2026. október 23. péntek Gyöngyi
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légifelvétel egy tengeren haladó, teljesen megtöltött olajszállító tartályhajóról, amely üzleti logisztikai célokra, import- és exportszállításra, illetve árufuvarozásra szolgál.
Világ

Újabb hajót érhetett dróntámadás a Fekete-tengeren: egy ember meghalt, hárman eltűntek

Pénzcentrum
2026. október 23. 11:17 2 perc

Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre. A román sajtó értesülései szerint a Khoryv nevű tanker kigyulladt, majd süllyedni kezdett. A mentőegységek kilenc tengerészt kimentettek a vízből, egy ember életét vesztette, hárman pedig eltűntek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire. A helyszínre érkezett mentőegységek kilenc tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további három tagja pedig eltűnt - közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a román Sulina felé tartó 120 méteres Khoryv tankert dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett. A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy október elején dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett. A jelentések szerint ez volt az első ilyen jellegű incidens egy NATO-tagállam kizárólagos gazdasági övezetében.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hajó #románia #világ #ukrán #tenger #drón #támadás #hajózás #mentés #áldozatok #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:48
12:28
12:17
12:02
11:47
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 23.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
2026. október 22.
Hogyan hat a bankszámla-költségekre a tranzakciós illeték 2027-től várható módosítása
2026. október 22.
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 23. péntek
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
1 hete
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
2 hete
Megindultak a NATO-katonák az orosz határra: meglépte a balti ország, amitől sokan féltek
4
4 napja
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
5
2 hete
Kiderült Peking legújabb sötét terve: olyan helyen bukkantak fel a kínai hadihajók, ahol még soha nem látták őket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 12:17
Ebben az 5 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 11:32
Árulja dél-spanyolországi villáját Sydney van den Bosch családja: ennyiért válnának meg az impozáns ingatlantól
Agrárszektor  |  2026. október 23. 12:37
Durva, mire keltek ma reggel a magyarok: itt már fagyott is