Újabb árrobbanás fenyeget az üzemanyagpiacon: súlyos következményei lehetnek a háborús fennakadásoknak

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán kiadott havi jelentésében arra figyelmeztetett, hogy az európai nagykereskedelmi gázolajárak az elkövetkező hetekben ismét emelkedhetnek. A Perzsa-öböl térségéből érkező kőolajszállítások fennakadásai miatt a piac egészen 2027 közepéig feszített maradhat - tudósított az euronews.

Az IEA becslése szerint a globális kínálat szeptemberben napi 2,5 millió hordóval, 102,3 millió hordóra nőtt, miután Szaúd-Arábia vezetésével az öböl menti nyersolaj-export a háború előtti szint háromnegyedét meghaladó mértékre emelkedett. A termelés azonban még mindig elmarad a nagyjából napi 103,5 millió hordós globális kereslettől. A február 28-i amerikai–izraeli, Irán elleni csapásokkal kezdődő konfliktus továbbra sem ért véget. Irán lezárta a Hormuzi-szorost – amelyen a világ olajának mintegy ötöde halad át –, és a közelmúltban fokozta a hajók elleni támadásokat, miközben a jemeni húszik szaúdi olajlétesítményeket támadnak.

A gázolaj ára a szeptemberi, hordónkénti 200 dollárt meghaladó csúcsokról ugyan visszaesett, de a párizsi székhelyű szervezet szerint a referenciaárak továbbra is közel a nyersolaj árának és a válság előtti szintnek a kétszeresén állnak. A közel-keleti üzemanyag-export a háború előtti szint felét sem éri el, az orosz finomítókat pedig ukrán dróncsapások sújtják, így a gázolaj-kínálat továbbra is nyomás alatt van. Az IEA figyelmeztetett, hogy a szállítási költségek emelkedése tovább súlyosbíthatja a helyzetet, különösen az európai, afrikai és latin-amerikai piacokon. A hiányzó gázolajkészletek a szokásos szezonális ingadozásokon túl várhatóan 2027 második feléig nem tölthetők fel.

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A nemzetközi benchmarknak számító Brent nyersolaj ára szerda reggel rövid időre 107 dollár fölé ugrott hordónként, majd 106 dollár körül stabilizálódott, miután kedden újabb hajókat ért támadás a Hormuzi-szorosban. Az amerikai WTI jegyzése nagyjából 94,75 dolláron stagnált.

A G7-csoport október 2-án akár 100 millió hordó stratégiai készlet felszabadítását ígérte, elsősorban gázolajból. Az Euronews által megismert belső dokumentum szerint azonban ez nem új kötelezettségvállalás, hanem a márciusban bejelentett 400 millió hordós csomag még hátralévő részét fedezi, amelyből eddig 326 millió hordó került a piacra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kereslet alakulásáról eltérő előrejelzések láttak napvilágot. Az IEA idén napi 2,6 millió hordós globális keresletcsökkenéssel számol a magas árak és a gyengébb növekedés miatt, a jövő évi visszapattanás mértékét pedig napi 2 millió hordóra mérsékelte a korábbi 2,6 milliós várakozásához képest, így 2027-ben a kereslet 0,6 százalékkal a 2025-ös szint alatt maradna.

Az OPEC ezzel szemben optimistább, hiszen bár idénre hatodszor is csökkentette előrejelzését, 2027-re napi 2,55 millió hordós keresletbővülést vár a háborús készletcsökkenés pótlására számítva. Az OPEC+ hét meghatározó tagállama október 4-én változatlanul hagyta a novemberi termelési kvótákat, a legtöbb tagország ugyanis a konfliktus miatt a kvóta alatt termel.