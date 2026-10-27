Otthon Start kivezetés: kitolta a határidőt a kormány, eddig lehet igényelni a régi konstrukciót

Október 28-án elindul az Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel, amely az új lakást vásárlóknak és építkezőknek továbbra is 3 százalékos fix kamatot kínál, a használt ingatlanoknál azonban már 5 százalék lesz a kamat. A Tisza-kormány emellett visszahozza az államilag támogatott lakástakarékot, és több százmilliárd forintot fordítana a lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére. A Wekerle-programcsomag a megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek számát is növelné.

A Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel október 28-án indul, és a 18–45 éves korosztály számára kínál kedvezményes finanszírozást. A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, a futamidő legfeljebb 25 év lehet. Új lakás vásárlására vagy építésére évi fix 3 százalékos kamatot határoz meg a konstrukció, használt lakás megvásárlásakor viszont 5 százalékos kamattal kell számolni.

A hitel nem kötődik házassághoz vagy gyermekvállaláshoz, az igénylőknek azonban meg kell felelniük az ingatlantulajdonra és a hitelképességre vonatkozó feltételeknek. A megvásárolt ingatlanban életvitelszerűen kell lakni, a befektetési célú vásárlást pedig nem támogatja a program. A bentlakási kötelezettség öt évre szól.

EZ IS ÉRDEKELHET Wekerle Plusz: 25 kérdés és válasz az új lakáshitelről, a felújítási támogatásról és a Babaváró hitel módosításáról A korábbi Otthon Start helyébe lépő Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitel már 2026. október 28-tól elérhetővé válik, a többi konstrukciót pedig 2027 folyamán vezethetik be.

Az ingatlan értékére is korlátok vonatkoznak. A lakások vételára legfeljebb 100 millió, a családi házaké 150 millió forint lehet, a négyzetméterár pedig nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot. A kormány 2028-tól tervezi az értékhatárok indexálását.

Az Otthon Startot igénylők számára ugyanakkor átmeneti időszakot hagytak. Magyar Péter kedd délutáni pontosítása szerint október 31-ig lehet adásvételi szerződést kötni a régi konstrukcióhoz, a hitelkérelmet pedig november 15-ig lehet benyújtani. Ez azoknak jelenthet segítséget, akik már a vásárlás előkészítésénél tartanak, de még nem jutottak el a banki igénylésig.