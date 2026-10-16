2026. október 16. péntek Gál
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A színes naplemente alatt, felhők és villamosvezetékek előtt kirajzolódó villamosenergia-oszlop sziluettje
Világ

Nem várt fordulat jön az energiaárakban: most közölték a brüsszeli csúcs részleteit, a magyarokat is érinti

Pénzcentrum
2026. október 16. 08:04

Sürgős és összehangolt európai fellépést sürgetnek a magas energiaárak kezelésére az uniós tagállamok vezetői. Az Európai Tanács arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen rövid távú intézkedésekkel lehetne enyhíteni a háztartásokra és az iparra nehezedő terheket. A péntek hajnalban közzétett zárónyilatkozat az energetikai átállást is kulcsfontosságúnak nevezte Európa stratégiai önállóságának és ellenálló képességének erősítésében. A brüsszeli csúcstalálkozón emellett az uniós bürokrácia csökkentése, a következő hétéves költségvetés és az EU bővítése is szóba került.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A jelenlegi geopolitikai kontextus globális ellátási láncokra, az energiabiztonságra, valamint az energia- és üzemanyagárakra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt, különös tekintettel a háztartásokra és az iparra, az Európai Tanács Brüsszelben tanácskozó tagjai a magas energiaárak kezelésének kritikus fontosságát hangsúlyozták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Tanács kétnaposra tervezett találkozójának első munkanapján tartott viták eredményeit rögzítő, péntek hajnalban közzétett zárónyilatkozat versenyképességgel foglalkozó fejezetében a tagállami vezetők kijelentették, hogy a jelenlegi helyzet összehangolt európai választ igényel célzott és ideiglenes intézkedésekkel, figyelembe véve a tagállamok sajátos körülményeit és az egységes piac védelmét.

Az Európai Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg és szükség szerint terjesszen elő intézkedéseket az energiaárak rövid távú kezelésére, figyelembe véve a tagállamok sajátos körülményeit, beleértve a villamosenergia-árak közötti különbségeket is.

Kapcsolódó cikkeink:

"Az EU függőségét figyelembe véve az ingatag fosszilis tüzelőanyag-piacoktól, továbbra is az energetikai átállás a leghatékonyabb mód Európa stratégiai autonómiájának eléréséhez, ellenállóképessége megerősítéséhez, az energiaárak csökkentéséhez, valamint a jövő gazdaságának működtetéséhez" - fogalmaztak a nyilatkozatban.

A dokumentum szerint sürgősen döntő előrelépést kell tenni az egységes piac elmélyítése és integrációja terén, egyebek mellett az egyszerűsítés, az adminisztratív terhek csökkentése, a megfizethető energiaárak, az európai ipari megújulás, az innováció előmozdítása, a függőségek csökkentése, valamint a beruházások mozgósítása révén.

Ezzel összefüggésben az Európai Tanács felszólította az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezéseket a tervezési és engedélyezési eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, a túlszabályozás elkerülése, valamint az adminisztratív és szabályozási terhek csökkentése érdekében. Felszólította a társjogalkotókat is, hogy tegyenek megfelelő lépéseket a szükségtelen bürokratikus terhek elkerülésére a jogalkotási folyamat során.

A következő hétéves uniós költségvetéssel kapcsolatban az Európai Tanács tagjai úgy vélekedtek, hogy egy 2026 vége előtt létrejövő megállapodás lehetővé tenné a vonatkozó szabályozások 2027-es elfogadását, ami szükséges annak biztosításához, hogy az uniós finanszírozás 2028 januárjában megszakítás nélkül eljusson a kedvezményezettekhez.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tagállami vezetők zárónyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy a bővítés továbbra is geostratégiai befektetés a békébe, a biztonságba, a stabilitásba és a jólétbe. Kiemelték, hogy a további bővítésre a tagjelölt országoknak és az uniónak is egyaránt készülnie kell: a csatlakozásra törekvő országoknak folytatniuk szükséges a megkövetelt reformokat, különösen a jogállamiság területén, miközben az EU-nak is előre kell lépnie belső reformjait illetően, és tisztáznia hosszú távú célkitűzéseit és szakpolitikai prioritásait.

"A csatlakozási folyamat előrehaladásának továbbra is érdemeken kell alapulnia, a tagjelölt országok egyéni eredményeik alapján léphetnek előre a csatlakozási tárgyalásokon" - fogalmaztak.

Üdvözölték a Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozásán folyó munkát, valamint tudomásul vették, hogy az Európai Unió Tanácsának soros ír elnöksége a fennmaradó tárgyalási fejezetek ideiglenes lezárására törekszik, amennyiben Montenegró végrehajtja az ehhez szükséges reformokat.

A tagállami vezetők az uniós csúcs pénteki zárónapján az ukrajnai háborúról és a Kijevnek szánt támogatásokról, valamint a migrációs helyzetről tárgyalnak.

Miért halogatjuk a változást? – Vegyél részt kutatásunkban!

Legyen szó munkahelyváltásról, egy drága szolgáltatás lecseréléséről, egészségügyi vizsgálatról vagy egy régóta halogatott magánéleti döntésről, sokszor tudjuk, hogy ideje lenne lépni, mégis maradunk a megszokott helyzetben. De vajon mi tart vissza minket a változtatástól, és mi adja meg végül mégis a lökést? A Portfolio Csoport anonim olvasói felmérésében ezúttal ezt vizsgáljuk. Töltsd ki a legfeljebb 5 perces kérdőívünket, és mondd el, téged mi tart vissza a változástól!

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#energia #adminisztráció #európai unió #európai bizottság #költségvetés #gazdaság #eu #világ #brüsszel #energiaárak #energiabiztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:36
10:15
09:57
09:41
09:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 15. 17:38 Ütik a techóriásokat Amerikában, de az OTP hirtelen feltámadt – Mi történik a piacokon?
október 15. 13:29 Kivár a forint: sorsdöntő amerikai adatok robbanthatják be az árfolyamot
október 15. 10:48 Kemény délelőtt a magyar tőzsdén: talpra állt az OTP a globális vérfürdő közepette
október 14. 17:41 Hidegzuhany Amerikából: megütötték a tőzsdéket a friss inflációs adatok, elesett a forint
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 16.
A legszegényebb magyaroknak esélyük sincs a valódi rezsicsökkentésre: vagyonokba kerül, hogy ne az utcát fűtsék
2026. október 15.
Hozzányúlnának a magyarok megtakarításaihoz: Brüsszel már eljárást is indított, mit lép a Tisza-kormány?
2026. október 16.
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
2026. október 15.
Marad a készpénz? Máshol nyúlnának bele az üvegvisszaváltási rendszerbe, hogy a közbiztonság és -tisztaság javuljon
2026. október 15.
Ledobta a bombát a szerb elnök: elhalászhatják az amerikaiak a MOL elől az óriási üzletet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 16. péntek
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
2
24 órája
Döntött a kormány, eltörlik az érzékeny nyugdíjszabályt: rengeteg időst érhet meglepetés
3
2 hete
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
4
2 hete
Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort
5
1 hete
Megindultak a NATO-katonák az orosz határra: meglépte a balti ország, amitől sokan féltek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 16. 09:57
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
Pénzcentrum  |  2026. október 16. 06:26
Nyugdíj utalás 2026 november: itt a hivatalos novemberi nyugdíj utalási dátum - Kisebb összeg érkezhet a vártnál?
Agrárszektor  |  2026. október 16. 09:02
Hihetetlen, mit etetnek a bolti lazacokkal: ezt elhallgatják a vásárlók elől