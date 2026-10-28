Leállhat a honosítási nagyüzem: a Tisza-kormány elzárja a pénzcsapot

A jövőben kizárólag a magyar külképviseletek feladata lehet az egyszerűsített honosítás, a folyamatba pedig nem vonnának be külső szervezeteket. A Krónika értesülései szerint az RMDSZ-hez kötődő Eurotrans Alapítvány már nem vehet részt az ügyintézésben, és a szervezet mintegy száz dolgozóját is elbocsáthatják. Az alapítvány 2026-ban három tételben összesen 928 millió forint támogatást kapott, 2015 óta pedig mintegy 3,16 milliárd forinthoz jutott. A változás a vajdasági Concordia Minoritatis Hungaricae irodahálózatát is érintheti, írja a Népszabadság.

A könnyített honosítási folyamat a jövőben kizárólag a magyar külképviseletek feladata lehet, külső szervezetek bevonása nélkül. A Krónika értesüléseire hivatkozó beszámoló szerint az RMDSZ alapítványa, az Eurotrans már nem vehet részt az egyszerűsített honosítással kapcsolatos tevékenységben. Nagy Zoltán Levente, az alapítvány elnöke a lapnak elmondta: benyújtották a 2027-es működési költségek támogatásához szükséges kérelmet, de egyelőre nem kaptak választ. A Krónika úgy tudja, a szervezet mintegy száz dolgozóját elbocsáthatják.

A döntés a vajdasági Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) irodahálózatát is érintheti, amely ingyenes tájékoztatást és adminisztratív segítséget nyújtott a helyi magyaroknak a honosítási eljárásban. Az Eurotrans 2015-ben kötött megállapodást a magyar kormánnyal, ezt követően Erdélyben 25 irodában végezte az egyszerűsített honosítás ügyintézését. A Bethlen Gábor Alapkezelő nyilvános adatai szerint az alapítvány 2026-ban összesen 928 millió forint támogatást kapott, 2025-ben pedig 950 millió forintot. Az Átlátszó Erdély által közölt adatok szerint 2015 óta mintegy 3,16 milliárd forint támogatás érkezett hozzá részben a Miniszterelnökségtől, részben a Bethlen Gábor Alaptól.

Az Eurotrans és a CMH tevékenységét korábban bírálatok érték a levélszavazatok begyűjtésében és a választói névjegyzékbe való regisztráció ösztönzésében játszott szerepük miatt. Mindkét szervezet kapcsolatban áll a határon túli magyar politikai érdekképviseletekkel, amelyek nyíltan támogatták a Fideszt és az Orbán-kormányt.

A könnyített honosítás 2011. január 3-án indult, az egymilliomodik új magyar állampolgár pedig 2017 decemberében tette le az esküt. Az azóta állampolgárságot igénylők pontos száma a cikk szerint nem ismert. Eközben a levélszavazói névjegyzékben szereplők száma folyamatosan emelkedett: 2014-ben 193 793, 2026-ban már 494 244 fő szerepelt benne. Az idei országgyűlési választáson 335 591 érvényes levélszavazat érkezett a határon túlról; ezek 84,23 százalékát a Fidesz–KDNP, 13,85 százalékát a Tisza, 1,55 százalékát pedig a Mi Hazánk kapta.