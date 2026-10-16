Az ukrán elnök meghívást kapott az október 23-i megemlékezésre, amelyen Emmanuel Macron és António Costa is részt vehet.
Durva lakhatási válságba bukhat bele a miniszterelnök: már biztos, jön az előrehozott választás
Spanyolországban már nemcsak az ingatlanvásárlás, hanem az albérlet is egyre több család számára jelent megfizethetetlen terhet. A lakásárak egyetlen év alatt több mint 12 százalékkal emelkedtek, a lakáskínálat pedig messze elmarad a kereslettől. A fiatalok egyre később tudnak önálló életet kezdeni, miközben az utcai tiltakozások és a parlamenti konfliktusok nyomán a lakhatás a november 29-re kiírt előrehozott választás egyik központi témájává vált. A Pénzcentrum sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.
Spanyolországban a lakhatási válság mára messze túlmutat az ingatlanpiacon. Az egyre drágább lakások, a szűkülő albérletkínálat és a megfizethető otthonok hiánya olyan társadalmi feszültséget teremtett, amely a politikai életet is felkavarta. Miközben a kormány a bérlők védelmét és a lakhatási költségek mérséklését ígéri, az ellenzék szerint elsősorban több lakást kell építeni, és egyszerűsíteni kell az építkezések engedélyezését.
A helyzet súlyosságát a spanyol statisztikai hivatal, az INE legfrissebb lakásáradatai is jelzik. A lakásárindex 2026 második negyedévében éves összevetésben 12,2 százalékkal emelkedett, miközben az első három hónaphoz képest is 3,4 százalékos drágulást mértek. A használt lakások ára 12,9, az új ingatlanoké 7,4 százalékkal nőtt egy év alatt. Bár az éves áremelkedés valamelyest lassult, az ingatlanpiac továbbra is jelentős drágulást mutat.
Már Madridban is havi 1600 euró körül járhat egy átlagos albérlet
A vásárlási árak mellett a bérleti piac alakulása is komoly problémát jelent. Az Idealista ingatlanportál szeptemberi adatai szerint Spanyolországban átlagosan 15,1 eurót kértek havonta egy négyzetméter lakásért. Ez éves összevetésben 5,6 százalékos drágulást jelentett, ugyanakkor a harmadik negyedévben 0,4 százalékos csökkenést mértek. A lassulás egyelőre nem jelenti azt, hogy a bérlakások széles körben megfizethetővé váltak volna.
A nagyvárosokban ennél is magasabb összegekkel találkozhatnak a lakáskeresők. Madridban a kínálati bérleti díj 2026 szeptemberében elérte a havi 23,4 eurót négyzetméterenként, Barcelonában pedig 20,1 euró volt ez az összeg. Egy 70 négyzetméteres lakás bérlése így Madridban hozzávetőleg 1638 (596 ezer forint), Barcelonában 1407 (512 ezer ft) euróba kerülhet havonta, a rezsi és az egyéb lakhatási kiadások nélkül.
Az ingatlanvásárlás sem kínál könnyű menekülőutat. Az Idealista országos adatai szerint a lakások átlagos hirdetési négyzetméterára szeptemberben 2930 euró volt, ami 11,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Madrid városában 6458, Barcelonában 5462 eurós átlagos kínálati négyzetméterárat mértek. Ezek hirdetési árak, nem az adásvételek hivatalos átlagárai, de jól jelzik, milyen árszinttel találkoznak a vásárlók.
A drágulás különösen azoknak jelent problémát, akik még nem rendelkeznek saját ingatlannal. A magas lakbér megnehezíti a megtakarítást, az ingatlanvásárláshoz szükséges önerő előteremtése pedig hosszú évekre elérhetetlen céllá válhat. Emiatt egyre több fiatal kényszerül arra, hogy tovább maradjon a szülői házban, vagy lakótársakkal ossza meg a lakhatási költségeket.
Az Eurostat adatai szerint a spanyol fiatalok átlagosan 30,2 évesen költöztek el a szüleiktől. Az Európai Unió átlaga 26,3 év volt. Spanyolország ezzel az egyik legkésőbb önállósodó tagállamnak számít. A különbséget természetesen nem kizárólag a lakásárak okozzák, de az albérleti költségek és a saját otthon megszerzésének nehézségei jelentősen hozzájárulnak a problémához.
