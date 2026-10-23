Ismét szigorítanak Franciaországban a zavargások miatt: a Louvre bezár, több városban kijárási tilalom lép életbe

Franciaországban tovább szigorítják a biztonsági intézkedéseket az október 17-i tüntetéseket kísérő súlyos zavargások után. Párizsban hétfőig meghosszabbították a részleges kijárási tilalmat, míg Marseille-ben és Lyonban teljes tüntetési tilalmat rendeltek el a hétvégére - írta meg a BBC.

A múlt hétvégén mintegy 550 ezer ember vonult utcára országszerte az üzemanyagárak emelkedése és az emelkedő megélhetési költségek miatt, a sárgamellényesek, a szakszervezetek és diákcsoportok közös szervezésében. A nagyrészt békés megmozdulásokat azonban több városban erőszak, fosztogatás és vandalizmus árnyékolta be. Lyonban felgyújtották a turisztikai irodát, Limoges-ban a díszes városháza óratornya és tetőszerkezete omlott össze a lángokban, Párizsban pedig a République teret rongálták meg a randalírozók.

Az igazságügyi miniszter csütörtökön közölte, hogy gyorsított eljárásban 217 embert ítéltek börtönbüntetésre a hétvégi zavargások miatt, miután összesen 2700 embert vettek őrizetbe szerte az országban. A Le Figaro értesülései szerint az őrizetbe vettek fele büntetlen előéletű volt.

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Párizsban a République tér és a Les Halles bevásárlónegyed környékén éjszakai kijárási tilalom van érvényben este 11 és reggel 6 óra között, amelyet hétfőig meghosszabbítottak. Szombaton zárva tart a Louvre, a Musée d'Orsay és a Picasso Múzeum is. Marseille-ben felfüggesztik a tömegközlekedést, az éjszakai kijárási tilalmat pedig a teljes lakosságra kiterjesztik. Hasonló korlátozásokat vezettek be Nizzában, Toulonban, Rouenban és Grenoble-ban is.

Jean-Didier Berger, a belügyminisztérium tisztségviselője bejelentette, hogy a rendőri jelenlétet 20 százalékkal növelik a múlt hétvégihez képest, miután a kormányt bírálatok érték, amiért felkészületlenül érte a zavargások mértéke. Sébastien Lecornu miniszterelnök "tömeges" rendőri mozgósítást ígért, bár egyes rendőrök a francia médiának úgy nyilatkoztak, nem kaptak kiképzést a nagy tömegek kezelésére.

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Emmanuel Macron csütörtökön a titkosszolgálatok vezetőivel és miniszterekkel egyeztetett a szombatra tervezett újabb tüntetési napra készülve. A francia elnök általános tüntetési tilalmat hirdetett, így kizárólag a szakszervezetek által szervezett, a prefektusok által kijelölt útvonalakon haladó megmozdulásokat engedélyezik. Macron a szélsőbaloldali csoportok akcióit "politikai, sőt lázító cselekményeknek" minősítette, amelyek szerinte "a Köztársaság megdöntésére irányulnak". A francia elnök mandátumának utolsó hónapjait tölti, a következő elnökválasztás első és második fordulóját jövő április 18-ára, illetve május 1-jére tűzték ki.