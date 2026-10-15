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Közelkép: a gazda keze a biokertben megvizsgálja a rothadt, éretlen paradicsomot, szelektív fókuszban
HelloVidék

Veteményeskert lett a Balatonból: paradicsom nő a kiszáradt tómederben, egészen bizarr a látvány

HelloVidék
2026. október 15. 11:15

Érik a paradicsom, csak éppen nem a kertben, hanem a Balaton kiszáradt medrében. Balatonföldváron a víz visszahúzódása után bukkantak fel a termő tövek, amelyeken már zöld paradicsomok is fejlődnek. Hogy kerültek oda a magok, egyelőre rejtély, de úgy tűnik, a növények a szokatlan körülmények között is életképesek.

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A különös látványról a Balatonföldvár Város közösségi oldalára feltöltött fotók árulkodnak. A paradicsomok egyelőre zöldek, így a szüret még odébb van. De a Balaton déli partján mostanában nem csak a strandolóknak tartogat meglepetéseket a visszahúzódó víz.

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Ahogy a Hellovidék is megírta, Balatonbogláron már dinnyét is találtak a tómederben. A Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a vízmentes területen öt-hat kisebb görögdinnye fejlődött, közülük három be is érett. A dinnyéket Kopasz Árpád, a műemlékhajó vezetője fedezte fel, és felmerült, hogy a magokat madarak hordhatták oda. A legszebb termést október elején, egy gőzcsónak-találkozó végén meg is kóstolták: a beszámoló szerint világosabb volt a húsa a megszokottnál, de ízletesnek találták.

Az aszály súlytotta tómeder lassan egészen szokatlan veteményeskertnek is tűnik – bár azért aligha ez az a balatoni látványosság, amiért a legtöbben útnak indulnak.
Címlapkép: Getty Images
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