Felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz: így alakultak a főbb árfolyamok

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedden kora este a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euróval szemben erősödött a magyar fizetőeszköz, a svájci frank és a dollár jegyzése viszont emelkedett a reggeli szintekhez képest.

Az euró árfolyama reggel hét órakor még 367,26 forinton állt, este hatra azonban 366,76 forintra csökkent. Napközben 366,25 és 367,76 forint között mozgott a jegyzés.

A svájci frank árfolyama a reggeli 397,24 forintról 397,32 forintra emelkedett, a dollár pedig 328,93 forintról 329,30 forintra drágult.

A nemzetközi devizapiacon az euró is gyengült a dollárral szemben. Míg reggel egy euróért 1,1167 dollárt adtak, este már csak 1,1141 dollárt ért a közös európai fizetőeszköz.