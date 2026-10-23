Jöhet a Putyin–Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó? Kiderült mikor és hol folytatódhatnak a béketárgyalások

November első felében Abu-Dzabiban, orosz-amerikai-ukrán háromoldalú formátumban tervezik megtartani az ukrajnai rendezési tárgyalások újabb fordulóját - jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján.

Peszkov szerint Oroszország és Ukrajna biztonsága "a békés rendezés elérésének egyik rendkívül fontos alkotóeleme, amely nélkül átfogó megoldás nem lehetséges". Brüsszel leendő álláspontjától függ, hogy van-e értelme részt vennie az ukrajnai békefolyamatról szóló tárgyalásokon az Európai Unió különmegbízottjának - vélekedett.

Elismerte, hogy az európai biztonsági architektúra megvitatása európai résztvevők nélkül lehetetlen, de, mint mondta, a tárgyalások háromoldalú formátumban kezdődnek el. "Hogy milyen formában és milyen összetételben folynak majd a további megbeszélések, nehéz megmondani. Nyilvánvaló, hogy az európai biztonsági architektúrát egyéb résztvevők nélkül lehetetlen megvitatni, de a megbeszélés háromoldalú formátumban kezdődik el" - nyilatkozott.

Megerősítette az orosz energiaügyi minisztérium bejelentését, miszerint az orosz dízelolajat szállító első tartályhajó elindult az Egyesült Államokba. Mint mondta, a szállítások szabályos ütemben folytatódnak majd. Vlagyimir Putyin orosz, Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök lehetséges novemberi találkozóját fontosnak minősítette, de hozzátette, hogy ez nem lesz azonos fajsúlyú a II. világháború idején a későbbi világrendet meghatározó "nagy hármas" találkozójával.

Rámutatott: az orosz alapállás éppen az, "hogy senki ne kényszerítsen senkire semmiféle világrendet". Az orosz elnök sajtótitkára valótlannak minősítette azt az amerikai forrásokból származó információt, amely szerint a korábban az ukrán fegyveres erők oldalán harcoló Steven Hubbard amerikai állampolgár szabadon bocsátása nem jószándékú gesztus volt Oroszország részéről - amint utóbbit Moszkva állította -, hanem lényegében egy csere, amelynek keretében Montenegróban - de már korábban - elengedték az ott őrizetbe vett Mihail Zvincsukot, a Rybar nevű orosz katonai elemző Telegram-csatorna moderátorát.