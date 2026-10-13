Durva, mennyi pénzt kereshetsz a véreddel: közel egymillió is ütheti a markod évente

Egyetlen plazmaadásért akár több tízezer forint értékű juttatást is kaphatnak a magyarok, a rendszeres donorok pedig éves szinten akár több százezer forinthoz juthatnak. A plazmaközpontok különböző bónuszokkal, hűségprogramokkal és újdonor-akciókkal igyekeznek megszólítani a jelentkezőket, az elérhető összegek között azonban jelentős különbségek vannak. Megnéztük, hogyan zajlik a vérplazmaadás, kik vehetnek részt rajta, milyen egészségügyi kockázatokkal kell számolni, és hol mekkora juttatást kínálnak a donoroknak.

A vérplazmaadás egyszerre jelenthet segítséget a betegeknek és rendszeres anyagi juttatást a donorok számára. A levett plazmából ugyanis olyan gyógyszerek készülnek, amelyeket többek között immunhiányos állapotok, vérzékenység és autoimmun betegségek kezelésére használnak. Mivel a gyógyszergyártáshoz szükséges plazmafehérjék nem minden esetben állíthatók elő mesterséges úton, a donorok szerepe nélkülözhetetlen.

A hagyományos véradással szemben a plazmaadásért a központok költségtérítést és egyéb juttatásokat biztosítanak. Ezek összege intézményenként eltér, ráadásul sok helyen az első néhány alkalomért jóval magasabb összeg jár, mint a későbbi plazmaadásokért. A rendszeres donorokat hűségbónuszokkal, jubileumi jutalmakkal és különböző időszakos akciókkal is ösztönzik.

Mi a különbség a véradás és a plazmaadás között?

Bár a két eljárás elsőre hasonlónak tűnhet, fontos különbség van közöttük. A hagyományos véradás során a donor teljes vért ad, amelyet később különböző vérkészítmények előállítására használnak fel. A plazmaadásnál ezzel szemben kizárólag a vér folyékony alkotórészének egy részét gyűjtik be, a sejtes elemeket pedig visszajuttatják a donor szervezetébe.

A vér hozzávetőleg 55 százalékát a vérplazma alkotja, amely szalmasárga színű folyadék. Mintegy 90 százaléka víz, a fennmaradó részben pedig fehérjék, ásványi anyagok, hormonok, zsírok és egyéb összetevők találhatók. Ezek közül különösen fontosak azok a fehérjék, amelyekből különböző gyógyszereket állítanak elő.

A vérplazmából készült készítményeket többek között immunhiányos betegek, vérzékenységben szenvedők, súlyos égési sérültek és autoimmun betegséggel élők kezelésére használják. A plazmafehérjékből előállított gyógyszerek a szervátültetésen átesett betegek ellátásában is szerepet kaphatnak.

A két eljárás között az egyik legfontosabb különbség a gyakoriság. Míg a teljes véradás után hosszabb regenerálódási időre van szükség, a plazmaadás gyakrabban ismételhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szervezetet egyáltalán nem terheli meg a folyamat, hiszen a levett plazmával együtt fehérjék és más fontos anyagok is távoznak.

Ki adhat vérplazmát Magyarországon?

A vérplazmaadás szigorú egészségügyi feltételekhez kötött. A Plazma Pont tájékoztatása szerint 18 és 60 év közötti, egészséges felnőttek jelentkezhetnek, amennyiben testsúlyuk 50 és 140 kilogramm közé esik. A pontos alkalmasságot minden esetben orvosi vizsgálat alapján állapítják meg.

A jelentkezőknek személyazonosító okmánnyal, magyarországi lakcímet igazoló dokumentummal, valamint TAJ-kártyával vagy megfelelő egészségbiztosítási igazolással is rendelkezniük kell.

Az első plazmaadás előtt alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Ennek során először ellenőrzik, hogy a jelentkező vénái alkalmasak-e a beavatkozásra, majd általános állapotfelmérés, orvosi vizsgálat és vérvétel következik. A laboratóriumi vizsgálatok többek között a fertőző betegségek kiszűrését szolgálják. A Plazma Pont tájékoztatása szerint a laboreredmények jellemzően egy héten belül készülnek el, így megfelelő eredmények esetén ezt követően kezdődhet meg a plazmaadás.

Bizonyos betegségek, gyógyszerek szedése vagy egészségügyi beavatkozások átmenetileg kizárhatják a jelentkezőket. Tetoválás, piercing vagy füllyukasztás után például a Plazma Pont szabályai szerint hat hónapot kell várni, míg megfázás esetén a tünetmentessé válást követően egy hét elteltével lehet ismét jelentkezni.

Az antibiotikumok, vírusellenes és gombaellenes készítmények alkalmazása szintén befolyásolhatja az alkalmasságot. Más rendszeresen szedett gyógyszerek esetében egyéni orvosi elbírálás szükséges. Várandósság és szoptatás alatt szintén nem lehet plazmát adni.

