Magyarország legkorábban 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez a Fitch Ratings legfrissebb elemzése szerint
Felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz: így alakultak a főbb árfolyamok
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedden kora este a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euróval szemben erősödött a magyar fizetőeszköz, a svájci frank és a dollár jegyzése viszont emelkedett a reggeli szintekhez képest.
Az euró árfolyama reggel hét órakor még 367,26 forinton állt, este hatra azonban 366,76 forintra csökkent. Napközben 366,25 és 367,76 forint között mozgott a jegyzés.
A svájci frank árfolyama a reggeli 397,24 forintról 397,32 forintra emelkedett, a dollár pedig 328,93 forintról 329,30 forintra drágult.
A nemzetközi devizapiacon az euró is gyengült a dollárral szemben. Míg reggel egy euróért 1,1167 dollárt adtak, este már csak 1,1141 dollárt ért a közös európai fizetőeszköz.
Komoly konfliktus robbant ki Budapesten: nyolc kerületi polgármester ment neki Karácsony Gergely tervének
Nyolc budapesti kerületi polgármester bírálta Karácsony Gergely főpolgármesternek a fővárosi és kerületi források átrendezésére vonatkozó terveit
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
Az európai gazdaság kilátásait jelentősen befolyásolja, hogy a tagállamok képesek-e fenntartható pályán tartani a költségvetésüket.
Elsöprő többség áll a vagyonadó mellett: az érintett cégek 39 százaléka viszont már elbocsátásokra készül
A magyarok elsöprő többsége támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett vagyonadót, a vállalati szektorban azonban jóval bizonytalanabb a kép
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Hiába hivatkozott új tanúk vallomásaira Gyárfás Tamás védelme, a bíróság elutasította a perújítási kérelmet.
Estére gyengült a forint: az euró 367 forint fölé, a dollár pedig 328 forint fölé emelkedett.
Milliárdos források nyílnak meg Magyarországon: a zöld átállásra és az egészségügyre is jut a pénzből
A rendelkezésre álló forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre és az egészségügyre.
Emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX 1,3 százalékot erősödött. A Mol árfolyamát céláremelés is támogatta.
Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a volt miniszter utazásai ügyében.
Újabb részletek derülhetnek ki a kormány otthonteremtési terveiről: kedden Magyar Péter miniszterelnök és két minisztere ismerteti a 2027-es költségvetés további elemeit.
Rács mögött karácsonyozhat Hankó Balázs: indítványozták, hogy hosszabbítsák meg a volt miniszter letartóztatását
Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs volt miniszter és társai letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását.
Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Baljós figyelmeztetést adtak ki a szakértők: elképesztő áremelkedés és keresletromlás jöhet az energiapiacon
A WTI határidős jegyzése 2,19 százalékos csökkenéssel 101 dollárra esett hordónként, míg a Brent 1,89 százalékos mínuszban, 114,51 dolláron mozgott.
A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.