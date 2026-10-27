Fokhagyma ültetése ősszel: útmutató a sikeres ültetéshez és a bőséges terméshez

Az őszi kertészkedés egyik legegyszerűbb, mégis leghálásabb feladata a fokhagyma elültetése. Néhány egészséges gerezdből jövő nyárra szép, nagy fokhagymafejek fejlődhetnek, ha megfelelő időben és módon kerülnek a földbe. Mutatjuk, mikor esedékes a fokhagyma ültetése ősszel, hogyan készítsük elő a talajt, milyen mélyre ültessük a gerezdeket, és mire figyeljünk a következő évi betakarításig.

Mikor van a fokhagyma ültetési ideje ősszel?

A fokhagyma ültetése ősszel leginkább október közepétől november végéig ajánlott, de érdemes az időjáráshoz is igazodni. A cél az, hogy a gerezdek még a tartós fagyok előtt meggyökeresedjenek, és tavasszal már erőteljes növekedésnek indulhassanak. Az őszi fokhagyma ültetése akkor a legjobb, amikor a talaj már lehűlt, de még nem fagyott meg. Ha túl korán ültetjük el, a fokhagyma a meleg időben kihajthat, ha viszont túl sokáig várunk, nem lesz elég ideje meggyökeresedni. Novemberben tehát még nyugodtan nekiláthatunk az ültetésnek, amíg a föld nem fagyott és nem is túl nedves.

Az ősszel elültetett fokhagyma tavasszal hamar fejlődésnek indul, és általában már június végén vagy júliusban felszedhetjük. Ez néhány héttel korábbi betakarítást jelenthet a tavasszal ültetett fokhagymához képest.

EZ IS ÉRDEKELHET Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja Ha szeptember végén, október elején a megfelelő talajba és megfelelő mélységbe kerülnek a hagymák, tavasszal korábban és bőségesebb terméssel hálálják meg a gondoskodást.

Milyen fokhagymát ültessünk ősszel?

Az őszi ültetéshez mindenképpen olyan fokhagymát válasszunk, amely alkalmas az őszi termesztésre. Az őszi fokhagymafajták jól tűrik a téli hideget, tavasszal korán fejlődésnek indulnak, és általában nagyobb fejeket nevelnek, mint a tavaszi fajták. Magyarországon népszerű választás például a Makói őszi és a Germidour.

Ültetőanyagot lehetőleg kertészetből vagy megbízható termelőtől szerezzünk be. A boltokban kapható, étkezési célra termesztett fokhagyma nem mindig megfelelő erre a célra, mivel nem feltétlenül tudjuk, milyen fajtáról van szó, és az adott növény mennyire alkalmazkodik a hazai körülményekhez.

Fokhagyma ültetése ősszel lépésről lépésre

A fokhagyma ültetése ősszel nem igényel különösebb kertészeti tapasztalatot, néhány szabályt azonban érdemes betartani, ha szép, egészséges fokhagymafejeket szeretnénk nevelni. A megfelelő hely kiválasztásától a gerezdek elültetéséig mutatjuk, hogyan érdemes nekilátni.

1. Válasszuk ki a megfelelő helyet, és készítsük elő a talajt

A fokhagyma napos, jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik a legszebben. Az ültetés előtt távolítsuk el a gyomokat, majd körülbelül 20–25 centiméter mélyen lazítsuk fel a földet. Ha szükséges, dolgozzunk bele egy kevés érett komposztot, friss istállótrágyát viszont ne használjunk. Arra is figyeljünk, hogy lehetőleg ne olyan helyre ültessünk, ahol az elmúlt pár évben fokhagyma, vöröshagyma vagy más hagymaféle termett.

2. Készítsük elő a fokhagymagerezdeket

A fokhagymafejeket közvetlenül az ültetés előtt bontsuk gerezdekre, és válogassuk ki a legnagyobb, egészséges darabokat. A puha, sérült, penészes vagy elszíneződött gerezdeket ne ültessük el, mert könnyen elrothadhatnak a földben. A gerezdek vékony, papírszerű héját hagyjuk meg, mert védi őket a kiszáradástól és a sérülésektől.

3. Mérjük ki az ültetési távolságokat

Az ültetősorokat egymástól körülbelül 25–30 centiméterre alakítsuk ki, a gerezdek között pedig hagyjunk 10–15 centiméter távolságot. Így a fokhagymáknak elegendő helyük lesz a fejlődéshez, és a későbbi gyomlálás is egyszerűbb lesz.

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4. Ültessük el a gerezdeket a megfelelő mélységbe

A gerezdeket egyesével helyezzük a földbe, mindig a hegyes végükkel felfelé, a lapos, gyökérkorongos részükkel lefelé. Olyan mélyre kerüljenek, hogy a csúcsukat körülbelül 4–6 centiméter vastag földréteg takarja. A túl sekélyen ültetett fokhagyma könnyebben károsodhat a téli fagyok miatt, a túl mélyre kerülő gerezdek viszont nehezebben hajtanak ki.

5. Takarjuk be a gerezdeket, és szükség esetén öntözzünk

Az elültetett gerezdeket takarjuk be földdel, majd finoman nyomkodjuk le a talajt. Ha az ősz száraz, alaposan, de óvatosan öntözzük be az ágyást, hogy a gerezdek körül megfelelően átnedvesedjen a föld. Ha viszont a talaj eleve nedves, nincs szükség külön öntözésre, mert a pangó víz könnyen a fokhagyma rothadásához vezethet.

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Mikor lehet felszedni az ősszel ültetett fokhagymát?

Az ősszel elültetett fokhagyma általában a következő év júniusának végén vagy júliusban érik be, de a pontos időpont a fajtától és az időjárástól is függ. A betakarítás idejét elsősorban a növény levelei jelzik: amikor az alsó levelek sárgulni és száradni kezdenek, de a felsők még részben zöldek, érdemes ellenőrizni a fokhagymafejek állapotát.

Ne várjuk meg, amíg az összes levél teljesen elszárad, mert a túlérett fokhagyma külső burka széteshet, a gerezdek pedig szétválhatnak, ami rontja az eltarthatóságot. Ha bizonytalanok vagyunk, először csak egy-két fejet szedjünk fel, és nézzük meg, hogy a gerezdek már megfelelően kifejlődtek-e, és a fejet ép, papírszerű buroklevelek borítják-e.

A fokhagymát lehetőleg száraz időben szedjük fel. Ásóvillával vagy ásóval óvatosan lazítsuk meg a földet a fejek mellett, majd emeljük ki őket anélkül, hogy megsértenénk. A felszedett fokhagymát ne mossuk meg, de a rátapadt földet óvatosan távolítsuk el, majd a fejeket a lombjukkal együtt tegyük száraz, árnyékos, jól szellőző helyre száradni. Körülbelül 2–4 hét elteltével, amikor a nyak és a külső burok is teljesen megszáradt, levághatjuk a szárakat és a gyökereket. Az ép, száraz fokhagymafejeket ezután hűvös, száraz, jól szellőző helyen tároljuk.