Hogyan zajlik a plazmaadás?

A plazmaadás minden alkalommal adategyeztetéssel és egészségügyi ellenőrzéssel kezdődik. A donoroknál megmérik többek között a vérnyomást, a pulzust és a testhőmérsékletet, valamint ellenőrzik a hemoglobinszintet is. A beavatkozás során a vért egy speciális berendezés segítségével alkotóelemeire választják szét. A plazmát külön gyűjtik, míg a vörösvérsejteket, fehérvérsejteket és vérlemezkéket sóoldat kíséretében visszajuttatják a donor keringésébe.

Egy alkalommal jellemzően 600–800 milliliter plazmát gyűjtenek, a folyamat pedig körülbelül 45 percet vesz igénybe. Az adminisztrációval és az egészségügyi ellenőrzésekkel együtt ugyanakkor érdemes nagyjából egy órával számolni.

A plazmaadásra megfelelően fel kell készülni. A központok azt javasolják, hogy a donorok már a beavatkozást megelőző napokban is fogyasszanak elegendő folyadékot, és figyeljenek az étkezésükre. Különösen fontos a fehérjedús, kiegyensúlyozott étrend, mivel a levett plazmával együtt a szervezet fehérjéket is veszít.

Éhgyomorra nem ajánlott plazmát adni, a beavatkozás előtti 10–12 órában pedig érdemes kerülni a zsíros ételeket. A plazmaadás napján a megerőltető fizikai munka és az intenzív sportolás sem javasolt.

Nem lehet bármennyiszer plazmát adni

Magyarországon 365 nap alatt legfeljebb 45 alkalommal lehet vérplazmát adni. Fontos, hogy ez nem naptári évet jelent, hanem egy folyamatosan számított, 365 napos időszakot. Két plazmaadás között legalább 72 órának kell eltelnie, ugyanakkor a Plazma Pont tájékoztatása szerint általában heti egy alkalmat javasolnak. A tényleges gyakoriságot minden esetben a donor egészségi állapota és laboreredményei alapján határozzák meg.

A rendszeres plazmaadóknak évente legalább egyszer teljes véradáson is részt kell venniük. Az első plazmaadástól számítva 180 nap áll rendelkezésükre ennek teljesítésére és igazolására, ezt követően pedig évente szükséges megismételni a véradást.

A kétféle véradás között meghatározott várakozási időt kell tartani. A Plazma Pont tájékoztatása szerint teljes véradás után 15 nappal lehet ismét plazmát adni, míg plazmaadás után legalább három napot kell várni a teljes véradásig, bár a központ általában egyhetes szünetet javasol.

Mennyire biztonságos a rendszeres plazmaadás?

Bár a plazmaadás ellenőrzött egészségügyi körülmények között zajlik, nem teljesen kockázatmentes beavatkozás. Előfordulhat szédülés, gyengeség, rosszullét vagy a szúrás helyén kialakuló véraláfutás. A kellemetlen tünetek hátterében többek között az elégtelen folyadékbevitel, a fáradtság, a stressz vagy az éhgyomorra történő érkezés is állhat.

A rendszeres plazmaadás során a szervezet nemcsak folyadékot, hanem fehérjéket, vitaminokat, ionokat és egyéb tápanyagokat is veszít. Ezek pótlásához megfelelő regenerálódási időre van szükség. A Plazma Pont tájékoztatása szerint minden alkalommal ellenőrzik a donorok fehérjeszintjét, az immunglobulinszintet pedig minden ötödik plazmaadásnál vizsgálják. Emellett rendszeresen ellenőrzik a vérnyomást, a pulzust, a testhőmérsékletet és a hemoglobinszintet is.

A megfelelő egészségügyi feltételek betartása mellett a plazmaadás egyébként biztonságosan végezhető. A maximálisan engedélyezett évi 45 alkalom azonban nem jelenti azt, hogy minden donor számára megfelelő lenne ilyen gyakran plazmát adni.

Mennyi pénzt lehet kapni a plazmaadásért 2026-ban?

A plazmaadás egyik legfontosabb kérdése, hogy mekkora juttatásra számíthatnak a donorok. A hagyományos véradással ellentétben a plazmaközpontok költségtérítést és különböző egyéb juttatásokat biztosítanak, amelyek célja többek között a donorok ráfordításainak és rendelkezésre állásának ellentételezése.

A juttatások mértékét jogszabály is szabályozza. A 3/2005. EüM rendelet 22/A. paragrafusa szerint a donoroknak biztosított kalóriapótlás és a rendelkezésre állás ellentételezéseként juttatott vagyoni érték egy donációra vetített éves átlaga legfeljebb a minimálbér alapján számított órabér ötszöröse lehet.

