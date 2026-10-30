Sokkban a világ! Putyin kimondta: készen áll az Európa elleni háborúra

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország készen áll egy esetleges háborúra Európával, egyúttal figyelmeztetett, hogy egy ilyen konfliktusnak nem lennének győztesei. Az orosz elnök fenyegetése azután hangzott el, hogy a finn és a norvég vezetőkkel folytatott közvetlen telefonos egyeztetése megosztottságot váltott ki az európai szövetségesek körében, miközben Ukrajnában már több mint négy éve töretlenül tombol a háború - jelentette az Independent.

Putyin hangsúlyozta, hogy Moszkva támogatna minden olyan lépést, amely az európai kapcsolatok helyreállítását célozza, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a feszültség további fokozódása esetén készen állnak a fegyveres konfliktusra. Kijelentette, hogy Oroszország nem akar háborút Európával, de ha valaki mégis ezt szeretné, annak fel kell készülnie a következményekre. Hozzátette, hogy egyelőre senkinek sem sikerült stratégiai vereséget mérnie Moszkvára.

Az államfő reagált a napokban Alexander Stubb finn elnökkel és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel folytatott telefonos tárgyalásaira is. A két északi vezető a feszültség csökkentésének fontosságát és Ukrajna határozott támogatását hangsúlyozta a Kremlnek. Bár Putyin szerint helyes lépés volt a kapcsolatfelvétel, a közvetlen moszkvai egyeztetés kiváltotta más északi országok – köztük Mette Frederiksen dán és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök – bírálatát. Ők az európai egység megőrzésére szólítottak fel, és nehezményezték a diplomáciai protokoll felrúgását.

Az orosz vezető a balti-tengeri hajózás szabadságának ügyére is kitért. Figyelmeztetett, hogy Moszkva minden kihívásra válaszolni fog, és el akarja kerülni, hogy a térségben a Hormuzi-szoroshoz hasonló, feszült helyzet alakuljon ki a kommunikációs és hajózási útvonalak korlátozása miatt.

Eközben a brit politikában is egyre hangsúlyosabbá válik az orosz fenyegetés. Rachel Reeves volt pénzügyminiszter arra szólította fel az Európai Uniót, hogy kobozzon el 175 milliárd fontnyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna megsegítésére. Kiemelte, hogy Kijevnek a közeledő tél, valamint a Donald Trump részéről érkező, a Moszkvával való megegyezést sürgető nyomás miatt égető szüksége van a pénzügyi forrásokra. Wes Streeting védelmi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyságnak ezer napon belül, 2030-ra készen kell állnia egy esetleges támadásra, ezért a lakosságnak is azt tanácsolják, hogy halmozzon fel tartós élelmiszert és ivóvizet.

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(Címlapkép - Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA)