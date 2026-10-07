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Világ

Óriási a homály az atomhatalomnál: Trump szerint azt sem tudni, ki vezeti valójában Iránt

MTI
2026. október 7. 07:15

Az amerikai alelnök szerint az Iránnal vívott háború befejezésének egyik feltétele, hogy Teherán jelentősen csökkentse urándúsítási kapacitását.

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J.D. Vance a Reutersnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy ha Irán tényleg nem akar atomfegyvereket, akkor miért van szüksége 60 százalékos dúsítású uránra. Amennyiben pedig a perzsa állam elkötelezett, hogy ne gyártson atomfegyvereket, akkor ne gyártson magasan dúsított urániumot.

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Az amerikai alelnök szerint ez a kérdés alapvető a konfliktus lezárásában. J.D. Vance beszámolt arról is, hogy az Egyesült Államok tárgyal Maszúd Pezeskján iráni elnökkel és Abbász Aragcsi külügyminiszterrel, de mint fogalmazott: nem világos, mekkora befolyással bírnak az iráni hatalmi struktúrán belül.

Donald Trump amerikai elnök is épp kedden beszélt arról, hogy senki nem tudja, ki vezeti Iránt. Az Alaszkában tartózkodó J.D. Vance hárított azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy indul-e az elnöki posztért 2028-ban. Úgy fogalmazott, hogy még nem döntötte el, alapvetően halogató típus, és nem igazán gondolkodott ezen sokat.

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Címlapkép: Getty Images
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