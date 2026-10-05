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Meglepő jelentés érkezett a Hormuzi-szorosból: a támadások sem állítják meg a tankereket, nő az olajforgalom
Bár a Hormuzi-szorosban folyamatosak a teherhajókat érő támadások, a közel-keleti kőolajexport szeptember végére túlszárnyalta a februárban kirobbant háború előtti szintet. Tengerészeti jelentések szerint az iráni rakétacsapások miatt a tranzitútvonal megnövekedett forgalma egyre nagyobb és kiszámíthatatlanabb kockázatoknak van kitéve - írta meg a Portfolio.
A Kpler adatelemző cég adatai szerint szeptember utolsó hetében négy napon is magasabb volt a nyersolaj kivitel a háború előtti átlagnál. Míg a februári amerikai–izraeli–iráni konfliktus kirobbanását megelőző évben napi 18 millió hordó volt a közel-keleti átlag, szeptember 24-én, valamint 27. és 29. között ez a szám 19,5 és 22,5 millió hordó közé ugrott. Október 1-jére a hétnapos mozgóátlag napi 18,5 millió hordón állt.
Ha a finomított kőolajtermékeket, vegyi anyagokat és egyéb folyékony rakományokat is beleszámítjuk, a forgalom még ennél is élénkebbnek bizonyult, hiszen szeptember végén a napi átlag elérte a 22,4 millió hordót, miközben a szoroson áthaladó cseppfolyósított földgáz (LNG) volumene február óta nem látott csúcsra emelkedett.
A fellendülő kereskedelmet azonban beárnyékolják a folyamatos fegyveres incidensek. A Marisks tengerészeti hírszerző cég adatai alapján a Hormuzi-szoros térségében az elmúlt napokban legalább hét támadás történt. Október 1-jén egy azonosítatlan lövedék eltalálta a kuvaiti tulajdonú Kazimah III óriástankert, amely kigyulladt, a legénységet sikerült épségben kimenekíteni. A brit tengerészeti kereskedelmi ügynökség (UKMTO) beszámolói szerint október 2-a óta mindennaposak a csapások a szoros és az Ádeni-öböl környékén.
A Marisks elemzése rávilágít arra, hogy a hajózást fenyegető kockázat a sűrűsödő forgalommal párhuzamosan egyre kiszámíthatatlanabbá válik. A hírszerzési információk szerint az iráni erők sok esetben nem célzottan egy-egy hajóra lőnek, hanem előre meghatározott tűzzónákba indítanak rakétákat, amelyek az ott észlelt radarjelekre csapódnak be. Ennek következtében pusztán a veszélyeztetett területen való áthaladás is komoly kockázatot jelent a legénység számára.
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A hivatalos statisztikák ráadásul nem adnak teljes képet a forgalomról, mivel nem tartalmazzák azokat a teherhajókat, amelyek a felderítés elkerülése érdekében kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS) közlekednek. A háború előtt a globális olaj- és LNG-ellátás mintegy ötödét biztosító Hormuzi-szoroson naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át.
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