Ez Agárdi Szilvia betegsége: a Lyell-szindróma gyógyszertől is kialakulhat, ezek a tünetei és így gyógyítják a ritka bőrbetegséget

Agárdi Szilvia betegsége a toxikus epidermális nekrolízis, más néven Lyell-szindróma: az énekesnő Facebook-videóban mutatta meg, mit tesz a testével a ritka, gyógyszer kiváltotta bőrbetegség, amely súlyos esetben életveszélyes is lehet.

Agárdi Szilvia 2026. október 27-én egy kórházi ágyból jelentkezett be a Facebook-oldalán: „A világ egyik legritkább bőrbetegségével diagnosztizáltak! Toxikus Epidermális Nekrolízis /TEN/ (Lyell-szindróma)" – írta a videó mellé, figyelmeztetve követőit, hogy a felvétel felkavaró képsorokat tartalmaz. A videón jól látszik, hogy az énekesnő bőrét sötét, hámló, hólyagos elváltozások borítják. Elmondása szerint a bőrbetegségét gyógyszeres kezelésre adott allergiás reakció váltotta ki, hetekkel a kúra megkezdése után; azt, hogy melyik gyógyszerről van szó, nem hozta nyilvánosságra.

A Lyell-szindróma ritka, súlyos bőrreakció, amelyben a bőr felső rétege nagy területen elhal és leválik, akár egy kiterjedt égési sérülésnél. Az esetek döntő többségét gyógyszer váltja ki, és felnőtteknél a halálozás súlyos esetben 25–35 százalék is lehet, korai, intenzív kezeléssel azonban jelentősen javul a túlélés esélye. Hivatalos orvosi források alapján összefoglaltuk, mit kell tudni a betegségről.

Mi az a Lyell-szindróma?

A Lyell-szindróma, orvosi nevén toxikus epidermális nekrolízis (angolul toxic epidermal necrolysis, röviden TEN, nemzetközi szakirodalomban Lyell syndrome), egy ritka, életveszélyes bőr- és nyálkahártya-reakció, amelyben a bőr legfelső rétege (az epidermisz) nagy kiterjedésben elhal és leválik. A beteg állapota sokban egy súlyos, kiterjedt égési sérüléshez hasonlít, ezért kezelése is gyakran égési osztályon vagy intenzív osztályon történik.

A betegséget Alan Lyell skót bőrgyógyászról nevezték el, aki 1956-ban írta le. A TEN ugyanannak a betegségspektrumnak a legsúlyosabb formája, amelynek enyhébb változata a Stevens–Johnson-szindróma (SJS). A kettőt az különbözteti meg, hogy a testfelület mekkora része érintett (Forrás: MSD Manual):

Forma Érintett testfelület Stevens–Johnson-szindróma (SJS) 10 százalék alatt SJS/TEN átfedés 10–30 százalék Toxikus epidermális nekrolízis (Lyell-szindróma) 30 százalék felett

Mennyire ritka betegség a Lyell-szindróma?

Nagyon: a szakirodalmi becslések szerint évente egymillió emberből mindössze néhány esetben fordul elő. Az MSD Manual egymillió emberre vetítve 2–9 esettel számol, más összefoglalók a Stevens–Johnson-szindrómával együtt évi 1–2 esetet adnak meg millió lakosonként. A betegség nőknél és 40 év felett valamivel gyakoribb. Az NHS hangsúlyozza: a kockázat még az ismert kiváltó gyógyszereknél is alacsony. Az Agárdi Szilvi által használt „a világ egyik legritkább bőrbetegsége" megfogalmazás tehát nem túlzás.

Mi okozza a Lyell-szindrómát?

Az esetek döntő többségében egy gyógyszerre adott kóros immunreakció áll a háttérben: az immunrendszer a saját bőr- és nyálkahártyasejteket kezdi el pusztítani. A tünetek jellemzően a gyógyszer elkezdése után 1–3 héttel jelentkeznek, de ennél később is kialakulhatnak – ahogy Agárdi Szilvi esetében is hetek teltek el.

Az MSD Manual szerint leggyakrabban az alábbi szercsoportok váltják ki:

szulfonamid típusú és egyes más antibiotikumok (például aminopenicillinek, fluorokinolonok, cefalosporinok),

(például aminopenicillinek, fluorokinolonok, cefalosporinok), epilepszia elleni szerek (például karbamazepin, fenitoin, lamotrigin, fenobarbitál),

(például karbamazepin, fenitoin, lamotrigin, fenobarbitál), egyes nem szteroid gyulladáscsökkentők (oxikám típusúak, például piroxikám, meloxikám),

(oxikám típusúak, például piroxikám, meloxikám), allopurinol (köszvény kezelésére), valamint a nevirapin (HIV-kezelés).

Fontos: ezeket a gyógyszereket milliók szedik biztonságosan, a reakció rendkívül ritka. Senki ne hagyja abba orvosa megkérdezése nélkül a felírt kezelését a hír hatására. Egyes örökletes tényezők (bizonyos HLA-génváltozatok) növelhetik a kockázatot, ezért például a karbamazepin előtt egyes populációkban genetikai szűrést is javasolhatnak.

Milyen tünetei vannak a Lyell-szindrómának?

A Lyell-szindróma gyakran influenzaszerű tünetekkel indul, majd napok alatt fájdalmas bőrpír, hólyagok és a bőr leválása követi. Jellemző lefolyás:

Előjelek: láz, rossz közérzet, fejfájás, köhögés, égő-csípő szem.

láz, rossz közérzet, fejfájás, köhögés, égő-csípő szem. Bőrtünetek: fájdalmas, gyorsan terjedő vörös vagy lilás foltok, amelyeken hólyagok képződnek; a bőr enyhe nyomásra is leválik.

fájdalmas, gyorsan terjedő vörös vagy lilás foltok, amelyeken hólyagok képződnek; a bőr enyhe nyomásra is leválik. Nyálkahártya-érintettség: fekélyek a szájban, a torokban, a nyelőcsőben, a nemi szerveken, valamint szemgyulladás.

Agárdi Szilvi a videóban pontosan ezeket írta le. A sebek szerinte „égési sérüléshez hasonlóan fájnak, húzódnak, égnek, csípnek", a nyálkahártya-érintettség miatt pedig a beszéd és minden mosdóba menés is fájdalmas számára. A szemgyulladás nála is kialakult – a betegség súlyos esetben vakságot is okozhat, amire a látássérült énekesnő a tőle megszokott humorral reagált.

Miért látássérült Agárdi Szilvia? Agárdi Szilvia születése óta látássérült: koraszülöttként jött világra, és a szeme nem tudott megfelelően kifejlődni. Bal szemére teljesen vak volt, a jobb szemében 9 százalékos látásmaradvány maradt, de 2021-re ezt is elveszítette – azóta teljesen vak. A látásvesztés okát nem tudták kideríteni. Egy 2023-as videójában elmondta, hogy egy nap hirtelen fekete foltokat kezdett látni, de sem a szemklinikán, sem a retinaspecialistánál nem találtak semmit. „Mindegy, most már elfogadtam" – fogalmazott. A látássérülésnek nincs köze a mostani Lyell-szindrómához: az előbbi születése óta fennálló állapot, az utóbbi 2026 őszén, gyógyszerreakció miatt alakult ki.

Mennyire életveszélyes a Lyell-szindróma?

Felnőtteknél a halálozás súlyos esetekben 25–35 százalék is lehet, de korai felismeréssel és intenzív ellátással a túlélés esélye jelentősen javul – az MSD Manual szerint korai terápiával megközelítheti a 90 százalékot. A legnagyobb veszélyt a bőrvédelem elvesztése okozza: folyadék- és sóvesztés, súlyos fertőzés, szepszis, illetve több szerv működési zavara.

Az orvosok a beteg kilátásait egy pontrendszerrel (SCORTEN) becslik, amely többek között az életkort, a leváló bőr kiterjedését, a pulzust és egyes laborértékeket veszi figyelembe.

Hogyan gyógyítják a Lyell-szindrómát?

A Lyell-szindróma gyógyításának alapja a kiváltó gyógyszer azonnali elhagyása és a kórházi, gyakran égési vagy intenzív osztályos ellátás. A kezelés fő lépései:

A kiváltó gyógyszer azonnali elhagyása – ez a legfontosabb.

– ez a legfontosabb. Égési vagy intenzív osztályos ellátás: folyadék- és elektrolitpótlás, sebkezelés, fertőzésmegelőzés, táplálás, fájdalomcsillapítás.

folyadék- és elektrolitpótlás, sebkezelés, fertőzésmegelőzés, táplálás, fájdalomcsillapítás. Szemészeti ellátás a maradandó látáskárosodás megelőzésére.

a maradandó látáskárosodás megelőzésére. Gyógyszeres immunterápia: egyes esetekben ciklosporint, etanerceptet vagy immunglobulint (IVIG) alkalmaznak; ezek hatásosságáról a szakirodalom még nem egységes.

