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Újabb hajót érhetett dróntámadás a Fekete-tengeren: egy ember meghalt, hárman eltűntek
Dróntalálat érhetett egy teherhajót péntek délelőtt a Fekete-tengeren, a romániai Konstancától mintegy 13 mérföldre. A román sajtó értesülései szerint a Khoryv nevű tanker kigyulladt, majd süllyedni kezdett. A mentőegységek kilenc tengerészt kimentettek a vízből, egy ember életét vesztette, hárman pedig eltűntek.
Újabb teherhajó adott le vészjelzést péntek délelőtt a Fekete-tengeren, Konstancától 13 mérföldnyire. A helyszínre érkezett mentőegységek kilenc tengerészt mentettek ki a vízből, egy holttestet találtak, a legénység további három tagja pedig eltűnt - közölte a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM).
Román hírforrások szerint a Comore-szigeteki zászló alatt közlekedő, Törökországból a román Sulina felé tartó 120 méteres Khoryv tankert dróntalálat érte, a fedélzet kigyulladt és a hajó süllyedni kezdett. A román hatóságok szerint a legénység tíz tagja ukrán, három pedig azeri nemzetiségű. Helikopteres mentés a kedvezőtlen időjárás, illetve a korlátozott látótávolság miatt nem volt lehetséges.
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy október elején dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál, az egyik teherhajó elsüllyedt, legénységének pedig nyoma veszett. A jelentések szerint ez volt az első ilyen jellegű incidens egy NATO-tagállam kizárólagos gazdasági övezetében.
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