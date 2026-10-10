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Autósok, figyelem! Megszűnnek Ausztriában a szélvédőre ragasztható autópálya-matricák, így kell fizetni 2027-től
Végleg búcsút mondhatunk a szélvédőre ragasztható osztrák autópálya-matricáknak, ugyanis 2026 decemberében a szomszédos ország teljesen áttér az elektronikus útdíjfizetésre. A jövő év elejétől az autósok és a motorosok már kizárólag digitális formában válthatják meg az úthasználati jogosultságot.
Mivel a változás már a küszöbön áll, fontos tisztában lenni az átállás menetével. Aki idén november 30-ig még hagyományos, fizikai matricát vásárol, az az érvényességi idő végéig, de legkésőbb 2027. január 31-ig gond nélkül használhatja azt. 2027. február 1-jétől azonban már kizárólag a digitálisan regisztrált rendszámokat fogadja el az osztrák ellenőrző rendszer.
A digitális matricákat a legkényelmesebben az osztrák autópálya-kezelő, az ASFINAG hivatalos weboldalán lehet beszerezni. Akik inkább a személyes ügyintézést választják, továbbra is megvásárolhatják a jogosultságot a mintegy négyezer fizikai értékesítőhely egyikén, például a benzinkutakon, a trafikokban vagy a határátkelőknél található automatáknál - számolt be az Infostart.
Online vásárlás esetén kiemelten kell figyelni az érvényesség kezdetére az európai fogyasztóvédelmi szabályok miatt. Míg az egynapos és a tíznapos e-matrica az internetes fizetés után azonnal érvényessé tehető, a kéthónapos és az éves változatoknál 18 napos várakozási idővel kell számolni. Ha valakinek azonnal szüksége van ezekre a hosszabb távú jogosultságokra, mindenképpen személyesen, egy fizikai értékesítőponton kell megvennie azokat, mert ott a vásárlás pillanatában érvénybe lépnek.
A tranzakció során elengedhetetlen a rendszám hibátlan megadása, hiszen a kamerarendszer kizárólag ez alapján azonosítja a járműveket. Az autópálya-kezelő emellett óva int a nem hivatalos viszonteladóktól és az álweboldalaktól. Ezek a platformok gyakran rejtett költségekkel drágítják meg a vásárlást, rosszabb esetben pedig érvénytelen matricát adnak el, ami súlyos büntetést vonhat maga után. A biztonság kedvéért az e-matrica érvényessége a rendszám beírásával bármikor ellenőrizhető az ASFINAG hivatalos felületén.
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Bár a 2027-es pontos díjszabás egyelőre nem ismert, a 3,5 tonna alatti gépjárművek esetében jelenleg az egynapos matrica 9,60 euróba, a tíznapos 12,80 euróba, a kéthónapos 32 euróba, az éves jogosultság pedig 106,80 euróba kerül.
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