750 ezer lakás hiányozhat a piacról
A válság hátterében nem egyszerűen az ingatlanok drágulása, hanem egy hosszabb idő alatt felhalmozódott kínálati hiány áll. A spanyol jegybank, a Banco de España becslése szerint mintegy 750 ezer lakás hiányzik az országból, és a különbség 2028-ra akár az egymilliós nagyságrendet is elérheti. A kereslet növekedését az új háztartások kialakulása, a nagyvárosokba áramló népesség és a foglalkoztatási központok vonzereje is erősíti. A lakásépítés azonban nem tudott azonos ütemben alkalmazkodni az igényekhez.
A kínálati problémához az építőipari munkaerőhiány, az összetett engedélyezési eljárások, valamint az is hozzájárul, hogy a legnagyobb keresletet vonzó térségekben nehéz elegendő új lakást piacra vinni. A lakhatási gondok így már nemcsak Madrid és Barcelona belvárosában jelentkeznek. A drága központokból kiszoruló lakáskeresők az agglomerációban és az olcsóbb településeken is növelik a keresletet, ami idővel ezeknek a térségeknek az árait is felfelé hajthatja.
A turizmus és a rövid távú lakáskiadás szintén fontos része a vitának, különösen azokban a városrészekben, ahol a turistáknak kiadott ingatlanok közvetlenül versenyeznek a helyi lakosoknak szánt lakásokkal. A jelenség azonban nem magyarázza meg önmagában az egész ország lakáshiányát. A kereslet, az építési korlátok és az új lakások földrajzi eloszlása egyaránt szerepet játszik abban, hogy a lakhatási válság egyre több területre terjed ki.
A helyzetet tovább súlyosbítja a szociális bérlakások alacsony aránya. A Reuters által idézett európai bizottsági becslés szerint Spanyolország teljes lakásállományának mindössze 1,7 százaléka tartozik ebbe a kategóriába. Ez szűk mozgásteret hagy azoknak, akik a piaci lakbéreket nem tudják megfizetni, ugyanakkor a saját ingatlan vásárlásához sincs elegendő megtakarításuk.
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Belpolitikai válság
A lakhatási válság politikai következményei 2026 szeptemberének végén kerültek ismét a figyelem középpontjába. A 87 éves Maricarmen Abascal madridi lakásából történő kilakoltatási kísérlete országos visszhangot váltott ki. A nő esete a bérlők kiszolgáltatottságának szimbólumává vált, az ügyet pedig további demonstrációk követték. Abascal október elején meghalt, halála pedig még nagyobb figyelmet irányított a lakhatás társadalmi következményeire. A nyilvánosságra került információk alapján ugyanakkor nem indokolt bizonyított közvetlen okozati kapcsolatot állítani a kilakoltatási ügy és a halála között.
A történet azért váltott ki ilyen erős reakciót, mert sokan nem egyedi esetként, hanem egy hosszú ideje megoldatlan probléma szélsőséges példájaként tekintettek rá. A lakhatás már korábban is a spanyol választók egyik legfontosabb ügyének számított, az eset pedig tovább erősítette a politikai nyomást a döntéshozókon.
A tiltakozások középpontjában a megfizethető albérletek hiánya, a kilakoltatások és az intézményi befektetők szerepe áll. A bérlői érdekvédelmi szervezetek szigorúbb szabályozást és a nagy ingatlanbefektetők mozgásterének korlátozását követelik. Más szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy a befektetések visszaszorítása tovább lassíthatja a lakásépítést. A vita egyik legnehezebb kérdése így az, miként lehet egyszerre megvédeni a jelenlegi bérlőket és növelni azoknak a lakásoknak a számát, amelyekbe az új lakáskeresők beköltözhetnének.
A lakhatás a novemberi előrehozott választás egyik fő témája lett
A spanyol lakáspolitika körüli konfliktus immár közvetlenül a kormány parlamenti mozgásterét is érinti. Pedro Sánchez szocialista kormánya a bérlővédelmet, a lakbérek korlátozását és az ingatlanpiaci befektetések szabályozását helyezi előtérbe. A kormány lakhatási intézkedéscsomagját azonban a parlamentben elutasították a jobboldali képviselők, akik szerint a szigorúbb szabályok visszafoghatják a kínálat bővülését.
