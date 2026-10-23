Az ukrán védelmi minisztérum forrásai szerint Ukrajnában továbbra is fennakadások tapasztalhatók a Starlink műholdas hálózat működésében.
Ismét szigorítanak Franciaországban a zavargások miatt: a Louvre bezár, több városban kijárási tilalom lép életbe
Franciaországban tovább szigorítják a biztonsági intézkedéseket az október 17-i tüntetéseket kísérő súlyos zavargások után. Párizsban hétfőig meghosszabbították a részleges kijárási tilalmat, míg Marseille-ben és Lyonban teljes tüntetési tilalmat rendeltek el a hétvégére - írta meg a BBC.
A múlt hétvégén mintegy 550 ezer ember vonult utcára országszerte az üzemanyagárak emelkedése és az emelkedő megélhetési költségek miatt, a sárgamellényesek, a szakszervezetek és diákcsoportok közös szervezésében. A nagyrészt békés megmozdulásokat azonban több városban erőszak, fosztogatás és vandalizmus árnyékolta be. Lyonban felgyújtották a turisztikai irodát, Limoges-ban a díszes városháza óratornya és tetőszerkezete omlott össze a lángokban, Párizsban pedig a République teret rongálták meg a randalírozók.
Az igazságügyi miniszter csütörtökön közölte, hogy gyorsított eljárásban 217 embert ítéltek börtönbüntetésre a hétvégi zavargások miatt, miután összesen 2700 embert vettek őrizetbe szerte az országban. A Le Figaro értesülései szerint az őrizetbe vettek fele büntetlen előéletű volt.
Párizsban a République tér és a Les Halles bevásárlónegyed környékén éjszakai kijárási tilalom van érvényben este 11 és reggel 6 óra között, amelyet hétfőig meghosszabbítottak. Szombaton zárva tart a Louvre, a Musée d'Orsay és a Picasso Múzeum is. Marseille-ben felfüggesztik a tömegközlekedést, az éjszakai kijárási tilalmat pedig a teljes lakosságra kiterjesztik. Hasonló korlátozásokat vezettek be Nizzában, Toulonban, Rouenban és Grenoble-ban is.
Jean-Didier Berger, a belügyminisztérium tisztségviselője bejelentette, hogy a rendőri jelenlétet 20 százalékkal növelik a múlt hétvégihez képest, miután a kormányt bírálatok érték, amiért felkészületlenül érte a zavargások mértéke. Sébastien Lecornu miniszterelnök "tömeges" rendőri mozgósítást ígért, bár egyes rendőrök a francia médiának úgy nyilatkoztak, nem kaptak kiképzést a nagy tömegek kezelésére.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Emmanuel Macron csütörtökön a titkosszolgálatok vezetőivel és miniszterekkel egyeztetett a szombatra tervezett újabb tüntetési napra készülve. A francia elnök általános tüntetési tilalmat hirdetett, így kizárólag a szakszervezetek által szervezett, a prefektusok által kijelölt útvonalakon haladó megmozdulásokat engedélyezik. Macron a szélsőbaloldali csoportok akcióit "politikai, sőt lázító cselekményeknek" minősítette, amelyek szerinte "a Köztársaság megdöntésére irányulnak". A francia elnök mandátumának utolsó hónapjait tölti, a következő elnökválasztás első és második fordulóját jövő április 18-ára, illetve május 1-jére tűzték ki.
Zelenszkij már november elején tárgyalna az oroszokkal és az amerikaiakkal, Moszkva azonban későbbi időponttal számol.
Egyetlen TikTok-videó döntött kaotikus állapotokba Franciaországot: lekapcsolhatják a közösségi médiát?
Franciaországban kirobbant tüntetések hátterében nemcsak a közösségi média mozgósító ereje, hanem külföldi dezinformációs hálózatok feltételezett beavatkozása is áll.
Egyre nagyobb bajban Trump: már a Bush-család is beintett a republikánusoknak, pénzzel is támogatják a demokrata jelöltet
A Bush család két tagja is a demokrata jelöltet támogatja a texasi szenátusi választási küzdelemben
Jöhet végre a Putyin-Zelenszkij-Trump csúcstalálkozó? Megüzente a Kreml, mikor folytatódhatnak a béketárgyalások
Kétnapos oslói és szentpétervári diplomáciai egyeztetés után sem került érezhetően közelebb az ukrajnai háború lezárása
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
A helyzet több ponton a 2018-as sárgamellényes mozgalmat idézi, a válság kezelése azonban most is komoly politikai és pénzügyi kihívást jelent Franciaország számára.
Az ukrán elnök szerint a harcok befagyasztása lehet a béke első lépése, de biztonsági garanciákat is követel.
Jelszó nélkül is feltörhetők lehetnek az érintett szerverek, ezért több országban leállították az internetes szolgáltatásokat.
Újabb egyeztetések indulhatnak az ukrajnai háború lezárásáról, de Moszkva továbbra sem akar politikai engedményeket tenni.
A 2027-es költségvetési tervekről szólva vagyonadóról, adócsökkentésről, valamint a családi támogatások és a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről is beszélt.
Siniša Mali szerb pénzügyminiszter szerint a megállapodással a tulajdonosváltás újabb fontos szakaszába lépett.
Ez Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete: szuperhatalmi csúcstalálkozón dönthetnek a világ sorsáról
Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló formátum alapján rendezné az ukrajnai háborút és a nemzetközi geopolitikai viszonyok átalakítását Donald Trump elnök
A kormány által frissen bejelentett, euróbevezetést célzó költségvetési pálya – ezen belül a 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél – megfelelt a befektetői várakozásoknak.
Előrelépésről és konstruktív egyeztetésekről számoltak be az amerikai elnök küldöttei és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi, oslói találkozójuk után.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: az egész világ megérezheti a fekete-tengeri támadások hatását
Oroszország a gyanú szerint drónokkal támadja a fekete-tengeri polgári hajóforgalmat, amelyen keresztül Ukrajna a gabonaexportját bonyolítja.
Újabb fenyegetés érheti Ukrajnát, ezúttal a világűrből: szokatlan manőverrel keltett riadalmat egy orosz műhold
Egy orosz katonai műhold október közepén, amikor megközelítette a finn-amerikai Iceye cég egyik kereskedelmi megfigyelő műholdját, ami többek között az ukránokat is segíti.
Lassan élhetetlenné válhat Európa a pokoli hőség miatt: egyre nagyobb területeket perzselnek fel a hőhullámok
Egy átfogó klímakutatás szerint az 1960-as évek óta húszszorosára nőtt a hatalmas területeket érintő, rendkívüli hőhullámok, az úgynevezett hőviharok éves száma.
Hetedik napja tartanak a zavargások Albánia fővárosában: már közel háromszáz sérültje van az összecsapásoknak
Hetedik napja tartanak az egyre hevesebbé váló tüntetések Albániában, ahol többségében diákok követelik Edi Rama miniszterelnök lemondását.
Több francia városban is kijárási tilalmat vezettek be az elmúlt hetekben kirobbant zavargások miatt, amelyek során már több mint 2500 embert tartóztattak le, és mintegy...
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.