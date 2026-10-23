Újabb hajót érhetett dróntámadás a Fekete-tengeren: egy ember meghalt, hárman eltűntek

Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre. A román sajtó értesülései szerint a Khoryv nevű tanker kigyulladt, majd süllyedni kezdett. A mentőegységek kilenc tengerészt kimentettek a vízből, egy ember életét vesztette, hárman pedig eltűntek.

Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire. A helyszínre érkezett mentőegységek kilenc tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további három tagja pedig eltűnt - közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).

Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a román Sulina felé tartó 120 méteres Khoryv tankert dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett. A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy október elején dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett. A jelentések szerint ez volt az első ilyen jellegű incidens egy NATO-tagállam kizárólagos gazdasági övezetében.