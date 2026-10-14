A gázolajpiacon tapasztalható súlyos hiány és a rekordmagas árak akár 2027 második feléig is elhúzódhatnak.
Újabb árrobbanás fenyeget az üzemanyagpiacon: súlyos következményei lehetnek a háborús fennakadásoknak
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán kiadott havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az európai nagykereskedelmi gázolajárak az elkövetkező hetekben ismét emelkedhetnek. A Perzsa-öböl térségéből érkező kőolajszállítások fennakadásai miatt a piac egészen 2027 közepéig feszített maradhat - tudósított az euronews.
Az IEA becslése szerint a globális kínálat szeptemberben napi 2,5 millió hordóval, 102,3 millió hordóra nőtt, miután Szaúd-Arábia vezetésével az öböl menti nyersolaj-export a háború előtti szint háromnegyedét meghaladó mértékre emelkedett. A termelés azonban még mindig elmarad a nagyjából napi 103,5 millió hordós globális kereslettől. A február 28-i amerikai–izraeli, Irán elleni csapásokkal kezdődő konfliktus továbbra sem ért véget. Irán lezárta a Hormuzi-szorost – amelyen a világ olajának mintegy ötöde halad át –, és a közelmúltban fokozta a hajók elleni támadásokat, miközben a jemeni húszik szaúdi olajlétesítményeket támadnak.
A gázolaj ára a szeptemberi, hordónkénti 200 dollárt meghaladó csúcsokról ugyan visszaesett, de a párizsi székhelyű szervezet szerint a referenciaárak továbbra is közel a nyersolaj árának és a válság előtti szintnek a kétszeresén állnak. A közel-keleti üzemanyag-export a háború előtti szint felét sem éri el, az orosz finomítókat pedig ukrán dróncsapások sújtják, így a gázolaj-kínálat továbbra is nyomás alatt van. Az IEA figyelmeztetett, hogy a szállítási költségek emelkedése tovább súlyosbíthatja a helyzetet, különösen az európai, afrikai és latin-amerikai piacokon. A hiányzó gázolajkészletek a szokásos szezonális ingadozásokon túl várhatóan 2027 második feléig nem tölthetők fel.
A nemzetközi benchmarknak számító Brent nyersolaj ára szerda reggel rövid időre 107 dollár fölé ugrott hordónként, majd 106 dollár körül stabilizálódott, miután kedden újabb hajókat ért támadás a Hormuzi-szorosban. Az amerikai WTI jegyzése nagyjából 94,75 dolláron stagnált.
A G7-csoport október 2-án akár 100 millió hordó stratégiai készlet felszabadítását ígérte, elsősorban gázolajból. Az Euronews által megismert belső dokumentum szerint azonban ez nem új kötelezettségvállalás, hanem a márciusban bejelentett 400 millió hordós csomag még hátralévő részét fedezi, amelyből eddig 326 millió hordó került a piacra.
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A kereslet alakulásáról eltérő előrejelzések láttak napvilágot. Az IEA idén napi 2,6 millió hordós globális keresletcsökkenéssel számol a magas árak és a gyengébb növekedés miatt, a jövő évi visszapattanás mértékét pedig napi 2 millió hordóra mérsékelte a korábbi 2,6 milliós várakozásához képest, így 2027-ben a kereslet 0,6 százalékkal a 2025-ös szint alatt maradna.
Az OPEC ezzel szemben optimistább, hiszen bár idénre hatodszor is csökkentette előrejelzését, 2027-re napi 2,55 millió hordós keresletbővülést vár a háborús készletcsökkenés pótlására számítva. Az OPEC+ hét meghatározó tagállama október 4-én változatlanul hagyta a novemberi termelési kvótákat, a legtöbb tagország ugyanis a konfliktus miatt a kvóta alatt termel.
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