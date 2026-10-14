Hosszú ideig visszatartott hatósági dokumentumokból derült ki, hogy a Mol újabb földgázkút fúrását tervezi az Őrségben, Bajánsenye határában.
Kilőtt a Richter a pesti börzén – De délután jön az igazi fordulat a tőzsdéken
Mérsékelt emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken. Budapesten a Richter vezeti a blue chipek erősödését, miközben az OTP gyengül. A vállalati hírek közül az ASML várakozásokat felülmúló gyorsjelentése került a fókuszba, délután pedig a sorsdöntő amerikai inflációs adat mozgathatja meg a piacokat.
A BUX a nyitást követően 0,3 százalékos pluszban, 144 050 ponton állt. A hazai blue chipek közül a Richter 1,6 százalékkal, a Magyar Telekom 0,9 százalékkal, a Mol pedig 0,7 százalékkal emelkedett, míg az OTP 0,2 százalékkal gyengült az előző záróárához képest. Európában szintén a vevők kerültek fölénybe: a német DAX és a francia CAC egyaránt 0,5 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került feljebb a reggeli kereskedésben.
A közepes kapitalizációjú hazai részvényeknél vegyes a kép. A jobban teljesítők között szerepelt az MBH Jelzálogbank és az ANY, míg a lemaradók közé a Duna House és az AutoWallis került. Az öt legnagyobb forgalmú papír között az OTP és a Mol mellett a Duna House is helyet kapott.
A BUX továbbra is a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, ami hosszabb távon emelkedő trendet jelez. Ugyanakkor a 20 és az 50 napos mozgóátlag alatti szint rövid és középtávon gyengébb technikai képre utal.
Vegyes nemzetközi előzmények
Az amerikai tőzsdéken kedden a Dow Jones és a Nasdaq egyaránt 0,3 százalékos mínuszban zárt, az S&P 500 pedig stagnált. Ázsiában szerda reggel az ausztrál S&P/ASX 200 0,62 százalékkal csökkent, miközben a japán Nikkei 225 0,32 százalékkal, a dél-koreai Kospi pedig 0,82 százalékkal emelkedett.
Az amerikai határidős indexek kora reggel még vegyes nyitást vetítettek előre. A Dow Jones futures 0,22 százalékos, az S&P 500 határidős jegyzése 0,15 százalékos pluszt jelzett, míg a Nasdaqé 0,07 százalékos mínuszban állt.
Erős gyorsjelentést közölt az ASML
A holland félvezetőipari berendezésgyártó harmadik negyedéves nettó profitja 4,96 milliárd euró lett, jelentősen felülmúlva a 4,1 milliárd eurós elemzői várakozást. A 11,66 milliárd eurós árbevétel megfelelt a piaci konszenzusnak.
A keresletet elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások hajtják. Christophe Fouquet vezérigazgató szerint egyes ügyfelek már 2029-re és 2030-ra is fontolgatnak megrendeléseket, miközben a 2027-re és 2028-ra tervezett gyártókapacitás nem lesz elegendő az igények teljes kielégítésére. A vállalat ezért a korábban bejelentett 30 százalékos bővítésen túl is vizsgálja a 2028-as kapacitás növelését.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ASML megemelte éves árbevételi előrejelzésének alsó sávhatárát, így a korábbi 43–45 milliárd helyett 44–45 milliárd euróra számít. A negyedik negyedévre 14,2–15,2 milliárd eurós bevételt vár a menedzsment, amelynek felső széle meghaladja az elemzői konszenzust.
A Samsung és a TSMC is elkötelezte magát a vállalat új generációs, High-NA EUV berendezései mellett. Ezek extrém ultraibolya fénnyel teszik lehetővé a chipek rendkívül apró áramköri mintázatainak kialakítását, és kulcsszerepet kaphatnak az ASML további növekedésében. A kínai piac az éves árbevétel mintegy ötödét adhatja, ugyanakkor az exportkorlátozások továbbra is akadályozzák a legfejlettebb gépek kínai értékesítését.
Az amerikai inflációra figyelnek a befektetők
A szerdai makrogazdasági naptár legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat közzététele, amely érdemben átírhatja a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.
A hazai adatközlések közül az augusztusi ipari termelés részletes adatai és a havi fizetési mérleg szerepelnek a napirenden. Emellett Christine Lagarde EKB-elnök megszólalásai, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség havi olajpiaci jelentése is érdemben befolyásolhatja a befektetői hangulatot.
Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a bankautomatákat (ATM) üzemeltető Euronetre.
Emelkedéssel indult a keddi kereskedés az európai tőzsdéken a mérséklődő olajárak nyomán.
Az OTP menetelése tartotta pluszban a magyar tőzsdét hétfő délután, miközben a többi hazai blue chip gyengült.
Puzsér Róbert a tőle megszokottnál jóval személyesebb témáról, az anyagi helyzetéről és a pénzhez fűződő viszonyáról beszélt.
Nagyot változhat a forint árfolyama: erre a bejelentésre figyel most mindenki, teljesen átírhatja a viszonyokat
A hét egyik legfontosabb eseménye a szerdán megjelenő amerikai fogyasztóiár-index lesz.
Folytatódik az OTP lendületes emelkedése hétfőn.
Figyelem! Leállás jön az MBH Banknál: nem lesz használható a netbank és az app, átutalások is szünetelnek
Tervezett karbantartás miatt 2026.10.09-én 22:00 és 2026.10.10-én 07:00 között több szolgáltatás sem lesz elérhető az MBH Banknál.
Az OTP közel 7 százalékos emelkedése húzta pénteken a magyar tőzsdét, miközben a vezető európai részvényindexek is erősödtek
Péntek délelőtt folytatódott a forint hét eleje óta tartó erősödése, az euró jegyzése 365 forint alatt maradt.
Erősödéssel indult a pénteki kereskedés a magyar tőzsdén, az OTP a csütörtöki zuhanás után már 3 százalékos pluszba került.
Nagyot esett csütörtökön a magyar tőzsde, az OTP napközben több mint 5 százalékos mínuszba is került, és az amerikai részvénypiacok is gyengüléssel nyitottak
Nem tudott tartósan erősödni a forint csütörtök délelőtt: dél körül ismét 367 közelébe emelkedett az euró jegyzése.
Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek.
Széles körű eladási hullám söpört végig a piacokon szerdán.
Súlyos pénzt bukik, aki itt tartja a megtakarításait Magyarországon: rengetegen estek bele a csapdába
A magyar gazdaság dinamizálásának és a versenyképesség növelésének kulcsa a lakossági megtakarítások tőkepiacra terelése.
A gyenge kezdés után szerda délelőtt visszakapaszkodott az előző napi záróértéke közelébe a BUX,
Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500 és a Nasdaq kedden, miközben az Nvidia piaci értéke megközelítette a 6000 milliárd dollárt.
Kedd délelőtt a forint teljesített a legjobban a közép-kelet-európai devizák közül, az euró jegyzése 366 alá süllyedt.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.