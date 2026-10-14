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Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken

Pénzcentrum
2026. október 14. 10:35

Mérsékelt emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken. Budapesten a Richter vezeti a blue chipek erősödését, miközben az OTP gyengül. A vállalati hírek közül az ASML várakozásokat felülmúló gyorsjelentése került a fókuszba, délután pedig a sorsdöntő amerikai inflációs adat mozgathatja meg a piacokat.

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A BUX a nyitást követően 0,3 százalékos pluszban, 144 050 ponton állt. A hazai blue chipek közül a Richter 1,6 százalékkal, a Magyar Telekom 0,9 százalékkal, a Mol pedig 0,7 százalékkal emelkedett, míg az OTP 0,2 százalékkal gyengült az előző záróárához képest. Európában szintén a vevők kerültek fölénybe: a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,5 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb a reggeli kereskedésben.

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A közepes kapitalizációjú hazai részvényeknél vegyes a kép. A jobban teljesítők között szerepelt az MBH Jelzálogbank és az ANY, míg a lemaradók közé a Duna House és az AutoWallis került. Az öt legnagyobb forgalmú papír között az OTP és a Mol mellett a Duna House is helyet kapott.

A BUX továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, ami hosszabb távon emelkedő trendet jelez. Ugyanakkor a 20 és az 50 napos mozgóátlag alatti szint rövid és középtávon gyengébb technikai képre utal.

Vegyes nemzetközi előzmények

Az amerikai tőzsdéken kedden a Dow Jones és a Nasdaq egyaránt 0,3 százalékos mínuszban zárt, az S&P 500 pedig stagnált. Ázsiában szerda reggel az ausztrál S&P/ASX 200 0,62 százalékkal csökkent, miközben a japán Nikkei 225 0,32 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,82 százalékkal emelkedett.

Az amerikai határidős indexek kora reggel még vegyes nyitást vetítettek előre. A Dow Jones futures 0,22 százalékos, az S&P 500 határidős jegyzése 0,15 százalékos pluszt jelzett, míg a Nasdaqé 0,07 százalékos mínuszban állt.

Erős gyorsjelentést közölt az ASML

A holland félvezetőipari berendezésgyártó harmadik negyedéves nettó profitja 4,96 milliárd euró lett, jelentősen felülmúlva a 4,1 milliárd eurós elemzői várakozást. A 11,66 milliárd eurós árbevétel megfelelt a piaci konszenzusnak.

A keresletet elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások hajtják. Christophe Fouquet vezérigazgató szerint egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatnak megrendeléseket, miközben a 2027-re és 2028-ra tervezett gyártókapacitás nem lesz elegendő az igények teljes kielégítésére. A vállalat ezért a korábban bejelentett 30 százalékos bővítésen túl is vizsgálja a 2028-as kapacitás növelését.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ASML megemelte éves árbevételi előrejelzésének alsó sávhatárát, így a korábbi 43–45 milliárd helyett 44–45 milliárd euróra számít. A negyedik negyedévre 14,2–15,2 milliárd eurós bevételt vár a menedzsment, amelynek felső széle meghaladja az elemzői konszenzust.

A Samsung és a TSMC is elkötelezte magát a vállalat új generációs, High-NA EUV berendezései mellett. Ezek extrém ultraibolya fénnyel teszik lehetővé a chipek rendkívül apró áramköri mintázatainak kialakítását, és kulcsszerepet kaphatnak az ASML további növekedésében. A kínai piac az éves árbevétel mintegy ötödét adhatja, ugyanakkor az exportkorlátozások továbbra is akadályozzák a legfejlettebb gépek kínai értékesítését.

Az amerikai inflációra figyelnek a befektetők

A szerdai makrogazdasági naptár legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat közzététele, amely érdemben átírhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.

A hazai adatközlések közül az augusztusi ipari termelés részletes adatai és a havi fizetési mérleg szerepelnek a napirenden. Emellett Christine Lagarde EKB-elnök megszólalásai, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség havi olajpiaci jelentése is érdemben befolyásolhatja a befektetői hangulatot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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