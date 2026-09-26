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Az elektromos autó feltöltődik árammal
Autó

Megőrülnek a vevők ezekért a használt autókért: az elszálló üzemanyagárak miatt indult meg a roham

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 26. 09:31

Az üzemanyagárak emelkedése növelte a használt elektromos autók iránti keresletet Németországban, ami az ilyen járművek maradványértékének emelkedésében és értékesítési idejük csökkenésében is megmutatkozott - közölte a dpa a DAT autópiaci adatszolgáltató adatai alapján.

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Május és augusztus között a hároméves tisztán elektromos autók (BEV) maradványértéke 1,4 százalékponttal emelkedett. Ugyanezen időszakban a benzines autóké 0,4 százalékponttal, a dízelüzeműeké 1,1 százalékponttal csökkent. A DAT (Deutsche Automobil Treuhand) szerint az elektromos autók maradványértékének emelkedése szokatlan, mutatójuk ugyanis technikai okokból általában enyhén csökken az év folyamán. A hároméves tisztán elektromos autók kereskedői eladási ára jelenleg átlagosan az újkori listaár 51,5 százalékának felel meg, míg a dízelüzemű autóknál 58 százalék, a benzineseknél 59,4 százalék ez az arány.

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Az elektromos és a belső égésű motorral hajtott autók közötti különbség ugyanakkor jelentősen szűkült. Tavaly novemberben az elektromos autók maradványértéke még az újkori listaár 48,4 százaléka volt, szemben a benzinesek 62,6 százalékos és a dízelüzeműek 61,2 százalékos értékével.

A DAT szerint az elektromos mobilitás melletti döntés legfontosabb ösztönzői vélhetően az üzemanyagárak. A magas benzin- és dízelárak növelték a használt és az új elektromos autók iránti keresletet, aminek következtében időszakosan viszonylag alacsonnyá vált a használt elektromos autók kínálata.

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Az elektromos autók a kereskedésekben is gyorsabban találnak vevőre. Míg májusban és az azt megelőző hónapokban eladásuk még jóval hosszabb időt vett igénybe, mint a belső égésű motorral hajtott autóké, azóta megfordult az arány. Egy elektromos autó jelenleg átlagosan 74 napot tölt a kereskedésben, szemben a benzines autók 84 napos és a dízelüzeműek 92 napos értékesítési idejével.

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Az üzemanyagárak emelkedésének hatása azért jelentkezhetett késleltetve az autópiacon, mert az autóvásárlási döntések meghozatala időt vesz igénybe. Emellett a válság elhúzódásával egyértelműbbé vált a vásárlók számára, hogy a magas üzemanyagárak nem csupán átmeneti jelenséget jelentenek.

Az elektromos autók részesedése mindazonáltal továbbra is alacsony a német használtautó-piacon. A német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság (KBA) adatai szerint augusztusban a tulajdonosváltások 5,3 százalékát tették ki, szemben az egy évvel korábbi 3,9 százalékkal.
Címlapkép: Getty Images
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