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A gyakorlatban azonban a központok különböző juttatási konstrukciókat alkalmaznak. Az alapösszeg mellett kérdőívek kitöltéséért, meghatározott számú plazmaadás teljesítéséért, új donorok ajánlásáért vagy hűségprogramokban való részvételért is járhatnak további összegek.

A magyarországi központok ajánlatai alapján egyetlen plazmaadásért jellemzően 14–20 ezer forint körüli összjuttatás érhető el, az új donoroknak meghirdetett akciók azonban ennél jóval magasabb összegeket is kínálhatnak.

A CSL Plasma debreceni központjának korábban ismertetett ajánlatában például az első, második és ötödik alkalomért egyaránt 34 700 forint, a harmadikért 21 700, a negyedikért pedig 17 700 forint szerepelt. Ez az első öt sikeres plazmaadás után összesen 143 500 forint értékű juttatást jelenthet. A tatabányai Plazmacenter októberi ajánlatában az első öt sikeres plazmaadásért alkalmanként 30 ezer forintot, összesen 150 ezer forintot hirdettek az új donoroknak. Az alkalmassági vizsgálatért további 5 ezer forint járhat. A budapesti Plazmacentrum az első öt alkalomra összesen 125 ezer forint értékű juttatást kínál, ezt követően pedig alapjuttatással és jubileumi bónuszokkal ösztönzi a rendszeres donorokat.

Hol mennyi juttatás jár a plazmaadásért?

Az egyes központok ajánlatainak összehasonlításánál fontos különbséget tenni az első alkalomért járó összeg, a rendszeres alapjuttatás és az extra bónuszok között. Utóbbiak ugyanis jelentősen növelhetik az éves szinten elérhető összeget, de nem minden donor számára és nem minden alkalommal érhetők el.

Az éves maximumok kiszámításánál azzal is számolni kell, hogy egy donor 365 nap alatt legfeljebb 45 alkalommal adhat plazmát. A központok által meghirdetett éves összegek ugyanakkor nem feltétlenül az alapjuttatás 45-szörösét jelentik, mivel az újdonor-bónuszokat, jubileumi jutalmakat és egyéb akciókat is tartalmazhatják.

Az is fontos szempont, hogy a meghirdetett összeg nem minden esetben készpénzben kerül kifizetésre. Egyes központok a juttatások egy részét vásárlási utalványként vagy más formában biztosítják, ezért az ajánlatok összehasonlításakor ezt is érdemes figyelembe venni.

Kiszámoltuk, hogy egy új és egy rendszeres plazmadonor mekkora juttatást gyűjthet össze egy év alatt a különböző hazai plazmaközpontokban. Az összehasonlítás során az első alkalomért, az első öt plazmaadásért, valamint a rendszeres donoroknak járó összegeket vettük figyelembe. Az éves maximumokat 45 sikeres plazmaadással számoltuk, ugyanakkor a végösszeget az újdonor-akciók és a különböző hűségbónuszok is befolyásolhatják.

A CSL Plasma debreceni központjában egy új donor már az első plazmaadás után 34 700 forint értékű juttatást kaphat, az első öt alkalommal pedig összesen 138 800 forintot gyűjthet össze. A rendszeres donorok alapjuttatása alkalmanként 17 700 forint, ami négy plazmaadással 70 800 forintot jelent. A központ ajánlata alapján egy új donor évente akár 940 500 forintot is összegyűjthet, míg egy visszatérő donor esetében 889 500 forint és további bónuszok lehetnek elérhetők, amennyiben teljesíti mind a 45 alkalmat.

A Plazmacentrum budapesti központjaiban az első sikeres plazmaadásért 40 ezer forint járhat, az első öt alkalom után pedig összesen 125 ezer forint értékű juttatás érhető el. A visszatérő donorok alkalmanként 15 ezer forintos alapjuttatásra számíthatnak, ami havi négy alkalommal 60 ezer forintot jelent. Éves szinten 45 plazmaadással 675 ezer forint alapjuttatás gyűjthető össze, amelyet jubileumi és egyéb bónuszok növelhetnek. Az új donorok számára meghirdetett éves maximum 785 ezer forint.

A tatabányai Plazmacenterben az új donorok az első plazmaadás után 30 ezer forintot kaphatnak, az első öt alkalom teljesítésével pedig összesen 150 ezer forint értékű juttatásra lehetnek jogosultak. A rendszeres donorok alapjuttatása alkalmanként 18 ezer forint, ami négy alkalommal 72 ezer forintot jelent. A központ juttatási konstrukciója alapján éves szinten akár 864 ezer forint is összegyűjthető, amelyet a visszatérő donorok esetében további bónuszok, az új jelentkezőknél pedig a belépési kedvezmények növelhetnek.

