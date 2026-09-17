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Autó

Egy vagyont bukik, aki rossz autót választ: kiderült, melyik típus tartja legjobban az értékét

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 21:16

Az új adatokból kiderül, hogy melyek a legnépszerűbb használtautók, és az is, mekkora az átlagéletkoruk - benzines és hibrid szcénában egyaránt.

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A hibrid autók tartják meg legjobban az értéküket: évente átlagosan 5,7 százalékot veszítenek belőle, míg a benzinesek 6,9, a dízelek 7,5, az elektromosok 7,7 százalékot - ez derült ki a KSH és a Használtautó közös adatfelvételéből. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy hibrid autó ára évről évre lassabban csökken, mint egy vele azonos korú, futásteljesítményű és állapotú benzines, dízel vagy elektromos autóé.

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Átrendeződött a legnépszerűbb modellek rangsora is: a Skoda Octavia megelőzte a Ford Focust, a Toyota Corolla pedig a 15. helyről a 9. helyre lépett előre.

Egyre kevesebb az olcsó autó a piacon

Augusztusban a meghirdetett személygépkocsik 35 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti kategóriába, ami egy év alatt 4 százalékpontos csökkenés. Helyette a középkategória erősödött: a 2,5–5 és az 5–10 millió forint közötti sáv aránya is bővült, a 10 millió forint feletti hirdetéseké pedig nem változott érdemben.

A kínálat átlagára ennek ellenére alig mozdult, 5,5 millió forint körül maradt, a meghirdetett autók közel 90 százaléka továbbra is 10 millió forint alatt érhető el.

Gyorsan bővül a hibridek és a dízelek kínálata

A hirdetések közel felét benzines, 42 százalékát dízelüzemű autók tették ki, a hibridek és a tisztán elektromosok egyaránt 5 százalék körüli súllyal szerepeltek a felhozatalban. Összességében több mint 11 ezerrel több használt autó állt a vásárlók rendelkezésére, mint egy évvel korábban.

A bővülés üteme ugyanakkor hajtáslánconként eltérő: a hibridek száma közel a felével, a dízeleké 15 százalékkal nőtt, míg a benzineseké 6, az elektromosoké 3 százalékkal.

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A két legnagyobb kategória használatában továbbra is jelentős a különbség: a benzines autók átlagosan 153 ezer, a dízelek 219 ezer kilométert tettek meg.  A benzines autók idősebbek 13,5 éves átlagéletkorral, szemben a dízelek 12,3 évével. A benzines kínálat ugyanakkor gyorsabban fiatalodik.

Újra nyílik az olló a hibrid és az elektromos autók ára között

A hibridek augusztusban 10,6, az elektromosok 11,4 millió forintos átlagárral szerepeltek a kínálatban. A dízelek 2,5 százalékkal voltak drágábbak a benzineseknél, ami érdemben szűkebb különbség a korábbi hónapokban mért 5 százalék körüli értéknél. Az árat az életkor mellett leginkább az állapot alakítja: az újszerű autók több mint 20 százalékkal drágábbak az átlagos állapotúaknál, a sérültek viszont bő felével olcsóbbak.

A márkák sorrendjében nem történt nagy változás: a legtöbb hirdetéssel a Volkswagen, a BMW és a Ford rendelkezett, a negyedik helyre pedig a Mercedes-Benz lépett elő az Opel előtt. A legnépszerűbb modellek versenyében viszont egy év alatt nyolc helyen változott a rangsor.

A tíz legnépszerűbb modell közül az Audi A6 a legdrágább 6,4 millió forintos átlagárral, a Ford Fiesta pedig a legolcsóbb 1,9 millió forinttal. A legfiatalabb kínálata a Toyota Corollának van, a legidősebb a Suzuki Swifté, utóbbi ugyanakkor a legnagyobb drágulást is produkálta, átlagára egy év alatt közel 28 százalékkal nőtt.
Címlapkép: Getty Images
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