikációs hatását.
Különösen keresettek a több stratégiát ötvöző (multi-strategy) alapok, amelyek hozamai alacsony korrelációt mutatnak a részvénypiacok mozgásával. A tőkeallokálók ezen eszközökkel próbálják tompítani a heves volatilitást és levédeni a technológiai szektor túlsúlyából fakadó koncentrációs kockázatokat.
Az OTP menetelése tartotta pluszban a magyar tőzsdét hétfő délután, miközben a többi hazai blue chip gyengült.
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Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
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