Az ellenzéki Néppárt, a PP más megközelítést hirdet. Alberto Núñez Feijóo pártelnök évi 250 ezer új lakás megépítését ígéri, és az építési engedélyezés gyorsításával, a fejlesztésekhez szükséges területek felszabadításával enyhítené a lakáshiányt. A párt álláspontja szerint több ingatlan piacra kerülésére van szükség ahhoz, hogy mérséklődjön az árnyomás. A kormány és az ellenzék vitájában tehát nemcsak a lakhatás megfizethetőségéről, hanem arról is konfliktus zajlik, hogy az állami szabályozás vagy a kínálat bővítése lehet-e a tartós megoldás alapja.
A politikai feszültséget tovább növeli, hogy a spanyol rendszerben a lakáspolitika végrehajtásában az autonóm közösségek és az önkormányzatok is meghatározó szerepet játszanak. A központi kormányzat országos szabályokat hozhat és támogatási programokat indíthat, de a területrendezés és számos végrehajtási kérdés regionális, illetve helyi hatáskörbe tartozik. Emiatt a lakáskínálat bővítéséhez nem elegendő egyetlen kormányzati döntés, hanem több szinten összehangolt intézkedésekre van szükség.
A lakhatási intézkedések parlamenti kudarca után Sánchez előrehozott választást írt ki 2026. november 29-re. A kampányban a lakásárak, a bérlővédelem és az új lakások építése a politikai vita középpontjába került. A kormányfő helyzetét az is nehezíti, hogy a spanyol választási bizottság október 15-én eljárást indított ellene egy október 6-i sajtótájékoztató miatt. A testület azt vizsgálja, hogy Sánchez a lakhatási intézkedések bejelentésekor megsértette-e a kampányidőszakra vonatkozó szabályokat, és kérte a kifogásolt közlések eltávolítását a kormányzati felületekről. Ez egyelőre nem végleges döntés, de újabb politikai konfliktust nyitott a választási kampányban.
A spanyol lakhatási válság megoldása ezért egyszerre gazdasági, szociális és politikai feladat. A rövid távú intézkedések enyhíthetik a bérlőkre nehezedő nyomást, de a tartós fordulathoz a lakáskínálat növelésére, a szociális bérlakásállomány bővítésére és a nagyvárosokban felhalmozódott keresleti nyomás kezelésére is szükség lehet. Hogy a két politikai oldal eltérő megközelítései közül melyik milyen eredményt hoz, az a november 29-i választás után a spanyol gazdaság és a lakáspiac egyik kulcskérdése marad.
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Míg a sajtóban sok szó esik az ajtókat feltörő lakásfoglalókról (okupas), a tulajdonosokra és a bérleti piacra leselkedő legveszélyesebb rejtett akna az úgynevezett inquiokupación (bérlői lakásfoglalás).
Itt a bérlő legálisan, aláírt bérleti szerződéssel és kulccsal a kezében sétál be a lakásba, majd az 1. hónap után elzárja a pénzcsapot.
Miért nagyságrendekkel veszélyesebb az inquiokupáció?
1. A rendőrség tehetetlen: Bűncselekmény vs. Szerződésszegés
Sima okupa: Ha valaki feltöri a zárat, a tulajdonos az első 48 órában értesítheti a rendőrséget, akik tettenérés címén azonnal kiüríthetik az ingatlant.
Inquiokupa: Mivel a bérlő legális szerződéssel ment be, az nem minősül betörésnek. Amikor nem fizet, a rendőrség tehetetlen: közlik, hogy ez polgári jogi vita (incumplimiento contractual), és a bírósághoz irányítják a tulajdonost.
2. Szigorú adatsorok: 80 000 aktív eset és 15 ezer eurós kár
Közel 80 000 esetszám: Az ingatlanszövetségek és bírósági becslések szerint Spanyolországban közel 80 000 aktív inquiokupa-eset van folyamatban, amelyeket a hivatalos rendőrségi betörési statisztikák elfednek.
Közvetlen anyagi kár: Egyetlen inquiokupa átlagosan 10 000 – 15 000 eurós közvetlen veszteséget (elmaradt lakbér, eljárási és ügyvédi díjak, megfizetett rezsi, lelakott állapot) okoz a lakásgazdának.
Elhúzódó átfutás: A kilakoltatás a bíróságok leterheltsége miatt átlagosan 12–18 hónapot veszi igénybe.
3. A jogi csapda: Szociális kiszolgáltatottság és az adóprés
Moratóriumok: Ha a bérlő igazolja a szociális kiszolgáltatottságot (vulnerabilidad) vagy kiskorú gyermek él a háztartásban, a bíróság automatikusan felfüggeszti a kilakoltatást.