A BioLife budapesti központjában az új donorok az első két sikeres plazmaadás után összesen 50 ezer forintot kaphatnak, az első öt alkalommal pedig 94 ezer forint értékű juttatást gyűjthetnek össze. A rendszeres donorok alkalmanként 16 ezer forintra számíthatnak, ami négy plazmaadással 64 ezer forintot jelent. Egy új donor számára évente akár 694 ezer forint is elérhető, míg a visszatérők 674 ezer forintot és további bónuszokat gyűjthetnek össze.

A Plazma Pont budapesti központjában az első alkalomért 30 ezer forint, az első öt plazmaadásért pedig összesen 123 ezer forint értékű juttatás járhat. A rendszeres donorok alkalmanként 15 ezer forintos alapjuttatást kaphatnak, ami havi négy alkalommal 60 ezer forintot jelent. Éves szinten 45 alkalommal 675 ezer forint alapjuttatás érhető el, amelyhez további bónuszok társulhatnak. Az új donorok esetében az éves maximum 820 ezer forint lehet.

A HaemaPLASMA budapesti központjában az új donorok az első alkalom után 24 500 forintot, az első öt sikeres plazmaadással pedig összesen 122 500 forintot kaphatnak. A rendszeres donoroknak alkalmanként 15 500–16 500 forint értékű juttatás járhat, ami négy alkalommal 62–66 ezer forintot jelent. Az új donorok éves szinten akár 832 500 forintot, míg a visszatérők 787 500 forintot és további bónuszokat gyűjthetnek össze.

Ausztriában akár 800 ezer forintot is kaphatnak évente a plazmaadók

Nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos Ausztriában is pénzbeli juttatással ösztönzik a vérplazmaadást. Az osztrák Europlasma tájékoztatása szerint minden sikeres plazmaadás után 40 eurós költségtérítés jár a donoroknak. Ez a 2026. október 12-i euróárfolyammal számolva alkalmanként 14 600 forintnak felel meg.

Ausztriában évente legfeljebb 50 alkalommal lehet vérplazmát adni, ami öttel több a Magyarországon engedélyezett maximális alkalomszámnál. A két plazmaadás között legalább 72 órának kell eltelnie, 14 napon belül pedig legfeljebb három alkalommal lehet részt venni a folyamatban.

Az Europlasma által kínált 40 eurós juttatással számolva egy rendszeres donor évente akár 2000 euróhoz, vagyis mintegy 730 ezer forinthoz is hozzájuthat. Ez azonban elméleti maximum, amelynek eléréséhez mind az 50 alkalmat teljesíteni kell.

Más osztrák plazmaközpontok ajánlatait is figyelembe véve az éves juttatás 1750–2000 euró között alakulhat, amennyiben a donor rendszeresen részt vesz a plazmaadásokon. A kifizetés egyes szolgáltatóknál feltölthető bankkártyára történik, közvetlenül a sikeres donáció után.

Az osztrák ajánlatok elsősorban a határ közelében élő magyarok számára lehetnek érdekesek, ugyanakkor az esetleges utazási költségeket és a ráfordított időt is érdemes figyelembe venni. Az, hogy valaki Magyarország helyett Ausztriában adhat-e plazmát, az adott központ jelentkezési és egészségügyi feltételeitől is függ.

Nem mindenkit a pénz motivál a plazmaadásban

A plazmaadásból származó juttatások rendszeres részvétel mellett jelentős összeget képviselhetnek, különösen azok számára, akik havi több alkalommal is járnak. Az anyagi motiváció ugyanakkor csak az egyik szempont: a donorok közreműködésével olyan gyógyszerek készülnek, amelyek számos beteg kezeléséhez nélkülözhetetlenek.

A közösségi médiában működő plazmadonor-csoportokban a résztvevők rendszeresen megosztják egymással tapasztalataikat, és a pénzbeli juttatások mellett a segítségnyújtás fontossága is megjelenik. Egyesek korábban rendszeres véradók voltak, és később egészítették ki ezt plazmaadással, mások elsősorban az anyagi lehetőség miatt kezdtek bele. A két motiváció ugyanakkor nem feltétlenül zárja ki egymást: van, aki szívesen segít másokon, miközben a kapott juttatás is fontos számára.

A csoportokban az egészségügyi tapasztalatokról is szó esik. Vannak, akik hosszabb időn keresztül rendszeresen adnak plazmát anélkül, hogy jelentős változást tapasztalnának az egészségi állapotukban. Többen kiemelik ugyanakkor a megfelelő folyadékbevitel és a fehérjedús táplálkozás fontosságát, hiszen a gyakori plazmaadás mellett a szervezet regenerálódására is figyelni kell. Előfordul az is, hogy a rendszeres donoroknak egészségügyi okokból átmeneti szünetet kell tartaniuk. Ilyen lehet például az alacsony immunglobulinszint, amelyet a plazmaközpontok laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőriznek.