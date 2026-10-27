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A kamera egy kórházi kórteremben fekvő női beteg kezére fókuszál, aki reményteljesen kapaszkodik az ágy korlátjába
Egészség

Ez Agárdi Szilvia betegsége: a Lyell-szindróma gyógyszertől is kialakulhat, ezek a tünetei és így gyógyítják a ritka bőrbetegséget

Pénzcentrum
2026. október 27. 20:45 7 perc
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Agárdi Szilvia betegsége a toxikus epidermális nekrolízis, más néven Lyell-szindróma: az énekesnő Facebook-videóban mutatta meg, mit tesz a testével a ritka, gyógyszer kiváltotta bőrbetegség, amely súlyos esetben életveszélyes is lehet.

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Agárdi Szilvia 2026. október 27-én egy kórházi ágyból jelentkezett be a Facebook-oldalán: „A világ egyik legritkább bőrbetegségével diagnosztizáltak! Toxikus Epidermális Nekrolízis /TEN/ (Lyell-szindróma)" – írta a videó mellé, figyelmeztetve követőit, hogy a felvétel felkavaró képsorokat tartalmaz. A videón jól látszik, hogy az énekesnő bőrét sötét, hámló, hólyagos elváltozások borítják. Elmondása szerint a bőrbetegségét gyógyszeres kezelésre adott allergiás reakció váltotta ki, hetekkel a kúra megkezdése után; azt, hogy melyik gyógyszerről van szó, nem hozta nyilvánosságra.

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A Lyell-szindróma ritka, súlyos bőrreakció, amelyben a bőr felső rétege nagy területen elhal és leválik, akár egy kiterjedt égési sérülésnél. Az esetek döntő többségét gyógyszer váltja ki, és felnőtteknél a halálozás súlyos esetben 25–35 százalék is lehet, korai, intenzív kezeléssel azonban jelentősen javul a túlélés esélye. Hivatalos orvosi források alapján összefoglaltuk, mit kell tudni a betegségről.

Mi az a Lyell-szindróma?

A Lyell-szindróma, orvosi nevén toxikus epidermális nekrolízis (angolul toxic epidermal necrolysis, röviden TEN, nemzetközi szakirodalomban Lyell syndrome), egy ritka, életveszélyes bőr- és nyálkahártya-reakció, amelyben a bőr legfelső rétege (az epidermisz) nagy kiterjedésben elhal és leválik. A beteg állapota sokban egy súlyos, kiterjedt égési sérüléshez hasonlít, ezért kezelése is gyakran égési osztályon vagy intenzív osztályon történik.

A betegséget Alan Lyell skót bőrgyógyászról nevezték el, aki 1956-ban írta le. A TEN ugyanannak a betegségspektrumnak a legsúlyosabb formája, amelynek enyhébb változata a Stevens–Johnson-szindróma (SJS). A kettőt az különbözteti meg, hogy a testfelület mekkora része érintett (Forrás: MSD Manual):

Forma Érintett testfelület
Stevens–Johnson-szindróma (SJS) 10 százalék alatt
SJS/TEN átfedés 10–30 százalék
Toxikus epidermális nekrolízis (Lyell-szindróma) 30 százalék felett

Mennyire ritka betegség a Lyell-szindróma?

Nagyon: a szakirodalmi becslések szerint évente egymillió emberből mindössze néhány esetben fordul elő. Az MSD Manual egymillió emberre vetítve 2–9 esettel számol, más összefoglalók a Stevens–Johnson-szindrómával együtt évi 1–2 esetet adnak meg millió lakosonként. A betegség nőknél és 40 év felett valamivel gyakoribb. Az NHS hangsúlyozza: a kockázat még az ismert kiváltó gyógyszereknél is alacsony. Az Agárdi Szilvi által használt „a világ egyik legritkább bőrbetegsége" megfogalmazás tehát nem túlzás.

Mi okozza a Lyell-szindrómát?

Az esetek döntő többségében egy gyógyszerre adott kóros immunreakció áll a háttérben: az immunrendszer a saját bőr- és nyálkahártyasejteket kezdi el pusztítani. A tünetek jellemzően a gyógyszer elkezdése után 1–3 héttel jelentkeznek, de ennél később is kialakulhatnak – ahogy Agárdi Szilvi esetében is hetek teltek el.

Az MSD Manual szerint leggyakrabban az alábbi szercsoportok váltják ki:

  • szulfonamid típusú és egyes más antibiotikumok (például aminopenicillinek, fluorokinolonok, cefalosporinok),
  • epilepszia elleni szerek (például karbamazepin, fenitoin, lamotrigin, fenobarbitál),
  • egyes nem szteroid gyulladáscsökkentők (oxikám típusúak, például piroxikám, meloxikám),
  • allopurinol (köszvény kezelésére), valamint a nevirapin (HIV-kezelés).

Fontos: ezeket a gyógyszereket milliók szedik biztonságosan, a reakció rendkívül ritka. Senki ne hagyja abba orvosa megkérdezése nélkül a felírt kezelését a hír hatására. Egyes örökletes tényezők (bizonyos HLA-génváltozatok) növelhetik a kockázatot, ezért például a karbamazepin előtt egyes populációkban genetikai szűrést is javasolhatnak.

Milyen tünetei vannak a Lyell-szindrómának?

A Lyell-szindróma gyakran influenzaszerű tünetekkel indul, majd napok alatt fájdalmas bőrpír, hólyagok és a bőr leválása követi. Jellemző lefolyás:

  • Előjelek: láz, rossz közérzet, fejfájás, köhögés, égő-csípő szem.
  • Bőrtünetek: fájdalmas, gyorsan terjedő vörös vagy lilás foltok, amelyeken hólyagok képződnek; a bőr enyhe nyomásra is leválik.
  • Nyálkahártya-érintettség: fekélyek a szájban, a torokban, a nyelőcsőben, a nemi szerveken, valamint szemgyulladás.

Agárdi Szilvi a videóban pontosan ezeket írta le. A sebek szerinte „égési sérüléshez hasonlóan fájnak, húzódnak, égnek, csípnek", a nyálkahártya-érintettség miatt pedig a beszéd és minden mosdóba menés is fájdalmas számára. A szemgyulladás nála is kialakult – a betegség súlyos esetben vakságot is okozhat, amire a látássérült énekesnő a tőle megszokott humorral reagált.

Mennyire életveszélyes a Lyell-szindróma?

Felnőtteknél a halálozás súlyos esetekben 25–35 százalék is lehet, de korai felismeréssel és intenzív ellátással a túlélés esélye jelentősen javul – az MSD Manual szerint korai terápiával megközelítheti a 90 százalékot. A legnagyobb veszélyt a bőrvédelem elvesztése okozza: folyadék- és sóvesztés, súlyos fertőzés, szepszis, illetve több szerv működési zavara.

Az orvosok a beteg kilátásait egy pontrendszerrel (SCORTEN) becslik, amely többek között az életkort, a leváló bőr kiterjedését, a pulzust és egyes laborértékeket veszi figyelembe.

Hogyan gyógyítják a Lyell-szindrómát?

A Lyell-szindróma gyógyításának alapja a kiváltó gyógyszer azonnali elhagyása és a kórházi, gyakran égési vagy intenzív osztályos ellátás. A kezelés fő lépései:

  • A kiváltó gyógyszer azonnali elhagyása – ez a legfontosabb.
  • Égési vagy intenzív osztályos ellátás: folyadék- és elektrolitpótlás, sebkezelés, fertőzésmegelőzés, táplálás, fájdalomcsillapítás.
  • Szemészeti ellátás a maradandó látáskárosodás megelőzésére.
  • Gyógyszeres immunterápia: egyes esetekben ciklosporint, etanerceptet vagy immunglobulint (IVIG) alkalmaznak; ezek hatásosságáról a szakirodalom még nem egységes.

A brit közegészségügyi szolgálat, az NHS betegtájékoztatója egyértelműen fogalmaz: kezelés nélkül a tünetek életveszélyessé válhatnak, ezért a betegséget mindig kórházban, szükség esetén intenzív osztályon kell ellátni.

Meg lehet gyógyulni a Lyell-szindrómából?

Igen, a túlélők bőre általában néhány hét alatt újranő, de a felépülés hosszú, és maradandó következményekkel is járhat. Az NHS szerint a bőr jellemzően 2–3 hét alatt gyógyul (fertőzés esetén tovább tart), a teljes felépülés azonban heteket vagy hónapokat vehet igénybe, és a kórházból hazatérve is hetekig tartó fáradtsággal kell számolni. A túlélőknél gyakoribbak a bőrelszíneződések és hegek, a szem- és szájnyálkahártya tartós problémái, valamint a pszichés megterhelés.

Aki egyszer átesett a betegségen, annak a kiváltó gyógyszert – és gyakran a rokon hatóanyagokat is – egész életében kerülnie kell. Agárdi Szilvi maga is hosszú, nehéz folyamatra készül: „Nem lesz egyszerű menet, nagyon hosszú lesz, ha szeretnétek, tartsatok velem!" – mondta a videóban.

Mikor kell orvoshoz fordulni, ha gyógyszerszedés közben bőrtünetek jelentkeznek?

Ha egy új gyógyszer elkezdése után napokkal vagy hetekkel láz, fájdalmas, terjedő vagy hámló bőrkiütés, hólyagok, illetve a száj, a szem vagy a torok duzzanata, fájdalma jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni. Az NHS ilyenkor sürgősségi ellátást javasol, Magyarországon ez a 112 hívását vagy a legközelebbi sürgősségi osztályt jelenti. Néhány gyakorlati szempont:

  • Az összes szedett gyógyszert (vagy a dobozukat) érdemes magunkkal vinni, és jelezni, melyiket mikor kezdtük el.
  • Súlyos tünetek mellett ne vezessünk magunk a kórházba.
  • Egy korábbi súlyos gyógyszerreakciót minden új kezelésnél jelezni kell az orvosnak és a gyógyszerésznek.
  • A feltételezett gyógyszer-mellékhatást magánszemély is bejelentheti a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) mellékhatás-bejelentő rendszerében, saját maga vagy hozzátartozója nevében.
Erre figyelj nagyon, ha gyógyszert szedsz!
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Erre figyelj nagyon, ha gyógyszert szedsz!
Fekete háromszög jelöli majd szeptembertől a fokozott felügyelet alatt álló gyógyszereket. Az új jelölés azoknak a készítményeknek a kísérőiratain (betegtájékoztató, alkalmazási előírás) jelenik majd meg, amelyeket fokozott figyelemmel kísér a gyógyszerhatóság.

Gyakran ismételt kérdések

Mi Agárdi Szilvia betegsége? Agárdi Szilvia bőrbetegsége a toxikus epidermális nekrolízis (Lyell-szindróma), amelyet 2026 októberében diagnosztizáltak nála. Saját elmondása szerint gyógyszeres kezelésre adott allergiás reakció váltotta ki, felépülését a közösségi oldalán dokumentálja.

Mi a különbség a Lyell-szindróma és a Stevens–Johnson-szindróma között? Ugyanannak a betegségnek két súlyossági foka: Stevens–Johnson-szindrómáról 10 százalék alatti, Lyell-szindrómáról 30 százalék feletti bőrleválás esetén beszélnek, a kettő között átfedéses formáról.

Fertőző a Lyell-szindróma? Nem. A betegség a szervezet immunreakciója, jellemzően egy gyógyszerre, így nem terjed emberről emberre.

Mennyire halálos a Lyell-szindróma? Felnőtteknél a halálozás súlyos esetekben 25–35 százalék is lehet, a korai felismerés és az intenzív kórházi kezelés azonban jelentősen javítja a túlélés esélyét.

Miért vak Agárdi Szilvia? Koraszülöttként született, szeme nem fejlődött ki megfelelően, ezért születése óta látássérült; maradék látását 2021-re elveszítette. A látásvesztésnek nincs köze a mostani Lyell-szindrómához.

 
Címlapkép: Getty Images
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