Dupla adó és büntetőjogi rezsi: A tulajdonos a ki nem fizetett bérleti díj után is köteles adózni a Hacienda felé. Ha pedig megelégeli a nemfizetést és kikapcsolja a közműveket, a bérlő feljelenti kényszerítésért (coacciones), és a bíróság kötelezi a tulajdonost a víz és a villany visszakapcsolására.
A kérdés most már csak egy:
Mindezek ismeretében – a kötelező adófizetéssel, az akár 80 000 aktív inquiokupa-esettel, a 15-20 hónapos bírósági perekkel és a lekapcsolhatatlan rezsivel a nyakadon – te kiadnád a saját ingatlani vagyonodat egy elsőre teljesen tisztességesnek, szimpatikusnak tűnő párnak?
Egy olyan párnak, akik a szerződés aláírása és az 1. havi lakbér kifizetése után többé egyetlen petákot sem fizetnek neked, miközben a te pénzedből és a te lakásodban élik a gondtalan életet, és a sorra születő 2-3 gyermekre, meg a szociális kiszolgáltatottságra hivatkozva a spanyol állam segítségével akár két évtizedre is kizárnak a saját otthonodból?
A spanyol bérleti piacon emlegetett 1400–1600 eurós díjak mögött olyan kőkemény adózási és jogi fal húzódik, amit egy átlagos európai fel sem tud fogni. Egy olyan országban, ahol a nettó átlagbér mindössze 1700–1800 euró, hogyan várhat el a piac 3500–4000 eurós havi nettó jövedelmet egy albérlethez?
1. A matematikai képtelenség és a Seguro de Impago
Mivel a tulajdonos semmilyen jogi védelmet nem kap a nem fizető bérlőkkel szemben, senki nem ad ki lakást nemfizetési biztosítás (Seguro de Impago) nélkül. A biztosítók törvényi kockázati előírása alapján a bérleti díj nem haladhatja meg a háztartás nettó jövedelmének 35%-át:
Egy 1600 eurós lakásnál a biztosító nettó 4570 euró igazolt jövedelmet követel meg.
Ahhoz, hogy valaki spanyol fizetésből ennyit hazavigyen, bruttó 65–70 ezer eurós éves bér kell, miközben az állam a magas jövedelmi sávokban 37–45%-os adóval vágja meg a fizetéseket.
Szigorú feltételek: Minimum 6 havi spanyol munkaviszony, szigorú múltelemzés és számlalimit-vizsgálat szükséges. A biztosítás díja évente kb. 2 havi bérleti díjnak felel meg, és ha elvállalják a kockázatot, csak 1 évre állnak helyt. Egy rövidebb távra (0,5–1 évre) érkező, tisztességes család teljesen esélytelen a piacon.
2. Dupla adóprés és kényszerítés
Nem fizet a bérlő? Az adót akkor is befizeted! Ha a bérlő egyetlen eurót sem fizet, a spanyol adóhatóság (Hacienda) felé a bérleti díj adóját a Renta-bevallásban akkor is be kell fizetni, mintha megkaptad volna a pénzt.
Büntetés és elkobzás: Az új törvényekkel a tulajdonost kényszerítik: ha nem adja ki a lakást, úgy kell adóznia, mintha kiadná! Huzamosabb üresen állás esetén óriási bírságok várhatók, sőt, a legradikálisabb jogszabály-tervezetekkel az ingatlan állami elkobzását vagy kényszerkiadását készítik elő.
Összegzés:
Az emberek utcára vonulnak tüntetni, mert nem tudnak lakni, miközben pont a nemfizetői viselkedést védő törvények miatt állt be a teljes rendszerösszeomlás. Az állam a lakosság szociális ingyenlakhatását a magántulajdonosokra hárítja – ezen pedig sosem fognak változtatni.
A magyar és európai olvasók számára szinte felfoghatatlan az a jogi és adózási abszurdum, ami Spanyolországban az ingatlantulajdonosokat sújtja. Ezért állnak üresen lakások tízezrei a félszigeten: a tulajdonos inkább kifizeti a büntetéseket és az üres ingatlan terheit, mintsem kiadja egy ellenőrizetlen bérlőnek.
1. Dupla csapda: A nem létező bevétel után is adózni kell
Ha a bérlő egyetlen eurót sem fizet, a spanyol adóhatóság (Hacienda) felé a bérleti díj adóját a tulajdonosnak a Renta (éves adóbevallás) során akkor is be kell fizetnie, mintha megkapta volna a pénzt. Az állam felé a papírra vetett szerződés számít, így a tulajdonos nemcsak az ingyen élő bérlőt és annak rezsijét finanszírozza, hanem az államkasszát is.
