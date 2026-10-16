Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás

Spanyolországban már nemcsak az ingatlanvásárlás, hanem az albérlet is egyre több család számára jelent megfizethetetlen terhet. A lakásárak egyetlen év alatt több mint 12 százalékkal emelkedtek, a lakáskínálat pedig messze elmarad a kereslettől. A fiatalok egyre később tudnak önálló életet kezdeni, miközben az utcai tiltakozások és a parlamenti konfliktusok nyomán a lakhatás a november 29-re kiírt előrehozott választás egyik központi témájává vált. A Pénzcentrum sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

Spanyolországban a lakhatási válság mára messze túlmutat az ingatlanpiacon. Az egyre drágább lakások, a szűkülő albérletkínálat és a megfizethető otthonok hiánya olyan társadalmi feszültséget teremtett, amely a politikai életet is felkavarta. Miközben a kormány a bérlők védelmét és a lakhatási költségek mérséklését ígéri, az ellenzék szerint elsősorban több lakást kell építeni, és egyszerűsíteni kell az építkezések engedélyezését.

A helyzet súlyosságát a spanyol statisztikai hivatal, az INE legfrissebb lakásáradatai is jelzik. A lakásárindex 2026 második negyedévében éves összevetésben 12,2 százalékkal emelkedett, miközben az első három hónaphoz képest is 3,4 százalékos drágulást mértek. A használt lakások ára 12,9, az új ingatlanoké 7,4 százalékkal nőtt egy év alatt. Bár az éves áremelkedés valamelyest lassult, az ingatlanpiac továbbra is jelentős drágulást mutat.

Már Madridban is havi 1600 euró körül járhat egy átlagos albérlet

A vásárlási árak mellett a bérleti piac alakulása is komoly problémát jelent. Az Idealista ingatlanportál szeptemberi adatai szerint Spanyolországban átlagosan 15,1 eurót kértek havonta egy négyzetméter lakásért. Ez éves összevetésben 5,6 százalékos drágulást jelentett, ugyanakkor a harmadik negyedévben 0,4 százalékos csökkenést mértek. A lassulás egyelőre nem jelenti azt, hogy a bérlakások széles körben megfizethetővé váltak volna.

A nagyvárosokban ennél is magasabb összegekkel találkozhatnak a lakáskeresők. Madridban a kínálati bérleti díj 2026 szeptemberében elérte a havi 23,4 eurót négyzetméterenként, Barcelonában pedig 20,1 euró volt ez az összeg. Egy 70 négyzetméteres lakás bérlése így Madridban hozzávetőleg 1638 (596 ezer forint), Barcelonában 1407 (512 ezer ft) euróba kerülhet havonta, a rezsi és az egyéb lakhatási kiadások nélkül.

Az ingatlanvásárlás sem kínál könnyű menekülőutat. Az Idealista országos adatai szerint a lakások átlagos hirdetési négyzetméterára szeptemberben 2930 euró volt, ami 11,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Madrid városában 6458, Barcelonában 5462 eurós átlagos kínálati négyzetméterárat mértek. Ezek hirdetési árak, nem az adásvételek hivatalos átlagárai, de jól jelzik, milyen árszinttel találkoznak a vásárlók.

A drágulás különösen azoknak jelent problémát, akik még nem rendelkeznek saját ingatlannal. A magas lakbér megnehezíti a megtakarítást, az ingatlanvásárláshoz szükséges önerő előteremtése pedig hosszú évekre elérhetetlen céllá válhat. Emiatt egyre több fiatal kényszerül arra, hogy tovább maradjon a szülői házban, vagy lakótársakkal ossza meg a lakhatási költségeket.

Az Eurostat adatai szerint a spanyol fiatalok átlagosan 30,2 évesen költöztek el a szüleiktől. Az Európai Unió átlaga 26,3 év volt. Spanyolország ezzel az egyik legkésőbb önállósodó tagállamnak számít. A különbséget természetesen nem kizárólag a lakásárak okozzák, de az albérleti költségek és a saját otthon megszerzésének nehézségei jelentősen hozzájárulnak a problémához.

750 ezer lakás hiányozhat a piacról

A válság hátterében nem egyszerűen az ingatlanok drágulása, hanem egy hosszabb idő alatt felhalmozódott kínálati hiány áll. A spanyol jegybank, a Banco de España becslése szerint mintegy 750 ezer lakás hiányzik az országból, és a különbség 2028-ra akár az egymilliós nagyságrendet is elérheti. A kereslet növekedését az új háztartások kialakulása, a nagyvárosokba áramló népesség és a foglalkoztatási központok vonzereje is erősíti. A lakásépítés azonban nem tudott azonos ütemben alkalmazkodni az igényekhez.

A kínálati problémához az építőipari munkaerőhiány, az összetett engedélyezési eljárások, valamint az is hozzájárul, hogy a legnagyobb keresletet vonzó térségekben nehéz elegendő új lakást piacra vinni. A lakhatási gondok így már nemcsak Madrid és Barcelona belvárosában jelentkeznek. A drága központokból kiszoruló lakáskeresők az agglomerációban és az olcsóbb településeken is növelik a keresletet, ami idővel ezeknek a térségeknek az árait is felfelé hajthatja.

