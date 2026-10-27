Kikerülhet a mélypontról a magyar építőipar: elképesztő összeget hozhat az új otthonteremtési hullám

Jelentős megrendelésállományt hozhat a magyar építőiparnak a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési programja. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) számításai szerint a következő négy évben mintegy 1200 milliárd forinttal növelhetik a megrendeléseket a lakásfelújítási és az új lakások építését támogató intézkedések.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke kedden az MTI-nek elmondta, hogy a magyar építőipar rendelkezik a programok megvalósításához szükséges építőanyagokkal, építési termékekkel, tervezői és kivitelezői kapacitásokkal. Szerinte az ágazat képes kiszolgálni a kormányzati intézkedések nyomán jelentkező igényeket.

Az elnök úgy véli, a programokból évente érkező megrendelések elegendőek lehetnek ahhoz, hogy az építőipar kikerüljön jelenlegi kedvezőtlen helyzetéből. A lakásépítéseket és felújításokat támogató intézkedések elsősorban az ezekkel foglalkozó vállalkozásoknak adhatnak munkát.

Koji László szerint ugyanakkor nem kizárólag a lakhatási programok mozdíthatják előre az ágazatot. A vasútépítési és infrastruktúra-fejlesztési beruházások szintén hozzájárulhatnak a megrendelések bővüléséhez. Ezek hatására 2028-tól már egyértelműen növekedési pályára állhat a magyar építőipar.

Az ÉVOSZ elnöke arról is beszélt, hogy a most bejelentett intézkedésekben visszaköszönnek a szakszövetség korábbi javaslatai. A döntéshozók a programok előkészítése során szakmai kérdésekben kikérték a szervezet véleményét.

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A bejelentett energetikai otthonfelújítási program és a Wekerle Plusz vásárlási, illetve építési hitel elsősorban a lakáspiaci keresletet élénkítheti. Az ÉVOSZ ezért további, a kínálati oldalt erősítő intézkedéseket is vár.

Koji László szerint fontos lenne, hogy a kormány az új lakások építését vállaló ingatlanfejlesztőket célzó támogatásokat is bemutassa. Ezek a nagyobb fővárosi és a kisebb vidéki fejlesztések megvalósítását egyaránt segíthetnék.