A brit közegészségügyi szolgálat, az NHS betegtájékoztatója egyértelműen fogalmaz: kezelés nélkül a tünetek életveszélyessé válhatnak, ezért a betegséget mindig kórházban, szükség esetén intenzív osztályon kell ellátni.

Meg lehet gyógyulni a Lyell-szindrómából?

Igen, a túlélők bőre általában néhány hét alatt újranő, de a felépülés hosszú, és maradandó következményekkel is járhat. Az NHS szerint a bőr jellemzően 2–3 hét alatt gyógyul (fertőzés esetén tovább tart), a teljes felépülés azonban heteket vagy hónapokat vehet igénybe, és a kórházból hazatérve is hetekig tartó fáradtsággal kell számolni. A túlélőknél gyakoribbak a bőrelszíneződések és hegek, a szem- és szájnyálkahártya tartós problémái, valamint a pszichés megterhelés.

Aki egyszer átesett a betegségen, annak a kiváltó gyógyszert – és gyakran a rokon hatóanyagokat is – egész életében kerülnie kell. Agárdi Szilvi maga is hosszú, nehéz folyamatra készül: „Nem lesz egyszerű menet, nagyon hosszú lesz, ha szeretnétek, tartsatok velem!" – mondta a videóban.

Mikor kell orvoshoz fordulni, ha gyógyszerszedés közben bőrtünetek jelentkeznek?

Ha egy új gyógyszer elkezdése után napokkal vagy hetekkel láz, fájdalmas, terjedő vagy hámló bőrkiütés, hólyagok, illetve a száj, a szem vagy a torok duzzanata, fájdalma jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni. Az NHS ilyenkor sürgősségi ellátást javasol, Magyarországon ez a 112 hívását vagy a legközelebbi sürgősségi osztályt jelenti. Néhány gyakorlati szempont:

Az összes szedett gyógyszert (vagy a dobozukat) érdemes magunkkal vinni, és jelezni, melyiket mikor kezdtük el.

Súlyos tünetek mellett ne vezessünk magunk a kórházba.

Egy korábbi súlyos gyógyszerreakciót minden új kezelésnél jelezni kell az orvosnak és a gyógyszerésznek.

A feltételezett gyógyszer-mellékhatást magánszemély is bejelentheti a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) mellékhatás-bejelentő rendszerében, saját maga vagy hozzátartozója nevében.

EZ IS ÉRDEKELHET Erre figyelj nagyon, ha gyógyszert szedsz! Fekete háromszög jelöli majd szeptembertől a fokozott felügyelet alatt álló gyógyszereket. Az új jelölés azoknak a készítményeknek a kísérőiratain (betegtájékoztató, alkalmazási előírás) jelenik majd meg, amelyeket fokozott figyelemmel kísér a gyógyszerhatóság.

Gyakran ismételt kérdések

Mi Agárdi Szilvia betegsége? Agárdi Szilvia bőrbetegsége a toxikus epidermális nekrolízis (Lyell-szindróma), amelyet 2026 októberében diagnosztizáltak nála. Saját elmondása szerint gyógyszeres kezelésre adott allergiás reakció váltotta ki, felépülését a közösségi oldalán dokumentálja.

Mi a különbség a Lyell-szindróma és a Stevens–Johnson-szindróma között? Ugyanannak a betegségnek két súlyossági foka: Stevens–Johnson-szindrómáról 10 százalék alatti, Lyell-szindrómáról 30 százalék feletti bőrleválás esetén beszélnek, a kettő között átfedéses formáról.

Fertőző a Lyell-szindróma? Nem. A betegség a szervezet immunreakciója, jellemzően egy gyógyszerre, így nem terjed emberről emberre.

Mennyire halálos a Lyell-szindróma? Felnőtteknél a halálozás súlyos esetekben 25–35 százalék is lehet, a korai felismerés és az intenzív kórházi kezelés azonban jelentősen javítja a túlélés esélyét.

Miért vak Agárdi Szilvia? Koraszülöttként született, szeme nem fejlődött ki megfelelően, ezért születése óta látássérült; maradék látását 2021-re elveszítette. A látásvesztésnek nincs köze a mostani Lyell-szindrómához.