A turizmus és a rövid távú lakáskiadás szintén fontos része a vitának, különösen azokban a városrészekben, ahol a turistáknak kiadott ingatlanok közvetlenül versenyeznek a helyi lakosoknak szánt lakásokkal. A jelenség azonban nem magyarázza meg önmagában az egész ország lakáshiányát. A kereslet, az építési korlátok és az új lakások földrajzi eloszlása egyaránt szerepet játszik abban, hogy a lakhatási válság egyre több területre terjed ki.

A helyzetet tovább súlyosbítja a szociális bérlakások alacsony aránya. A Reuters által idézett európai bizottsági becslés szerint Spanyolország teljes lakásállományának mindössze 1,7 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. Ez szűk mozgásteret hagy azoknak, akik a piaci lakbéreket nem tudják megfizetni, ugyanakkor a saját ingatlan vásárlásához sincs elegendő megtakarításuk.

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Belpolitikai válság

A lakhatási válság politikai következményei 2026 szeptemberének végén kerültek ismét a figyelem középpontjába. A 87 éves Maricarmen Abascal madridi lakásából történő kilakoltatási kísérlete országos visszhangot váltott ki. A nő esete a bérlők kiszolgáltatottságának szimbólumává vált, az ügyet pedig további demonstrációk követték. Abascal október elején meghalt, halála pedig még nagyobb figyelmet irányított a lakhatás társadalmi következményeire. A nyilvánosságra került információk alapján ugyanakkor nem indokolt bizonyított közvetlen okozati kapcsolatot állítani a kilakoltatási ügy és a halála között.

A történet azért váltott ki ilyen erős reakciót, mert sokan nem egyedi esetként, hanem egy hosszú ideje megoldatlan probléma szélsőséges példájaként tekintettek rá. A lakhatás már korábban is a spanyol választók egyik legfontosabb ügyének számított, az eset pedig tovább erősítette a politikai nyomást a döntéshozókon.

A tiltakozások középpontjában a megfizethető albérletek hiánya, a kilakoltatások és az intézményi befektetők szerepe áll. A bérlői érdekvédelmi szervezetek szigorúbb szabályozást és a nagy ingatlanbefektetők mozgásterének korlátozását követelik. Más szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a befektetések visszaszorítása tovább lassíthatja a lakásépítést. A vita egyik legnehezebb kérdése így az, miként lehet egyszerre megvédeni a jelenlegi bérlőket és növelni azoknak a lakásoknak a számát, amelyekbe az új lakáskeresők beköltözhetnének.

A lakhatás a novemberi előrehozott választás egyik fő témája lett

A spanyol lakáspolitika körüli konfliktus immár közvetlenül a kormány parlamenti mozgásterét is érinti. Pedro Sánchez szocialista kormánya a bérlővédelmet, a lakbérek korlátozását és az ingatlanpiaci befektetések szabályozását helyezi előtérbe. A kormány lakhatási intézkedéscsomagját azonban a parlamentben elutasították a jobboldali képviselők, akik szerint a szigorúbb szabályok visszafoghatják a kínálat bővülését.

Az ellenzéki Néppárt, a PP más megközelítést hirdet. Alberto Núñez Feijóo pártelnök évi 250 ezer új lakás megépítését ígéri, és az építési engedélyezés gyorsításával, a fejlesztésekhez szükséges területek felszabadításával enyhítené a lakáshiányt. A párt álláspontja szerint több ingatlan piacra kerülésére van szükség ahhoz, hogy mérséklődjön az árnyomás. A kormány és az ellenzék vitájában tehát nemcsak a lakhatás megfizethetőségéről, hanem arról is konfliktus zajlik, hogy az állami szabályozás vagy a kínálat bővítése lehet-e a tartós megoldás alapja.

A politikai feszültséget tovább növeli, hogy a spanyol rendszerben a lakáspolitika végrehajtásában az autonóm közösségek és az önkormányzatok is meghatározó szerepet játszanak. A központi kormányzat országos szabályokat hozhat és támogatási programokat indíthat, de a területrendezés és számos végrehajtási kérdés regionális, illetve helyi hatáskörbe tartozik. Emiatt a lakáskínálat bővítéséhez nem elegendő egyetlen kormányzati döntés, hanem több szinten összehangolt intézkedésekre van szükség.

A lakhatási intézkedések parlamenti kudarca után Sánchez előrehozott választást írt ki 2026. november 29-re. A kampányban a lakásárak, a bérlővédelem és az új lakások építése a politikai vita középpontjába került. A kormányfő helyzetét az is nehezíti, hogy a spanyol választási bizottság október 15-én eljárást indított ellene egy október 6-i sajtótájékoztató miatt. A testület azt vizsgálja, hogy Sánchez a lakhatási intézkedések bejelentésekor megsértette-e a kampányidőszakra vonatkozó szabályokat, és kérte a kifogásolt közlések eltávolítását a kormányzati felületekről. Ez egyelőre nem végleges döntés, de újabb politikai konfliktust nyitott a választási kampányban.

A spanyol lakhatási válság megoldása ezért egyszerre gazdasági, szociális és politikai feladat. A rövid távú intézkedések enyhíthetik a bérlőkre nehezedő nyomást, de a tartós fordulathoz a lakáskínálat növelésére, a szociális bérlakásállomány bővítésére és a nagyvárosokban felhalmozódott keresleti nyomás kezelésére is szükség lehet. Hogy a két politikai oldal eltérő megközelítései közül melyik milyen eredményt hoz, az a november 29-i választás után a spanyol gazdaság és a lakáspiac egyik kulcskérdése marad.