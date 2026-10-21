2026. október 21. szerda Orsolya
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
forint euró
Világ

Új korszak jöhet a magyar gazdaságban: kiderült, mikor teljesülhetnek az euró feltételei

Pénzcentrum
2026. október 21. 08:28

A kormány által frissen bejelentett, euróbevezetést célzó költségvetési pálya – ezen belül a 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél – megfelelt a befektetői várakozásoknak. A magyar eszközök piacán ugyanakkor az újabb fellendüléshez már nem elegendő a tervek kommunikálása, hanem a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdésére és az intézkedések hitelességének igazolására van szükség - számolt be a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány 2027-ben 4,9 százalékra csökkenti a költségvetési hiányt. Ez a mutató kulcsfontosságú volt a piac számára, hiszen az idei magasabb deficitet követően a befektetők 5 százalék alatti célt vártak el. Kármán András pénzügyminiszter keddi tájékoztatójából kiderült, hogy a hiányt 2030-ra fokozatosan 2,8 százalékra szorítanák le, ezzel teljesítve az euróbevezetés konvergenciakritériumait. Az államadósság a tervek szerint a 2027-es 77,2 százalékról 2030-ra 74,9 százalékra mérséklődik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áprilisi választások óta a piacok éppen egy ehhez hasonló gazdaságpolitikai fordulatra vártak. Mivel a kabinet nyíltan felvállalta az eurókonvergenciát, a hazai fizetőeszköz és az állampapírok is jelentősen erősödtek. A forint a tavaszi rali után nyár elejére a 350-es szintig is eljutott az euróval szemben, és bár az elmúlt hetekben a 365 körüli árfolyam állandósult, ez még mindig lényegesen kedvezőbb a választások előtti szintnél. A kötvénypiacon is látványos javulás ment végbe, hiszen október elejéig európai viszonylatban is egyedülálló módon csak nálunk csökkent a tízéves referenciahozam.

Elárulta Kármán András: innen lesz pénz adócsökkentésre, béremelésre és a Wekerle Pluszra 2027-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Elárulta Kármán András: innen lesz pénz adócsökkentésre, béremelésre és a Wekerle Pluszra 2027-ben
A tegnapi 2027-es költségvetéstervezet benyújtása után kedd délután a sajtó képviselői előtt tartott háttérbeszélgetést a Pénzügyminisztériumban Kármán András miniszter.

Az elemzők szerint a kormány a 4,9 százalékos hiánycéllal hozta a kötelezőt. Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója úgy véli, éppen a papírforma miatt nem várható heves piaci reakció, a hangsúly mostantól a költségvetés megalapozottságán van. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője kiemelte, hogy a kabinet kényszerpályán mozog. Ha elvétik a célt, az megrengeti az euróbevezetésbe vetett bizalmat, ami a forint és az állampapírok gyengülését vonná maga után. Az MBH a bizonytalanságok miatt egyelőre tartja a saját, kissé borúsabb, 5,3 százalékos deficitvárakozását.

A folyamat a bejelentésekkel a hitelességépítés szakaszába lépett. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a hivatalos ERM II-belépési tárgyalások megkezdése és egy fegyelmezett költségvetés megfelelő növekedési és inflációs környezetben 2027-től akár felminősítéseket is hozhat. Bár a forint rövid távon újra megközelítheti a 350–355-ös sávot, a szakember hosszabb távon a 360–365-ös szintet tartja reálisnak.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A magyar eszközök további drasztikus erősödésének jelenleg az szabhat gátat, hogy a piac már nagymértékben beárazta a pozitív forgatókönyveket. František Táborský, az ING kötvénypiaci szakembere szerint a közeljövőben technikai okokból, a profitelvételek miatt jöhet egy kisebb piaci korrekció, de a magyar kötvények hosszú távú kilátásai továbbra is vonzóak maradnak, amennyiben a kormány bizonyítja a tervek gyakorlati megvalósíthatóságát.
Címlapkép: Getty Images
#forint #állampapír #államadósság #költségvetés #gazdaság #euró bevezetés #világ #forintárfolyam #euróárfolyam #költségvetési hiány #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:33
09:27
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 20. 17:34 Durva adóemelés sokkolja a magyar tőzsdét, miközben elszabadult az olajár a piacokon
október 20. 13:40 Hirtelen fordult a szél a piacon: csúnya pofont kapott a forint, elszálltak az energiaárak
október 20. 10:24 Megütötték az OTP-t a nyitásban: sorsdöntő kamatdöntés előtt a magyar tőzsde
október 19. 17:40 Ütést kapott a magyar tőzsde: a Mol és az OTP rántja mélybe a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 21.
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
2026. október 20.
Nagyot szakíthat, aki végzettség nélkül tanítana: olyan brutális a tanárhiány, hogy már kényszermegoldások is előkerültek
2026. október 21.
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
2026. október 20.
Nem csillapodik a drágulás a hazai építőiparban: ezekért a munkákért kérhetnek lényegesen többet a szakemberek
2026. október 20.
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 21. szerda
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Úton az új sorkatonai szolgálat január 1-től: több tízezer magyart érinthet, és nem csak a fiatalokat
2
6 napja
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
2 hete
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
4
2 hete
Megindultak a NATO-katonák az orosz határra: meglépte a balti ország, amitől sokan féltek
5
2 napja
Putyin merész tervvel állt elő a háború lezárását illetően: váratlan irányt vehetnek a béketárgyalások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jóváírás
A bank megadott összeggel növeli ügyfele számlaegyenlegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 10:02
Kiderült, mennyibe kerül egy temetés 2026-ban: 560 ezer forint a koporsós búcsú, és ebben még a sírhely sincs benne
Pénzcentrum  |  2026. október 21. 09:27
Friss! Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi MNB-elnököt
Agrárszektor  |  2026. október 21. 08:59
Sorsdöntő áfacsökkentés jöhet: ez óriási változásokat hozhat