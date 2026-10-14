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A Skandináv lottó nyerőszámai a 42. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/42. heti nyerőszámait 2026. október 14-én este. De ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, ezért a következő héten 360 millió forint lesz a várható nyeremény.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 42. héten:
3, 7, 12, 18, 22, 26, 27.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 42. héten:
7, 8, 10, 18, 21, 26, 33.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 43. játékhéten 2026-ban 360 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
További nyeremények:
- 6 találatos: 364 065 forint
- 5 találatos: 8 015 forint
- 4 találatos: 2 610 forint
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