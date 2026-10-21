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Új korszak jöhet a magyar gazdaságban: kiderült, mikor teljesülhetnek az euró feltételei
A kormány által frissen bejelentett, euróbevezetést célzó költségvetési pálya – ezen belül a 2027-re kitűzött 4,9 százalékos hiánycél – megfelelt a befektetői várakozásoknak. A magyar eszközök piacán ugyanakkor az újabb fellendüléshez már nem elegendő a tervek kommunikálása, hanem a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdésére és az intézkedések hitelességének igazolására van szükség - számolt be a Portfolio.
Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány 2027-ben 4,9 százalékra csökkenti a költségvetési hiányt. Ez a mutató kulcsfontosságú volt a piac számára, hiszen az idei magasabb deficitet követően a befektetők 5 százalék alatti célt vártak el. Kármán András pénzügyminiszter keddi tájékoztatójából kiderült, hogy a hiányt 2030-ra fokozatosan 2,8 százalékra szorítanák le, ezzel teljesítve az euróbevezetés konvergenciakritériumait. Az államadósság a tervek szerint a 2027-es 77,2 százalékról 2030-ra 74,9 százalékra mérséklődik.
Az áprilisi választások óta a piacok éppen egy ehhez hasonló gazdaságpolitikai fordulatra vártak. Mivel a kabinet nyíltan felvállalta az eurókonvergenciát, a hazai fizetőeszköz és az állampapírok is jelentősen erősödtek. A forint a tavaszi rali után nyár elejére a 350-es szintig is eljutott az euróval szemben, és bár az elmúlt hetekben a 365 körüli árfolyam állandósult, ez még mindig lényegesen kedvezőbb a választások előtti szintnél. A kötvénypiacon is látványos javulás ment végbe, hiszen október elejéig európai viszonylatban is egyedülálló módon csak nálunk csökkent a tízéves referenciahozam.
Az elemzők szerint a kormány a 4,9 százalékos hiánycéllal hozta a kötelezőt. Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója úgy véli, éppen a papírforma miatt nem várható heves piaci reakció, a hangsúly mostantól a költségvetés megalapozottságán van. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője kiemelte, hogy a kabinet kényszerpályán mozog. Ha elvétik a célt, az megrengeti az euróbevezetésbe vetett bizalmat, ami a forint és az állampapírok gyengülését vonná maga után. Az MBH a bizonytalanságok miatt egyelőre tartja a saját, kissé borúsabb, 5,3 százalékos deficitvárakozását.
A folyamat a bejelentésekkel a hitelességépítés szakaszába lépett. Virovácz Péter, az ING Bank elemzője szerint a hivatalos ERM II-belépési tárgyalások megkezdése és egy fegyelmezett költségvetés megfelelő növekedési és inflációs környezetben 2027-től akár felminősítéseket is hozhat. Bár a forint rövid távon újra megközelítheti a 350–355-ös sávot, a szakember hosszabb távon a 360–365-ös szintet tartja reálisnak.
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A magyar eszközök további drasztikus erősödésének jelenleg az szabhat gátat, hogy a piac már nagymértékben beárazta a pozitív forgatókönyveket. František Táborský, az ING kötvénypiaci szakembere szerint a közeljövőben technikai okokból, a profitelvételek miatt jöhet egy kisebb piaci korrekció, de a magyar kötvények hosszú távú kilátásai továbbra is vonzóak maradnak, amennyiben a kormány bizonyítja a tervek gyakorlati megvalósíthatóságát.
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