2. Kikapcsoltad a villanyt? Te vagy a bűnöző!
Ha a bérlő nem fizeti a közműveket, és a szolgáltató a számlatartozás miatt kikapcsolja az áramot vagy a vizet, a bérlő azonnal bírósági panaszt tehet. A spanyol alkotmányos elvekre hivatkozva a bíróság a tulajdonost kötelezi a szolgáltatás azonnali visszakapcsolására.
Ha ezt nem teszed meg, büntetőjogi kategóriába lépsz (coacciones): a törvény szemében a tulajdonos válik bűnözővé, a bérlő pedig a védtelen áldozattá. Az állam logikája szerint a tulajdonos a kapzsi „hiéna”, aki üzleti haszonért adta ki a lakást, ezért köteles biztosítani a bérlő komfortját.
3. Végrehajtás nincs, szociális terhek a tulajdonos nyakán
Itt nincs olyan, hogy „nem fizetsz, hát repülsz”. Amíg a helyi önkormányzat vagy az állam nem tud egy gyerekes vagy kiszolgáltatott csaláznak másik szociális lakást biztosítani, a tulajdonos köteles tűrni a betolakodót – akár 18–20 éven keresztül is. Az elmúlt évek jogszabály-szigorításai ahelyett, hogy a magántulajdont védték volna, még védettebbé tették a lakásfoglalókat és a nem fizető bérlőket.
4. Zaklatási vád mint fegyver: A tulajdonost tiltják ki a saját házából
A helyzet még ennél is durvább, ha szobabérletről vagy megosztott otthonról van szó. Ha a tulajdonos konfliktusba keveredik a nem fizető bérlővel, a bérlő (például egy női albérlő) feljelentést tehet zaklatásért. Míg a bérlet Polgári Jogi (Código Civil) kérdés, a zaklatás Btk. (Código Penal) kategória.
A bíróság azonnal távolságtartási végzést ad ki, aminek következtében a szabályosan, legálisan a saját házában élő tulajdonost tiltják ki a saját ingatlanából. A bíróság szinte soha nem ad igazat a tulajdonosnak.
Összegzés:
Spanyolországban az állam a saját szociálpolitikai kudarcát teljes egészében a magántulajdonosokra terhelte rá. Nem csoda, hogy senki nem ad ki semmit Seguro de Impago (nemfizetési biztosítás) nélkül, és tulajdonosok ezrei hagyják inkább üresen az ingatlanaikat.
A hivatalos statisztikák elfedik a valóságot: Spanyolországban nem a kapzsi tulajdonosok vagy a lakáshiány okozza a válságot, hanem az a jogi és adózási környezet, amely teljesen védtelenné teszi a magántulajdont.
A lakáskiadásra 3 jogi keret létezik, és mindegyik tisztázza, miért menekülnek a tulajdonosok:
1. Turisztikai törvény alatti kiadás (Alquiler Turístico)
Rövid távú kiadás. Kizárólag ez nyújt valódi védelmet az okupanizmussal és a nemfizető bérlőkkel szemben, mert a vendég nem minősül állandó lakosnak, így nem hivatkozhat szociális lakhatási jogokra.
2. A lakástörvény alatti kiadás (LAU – Ley de Arrendamientos Urbanos)
Itt él a legtöbb tévhit. A LAU alá tartozó hosszútávú bérlet nem 1-2 évre szól:
Az 5 éves csapda: Magánszemélyként a szerződés alapesetben 5 évre szól, ami automatikusan meghosszabbodik. A tulajdonos a határidő lejárta előtt nem mondhatja fel a bérletet.
Kaució korlátja: Készpénzben kizárólag 1 havi bérleti díj vehető át, és legfeljebb 2 havi kiegészítő kaució kérhető, amit elkülönített hivatalos számlára (pl. IVIMA) kell befizetni. A kaució nem számítható be a lakbérbe, a jogviszony végén visszajár.
Az adóügyi pofon (Kártérítés adóztatása): Ha a bérlő szétveri a lakást, és bírósági úton vagy biztosítón keresztül kártérítést ítélnek meg a tulajdonosnak, az teljesen adóköteles beételnek számít a Hacienda szemében. Hiába költi a tulajdonos a helyreállításra, a kapott összeget tőkejövedelemként adóztatják meg, nem költségelhető el teljes egészében.
