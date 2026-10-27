Jelentős eltéréseket mutatnak a magyarországi munkakörök bérszintjei, és sok esetben ugyanazon pozíción belül is több százezer forintos különbségek rajzolódnak ki.
Havi másfél milliós fizetéssel keresnek magyarokat Finnországba: még nyelvtudás sem kell
Kiemelt bérezéssel és ingyenes szállással keresnek villanyszerelőket finnországi munkavégzésre. A munkavállalóknak heti 50 órás munkarendben kell majd dolgozniuk, hat hét munkavégzést pedig egy hét otthoni pihenő jár. A cég legalább hat hónapos munkavállalásra keres elsősorban tapasztalt jelentkezőket, ugyanakkor azok előtt is nyitva állhat a lehetőség, akik még nem rendelkeznek villanyszerelői végzettséggel.
Finnországba, Helsinki környékére keres villanyszerelői feladatok ellátására munkavállalókat egy cég. A meghirdetett állás elsősorban adatközponti kábelezési és elektronikai bekötési munkákra szól. Emellett a vállalat olyan jelentkezőket is vár, akik motiváltak, és szívesen fejlődnének a szakmában, de még nincs villanyszerelői végzettségük. A hirdetés szerint a havi fizetés akár nettó 3000–4000 euró is lehet, ami körülbelül 1 millió 100 ezer és 1 millió 500 ezer forint körüli összeg.
A munkavégzés heti 50 órában történik, a beosztás pedig hat hét munkát követő egyhetes, otthoni pihenőidőből áll. A cég határozatlan idejű munkaszerződést kínál, legalább hat hónapos munkavállalással, viszont a kezdeti időszak után hosszabb távú európai munkalehetőséget is ajánlhatnak.
A munkavállalóknak a szállásért nem kell fizetniük, a hirdetés szerint felújított lakásokban, kétágyas szobákban helyezik el őket, emellett a munkába járást és az utazást is biztosítják. Az alapfokú angoltudás előnyt jelent a kiválasztásnál, ugyanakkor nem feltétele a jelentkezésnek.
A vállalat szakképzett, megbízható és munkájukra igényes szakembereket keres, az adatközponti, kábelezési vagy elektronikai bekötési tapasztalat pedig előnyt jelent. A villanyszerelői végzettség hiánya ugyanakkor önmagában nem kizáró ok: a motivált jelentkezők szakmai képzését és a hivatalos képesítés megszerzését is támogatja a cég.
Ennyit keresnek itthon a villanyszerelők
Bár vállalkozóként Magyarországon is szép összegeket lehet hazavinni villanyszerelőként, ugyanakkor a KSH legfrissebb adatai szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban álló villanyszerelők átlagosan csak bruttó 597 301 forintot vittek haza havonta, vagyis a finn és a magyar fizetések között többszörös a különbség.
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Ha belevágnánk, akár itthon, akár külföldön ebbe a szakmába, jó tudni, hogy a villanyszerelő képzés elkezdéséhez nem sok feltételt kell teljesíteni: általában az elvégzett 8. osztály és egy egészségügyi alkalmassági az elvárás, kompetenciák terén pedig a jó szemmérték, a tér- és színlátás és a kézügyesség az elengedhetetlen.
A képzés időtartama eltérő lehet, de jellemzően 1–2 év, és sok esetben az órákat délutánonként vagy hétvégén tartják meg, így munka mellett is bele lehet vágni. További megnyugtató hír lehet még, hogy a villanyszerelő szakmát kevéssé veszélyezteti a mesterésges intelligencia és az automatizáció.
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