A díszes mozaikmoly hazai története igazi rovartani detektívregény. A parányi lepkét nem volt egyszerű felismerni sem, nemhogy megtalálni...
Fokhagyma ültetése ősszel: útmutató a sikeres ültetéshez és a bőséges terméshez
Az őszi kertészkedés egyik legegyszerűbb, mégis leghálásabb feladata a fokhagyma elültetése. Néhány egészséges gerezdből jövő nyárra szép, nagy fokhagymafejek fejlődhetnek, ha megfelelő időben és módon kerülnek a földbe. Mutatjuk, mikor esedékes a fokhagyma ültetése ősszel, hogyan készítsük elő a talajt, milyen mélyre ültessük a gerezdeket, és mire figyeljünk a következő évi betakarításig.
Mikor van a fokhagyma ültetési ideje ősszel?
A fokhagyma ültetése ősszel leginkább október közepétől november végéig ajánlott, de érdemes az időjáráshoz is igazodni. A cél az, hogy a gerezdek még a tartós fagyok előtt meggyökeresedjenek, és tavasszal már erőteljes növekedésnek indulhassanak. Az őszi fokhagyma ültetése akkor a legjobb, amikor a talaj már lehűlt, de még nem fagyott meg. Ha túl korán ültetjük el, a fokhagyma a meleg időben kihajthat, ha viszont túl sokáig várunk, nem lesz elég ideje meggyökeresedni. Novemberben tehát még nyugodtan nekiláthatunk az ültetésnek, amíg a föld nem fagyott és nem is túl nedves.
Az ősszel elültetett fokhagyma tavasszal hamar fejlődésnek indul, és általában már június végén vagy júliusban felszedhetjük. Ez néhány héttel korábbi betakarítást jelenthet a tavasszal ültetett fokhagymához képest.
Milyen fokhagymát ültessünk ősszel?
Az őszi ültetéshez mindenképpen olyan fokhagymát válasszunk, amely alkalmas az őszi termesztésre. Az őszi fokhagymafajták jól tűrik a téli hideget, tavasszal korán fejlődésnek indulnak, és általában nagyobb fejeket nevelnek, mint a tavaszi fajták. Magyarországon népszerű választás például a Makói őszi és a Germidour.
Ültetőanyagot lehetőleg kertészetből vagy megbízható termelőtől szerezzünk be. A boltokban kapható, étkezési célra termesztett fokhagyma nem mindig megfelelő erre a célra, mivel nem feltétlenül tudjuk, milyen fajtáról van szó, és az adott növény mennyire alkalmazkodik a hazai körülményekhez.
Fokhagyma ültetése ősszel lépésről lépésre
A fokhagyma ültetése ősszel nem igényel különösebb kertészeti tapasztalatot, néhány szabályt azonban érdemes betartani, ha szép, egészséges fokhagymafejeket szeretnénk nevelni. A megfelelő hely kiválasztásától a gerezdek elültetéséig mutatjuk, hogyan érdemes nekilátni.
1. Válasszuk ki a megfelelő helyet, és készítsük elő a talajt
A fokhagyma napos, jó vízáteresztő képességű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik a legszebben. Az ültetés előtt távolítsuk el a gyomokat, majd körülbelül 20–25 centiméter mélyen lazítsuk fel a földet. Ha szükséges, dolgozzunk bele egy kevés érett komposztot, friss istállótrágyát viszont ne használjunk. Arra is figyeljünk, hogy lehetőleg ne olyan helyre ültessünk, ahol az elmúlt pár évben fokhagyma, vöröshagyma vagy más hagymaféle termett.
2. Készítsük elő a fokhagymagerezdeket
A fokhagymafejeket közvetlenül az ültetés előtt bontsuk gerezdekre, és válogassuk ki a legnagyobb, egészséges darabokat. A puha, sérült, penészes vagy elszíneződött gerezdeket ne ültessük el, mert könnyen elrothadhatnak a földben. A gerezdek vékony, papírszerű héját hagyjuk meg, mert védi őket a kiszáradástól és a sérülésektől.
3. Mérjük ki az ültetési távolságokat
Az ültetősorokat egymástól körülbelül 25–30 centiméterre alakítsuk ki, a gerezdek között pedig hagyjunk 10–15 centiméter távolságot. Így a fokhagymáknak elegendő helyük lesz a fejlődéshez, és a későbbi gyomlálás is egyszerűbb lesz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
4. Ültessük el a gerezdeket a megfelelő mélységbe
A gerezdeket egyesével helyezzük a földbe, mindig a hegyes végükkel felfelé, a lapos, gyökérkorongos részükkel lefelé. Olyan mélyre kerüljenek, hogy a csúcsukat körülbelül 4–6 centiméter vastag földréteg takarja. A túl sekélyen ültetett fokhagyma könnyebben károsodhat a téli fagyok miatt, a túl mélyre kerülő gerezdek viszont nehezebben hajtanak ki.
5. Takarjuk be a gerezdeket, és szükség esetén öntözzünk
Az elültetett gerezdeket takarjuk be földdel, majd finoman nyomkodjuk le a talajt. Ha az ősz száraz, alaposan, de óvatosan öntözzük be az ágyást, hogy a gerezdek körül megfelelően átnedvesedjen a föld. Ha viszont a talaj eleve nedves, nincs szükség külön öntözésre, mert a pangó víz könnyen a fokhagyma rothadásához vezethet.
Mikor lehet felszedni az ősszel ültetett fokhagymát?
Az ősszel elültetett fokhagyma általában a következő év júniusának végén vagy júliusban érik be, de a pontos időpont a fajtától és az időjárástól is függ. A betakarítás idejét elsősorban a növény levelei jelzik: amikor az alsó levelek sárgulni és száradni kezdenek, de a felsők még részben zöldek, érdemes ellenőrizni a fokhagymafejek állapotát.
