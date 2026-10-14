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Te is vettél ilyen macskaeledelt a Fressnapfban? Visszahívta a Nébih, ne add oda a kedvencednek
Idegen anyag jelenléte miatt hívnak vissza egy állateledelt Magyarországon – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az érintett terméket a Fressnapf-Hungária Kft. forgalmazza. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott konzervet ne adják oda háziállataiknak.
A Nébih tájékoztatása szerint a visszahívás a Real Nature Wilderness Pure Chicken Adult elnevezésű, 400 grammos macskáknak készült konzervet érinti. Az intézkedésre idegen anyag lehetséges jelenléte miatt került sor. A termék gyártója a németországi Multifit Tiernahrungs GmbH, a bejelentő pedig a Fressnapf-Hungária Kft.
A visszahívással érintett termék azonosító adatai:
- Termék neve: Real Nature Wilderness, Pure Chicken Adult
- Kiszerelés: 400 g
- Minőségmegőrzési idő: 2028. május 16.
- Tételszám: DE03452000213
- Gyártó: Multifit Tiernahrungs GmbH (Németország)
A hatóság hangsúlyozta, hogy a termékvisszahívás kizárólag a felsorolt azonosítókkal rendelkező konzervre vonatkozik, más tételeket nem érint. Arra is figyelmeztették a vásárlókat, hogy amennyiben a megjelölt tételből vásároltak, azt ne adják kedvencüknek.
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