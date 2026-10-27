Hamarosan munkagépek jelenhetnek meg a régi szombathelyi börtönnél: november elején megkezdik az évek óta használaton kívüli épületegyüttes egy részének bontását.
Otthon Start kivezetés: kitolta a határidőt a kormány, eddig lehet igényelni a régi konstrukciót
Október 28-án elindul az Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel, amely az új lakást vásárlóknak és építkezőknek továbbra is 3 százalékos fix kamatot kínál, a használt ingatlanoknál azonban már 5 százalék lesz a kamat. A Tisza-kormány emellett visszahozza az államilag támogatott lakástakarékot, és több százmilliárd forintot fordítana a lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére. A Wekerle-programcsomag a megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek számát is növelné.
A Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel október 28-án indul, és a 18–45 éves korosztály számára kínál kedvezményes finanszírozást. A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, a futamidő legfeljebb 25 év lehet. Új lakás vásárlására vagy építésére évi fix 3 százalékos kamatot határoz meg a konstrukció, használt lakás megvásárlásakor viszont 5 százalékos kamattal kell számolni.
A hitel nem kötődik házassághoz vagy gyermekvállaláshoz, az igénylőknek azonban meg kell felelniük az ingatlantulajdonra és a hitelképességre vonatkozó feltételeknek. A megvásárolt ingatlanban életvitelszerűen kell lakni, a befektetési célú vásárlást pedig nem támogatja a program. A bentlakási kötelezettség öt évre szól.
Az ingatlan értékére is korlátok vonatkoznak. A lakások vételára legfeljebb 100 millió, a családi házaké 150 millió forint lehet, a négyzetméterár pedig nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot. A kormány 2028-tól tervezi az értékhatárok indexálását.
Az Otthon Startot igénylők számára ugyanakkor átmeneti időszakot hagytak. Magyar Péter kedd délutáni pontosítása szerint október 31-ig lehet adásvételi szerződést kötni a régi konstrukcióhoz, a hitelkérelmet pedig november 15-ig lehet benyújtani. Ez azoknak jelenthet segítséget, akik már a vásárlás előkészítésénél tartanak, de még nem jutottak el a banki igénylésig.
Kikerülhet a mélypontról a magyar építőipar: elképesztő összeget hozhat az új otthonteremtési hullám
Jelentős megrendelésállományt hozhat a magyar építőiparnak a Wekerle átfogó otthonteremtési, otthonfelújítási, bérlakás- és kollégiumépítési programja.
Átrendezheti az építőipari keresletet a kormány által frissen bejelentett lakástámogatási rendszer.
Útjára indította a Tisza-kormány a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programot, valamint az Otthon Startot felváltó Wekerle+ hitelt.
Ezt a japán teregetési trükköt érdemes kipróbálni: gyorsabban száradnak a ruhák, a lakás is kevésbé párásodik
A téli ruhaszárítás sokaknak okoz bosszúságot: a vastag ruhák lassan száradnak, a lakás levegője párássá válik, a dohos szag és a penész megjelenésének kockázata pedig...
Még az unokáink is a rezsicsökkentésről vitáznak majd? Nem lehet csak úgy levágni a milliárdokba kerülő szent tehenet
Az évi harmincezer otthonra tervezett felújítási ütem mellett közel kilenc évtizedig tartana a teljes hazai lakóingatlan-állomány rendbetétele.
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
Gulyás István szerint a program indulásakor megnőhet a kereslet a kivitelezők iránt, ami hosszabb várakozással és áremelkedéssel járhat.
A magyar lakáspiacon érezhetően megtört a korábbi lendület: a drágulás üteme jelentősen visszaesett, több térségben pedig már lefelé indultak az árak.
Akár 225 millió forintos támogatáshoz is juthatnak a társasházak a készülő Wekerle Plusz program keretében,
Bő egy év alatt alaposan átalakította a magyar lakáspiacot az Otthon Start, de a kedvezményes hitel nem minden vásárlónak hozta el a remélt előnyöket.
A budapesti rövid távú szálláshelyek – mint amilyen az Airbnb vagy a Booking.com – mintegy harmada szabálytalanul vagy feketén működik,
Ismét világháborús bomba miatt ürítenek ki utcákat Budapesten: mutatjuk, kiknek kell elhagyniuk otthonukat vasárnap
Ismét második világháborús robbanószerkezetet találtak Budapest XVIII. kerületében, ezért október 25-én, vasárnap újabb lakossági kiürítésre és forgalomkorlátozásokra kell számítani.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Holnap, október 25-én, vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás, és ismét át kell állítani az órákat Magyarországon.
Egy kisebb fa kivágására már 10-15 ezer forintos irányárat is találni, egy nagyobb példány eltávolítása viszont 130-180 ezer forintba is kerülhet.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.