Ne várjuk meg, amíg az összes levél teljesen elszárad, mert a túlérett fokhagyma külső burka széteshet, a gerezdek pedig szétválhatnak, ami rontja az eltarthatóságot. Ha bizonytalanok vagyunk, először csak egy-két fejet szedjünk fel, és nézzük meg, hogy a gerezdek már megfelelően kifejlődtek-e, és a fejet ép, papírszerű buroklevelek borítják-e.
A fokhagymát lehetőleg száraz időben szedjük fel. Ásóvillával vagy ásóval óvatosan lazítsuk meg a földet a fejek mellett, majd emeljük ki őket anélkül, hogy megsértenénk. A felszedett fokhagymát ne mossuk meg, de a rátapadt földet óvatosan távolítsuk el, majd a fejeket a lombjukkal együtt tegyük száraz, árnyékos, jól szellőző helyre száradni. Körülbelül 2–4 hét elteltével, amikor a nyak és a külső burok is teljesen megszáradt, levághatjuk a szárakat és a gyökereket. Az ép, száraz fokhagymafejeket ezután hűvös, száraz, jól szellőző helyen tároljuk.
Rossz hír a balatoni bringásoknak? Jövőre indulhat a felújítás, de a teljes Bringakörre még várni kell
Jelentős felújítás jön a Balatoni Bringakör északi parti szakaszán: Tihany és Balatonfűzfő között összesen 14,4 kilométeren építik át és szélesítik ki a kerékpáros útvonalat.Hozzuk is...
Íme az Év Kutyabarát Helyei 2026-ban: meglepő hazai látnivalók és munkahelyek is szerepelnek a listán
Idén 13. alkalommal került megrendezésre az Év kutyabarát helye kampány, és ismét hatalmas érdeklődés övezte a kutyabarát szállások, vendéglátóhelyek és munkahelyek megmérettetését.
Mikor ajánlott a szilvafa metszése ősszel? Hogyan ültesd el az új facsemetét? Mutatjuk a legfontosabb őszi teendőket lépésről lépésre!
Ezt látnod kell: elképesztő alkotások készülnek a tűzcsapokból a történelmi magyar városban - csoda, ami Pécsen történik
Ki gondolná, hogy egy utcai tűzcsapnak is lehet művészi mondanivalója? Pécsen mindenesetre nem álltak meg a hagyományos piros festésnél...
Lélegzetelállító fénybirodalom lett a keszthelyi Festetics Fénypark: mutatjuk a jegyárakat is + Videó
Mesevilággá változik sötétedés után a keszthelyi Festetics-kastély történelmi parkja: a fénykapuk, a csillagfényes átjárók.
Mi történik a vidéki városokkal? Salgótarjánban az utolsó éjszakai szórakozóhely is hamarosan lehúzza a rolót + Videó
Bezár az utolsó salgótarjáni éjszakai klub: mi marad a vidéki fiataloknak, ha már bulizni sincs hová menni? Salgótarján példája sok vidéki városnak intő jel lehet.
Közel 856 millióba kerül a szombathelyi azbesztes útpadkák felszámolása: egy évig is eltarthat a munka
Mintegy 7200 négyzetméternyi útpadkáról kell felszedni az azbeszttartalmú követ Szombathelyen. A munka becsült költsége 856 millió Ft. De miért nem lehet egyszerűen leaszfaltozni?
Aranyhalak, színpompás koi pontyok és kárászok sokasága úszik a tapolcai Malom-tóban. Pósa Tamás víz alatti videója olyan látványt mutat meg a tó élővilágából, ami nem...
Megkezdődött az alsóörsi Strand sétány felújítása, amelynek végére a most nagyrészt leburkolt, elsősorban közlekedésre használt területből zöldebb, parkosított közösségi tér válhat.
Tragédia történt a Kőszegi-hegységben, Kőszeg és Velem között, a Kendig-csúcs közelében: egy 60 év körüli túrázó életét vesztette. A férfihez mentőket riasztottak, megpróbálták újraéleszteni, de...
A Kőszegi-hegység egyik legismertebb kirándulóhelye ismét rendezett környezetben várja az erdőjárókat – és még a szökőkút is újra működik.
Debrecen lakott területére tévedt egy jávorszarvas a napokban, az esetről videó is készült.
Eladnák a tatai Öreg-tó partjának egyik legértékesebb területét: mi lesz a szállodabotrány után az Esterházy-lovarda sorsa?
Végleg letett az Öreg-tó partjára tervezett szálloda megépítéséről az Avalon, a cég eladná az egykori Esterházy-lovarda területét.
Így készül a szarvasiak békebeli kedvence: a gazdagon töltött finomság, a kapusznyika és a lekvárnyika
Most viszont egy egészen különleges káposztás finomságot hozok a Gasztromesékbe: a szarvasi kapusznyikát. És ha már megismerkedünk vele, nem maradhat ki édes testvére, a lekvárnyika...
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
Hajdú-Bihar megye legolcsóbb településén, a négyszáz-ötszáz fős Újirázon akár már 800 ezer forintért is megvásárolható egy családi ház.
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
Mutatjuk, hogyan érlelhetjük tovább a leszedett paradicsomot a lakásban, és milyen finomságokat készíthetünk a savanyúságtól a ropogós rántott paradicsomig.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
Még nem késő virágba borítani a sírokat Mindenszentekre! A krizantém mellett több olyan virág és dísznövény is akad, amelyet most elültetve is szépen mutatnak a...
Az ősz ragyogó színei köszöntik a vendégeket a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében, ahol a szombaton a hagyományos japán ünnep, a momiji alkalmából várják a látogatókat.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.