3. Polgári jogi szerződés (Megosztott otthon)
Amikor a tulajdonos a saját elsődleges otthonát osztja meg másokkal (szobabérlet, együttélés). Ez az egyetlen módja a rugalmasabb, rövidebb távú feltételeknek, kikerülve a LAU 5 éves kötöttségeit.
A 20 éves rémálom: Miért zárult be a piac?
Ha a bérlő beköltözik a LAU-s lakásba, és az 1. hónap után leáll a fizetéssel:
Tehetetlenség: A tulajdonos nem zárhatja el a vizet, villanyt, internetet, mert az büntetőjogi kategória (coacciones).
Évtizedes bírósági huzavona: Amíg nincs jogerős ítélet, a tulajdonos fizeti a bérlő rezsijét és a közös költséget (comunidad).
Sérülékeny státusz (Vulnerabilidad): Ha a családban kiskorú gyermek él, és bejelentik a kiszolgáltatottságot, a kilakoltatási moratóriumok miatt a családot akár 10-20 évig sem lehet kitenni. A tulajdonos 2 évtizeden át fizeti az idegen család életviteli és lakhatási költségeit.
Helyreállítási kötelezettség: Ha a lakást a fizetésmegtagadás ideje alatt lelakják, a törvények értelmében a tulajdonost kötelezhetik az ingatlan rekonstrukciójára és lakható állapotba hozására az okupák számára.
Összegzés: Ebben a jogi környezetben senki nem ad ki lakást nemfizetési biztosítás (Seguro de Impago) nélkül. A tulajdonosok inkább hagyják üresen az ingatlant, mintsem átvállalják az állam szociálpolitikai feladatait.
Spanyolországban élő ingatlantulajdonosként úgy gondolom, a hivatalos statisztikák és politikai szólamok teljesen elfedik a piac igazi problémáit. A válságot nem elsősorban a kormánypártok által sulykolt „kapzsi ingatlantulajdonosok” vagy a hiányzó lakásszám okozza, hanem az a jogi és igazságszolgáltatási környezet, amely gyakorlatilag védtelenné teszi a magántulajdont.
A legfőbb strukturális problémák, amiről a cikkek ritkán beszélnek:
A lakásfoglalási törvények (Okupación) és a jogi tehetetlenség:
Az illegális házfoglalók (okupas) vagy a fizetést beszüntető bérlők (inquiokupas) kiköltöztetése bírósági úton hónapokig vagy akár évekig tarthat. A rendszer lassúsága elképesztő kockázatot hárít a lakástulajdonosokra.
A szociális kiszolgáltatottság státusza (Vulnerabilidad):
Ha a nem fizető bérlő igazolja szociális kiszolgáltatottságát, a bíróság azonnal felfüggeszti a kilakoltatást. Amennyiben a háztartásban 18 év alatti kiskorú gyermek él, az eljárás a törvényi moratóriumok miatt évekre megfeneklik.
A tulajdonosra terhelt rezsi és közös költség:
A spanyol jogszabályok alapján a tulajdonos büntetőjogi felelősségre vonható, ha elzárja a vizet, gázt vagy áramot a nem fizető bérlőnél. A gyakorlatban így a tulajdonos finanszírozza a bérlő lakhatását, közös költségét és rezsijét hónapokon keresztül. Ugyanakkor ha a 2. otthon üresen áll, az állam büntetőintézkedésekkel fenyeget, ha pedig kiadják, az occupanizmus kockázata miatt kénytelen küzdeni a tulajdonos.
Végrehajthatatlanság és a fizetésképtelenség csapdája:
A polgári törvénykönyv értelmében a minimálbér (SMI ~ 1350 euróig) mentes a végrehajtás alól. Ha a bérlő ennyit vagy ennél kevesebbet keres, a bíróság semmit nem tud levonni tőle a felhalmozott adósságra. A nem fizető bérlő zavartalanul éli a mindennapjait (étterembe jár, szolgáltatásokat vesz igénybe), miközben a lakhatási és megélhetési költségeit a lakásgazda állja.
Következmény:
Ebben a jogi környezetben senki nem adja ki a lakását nemfizetési biztosítás (seguro de impago) nélkül. A lakástulajdonosok inkább üresen hagyják az ingatlanjaikat, mintsem hogy átvállalják a bérlők lakhatási költségeit. Ez a rendszer nem véd, hanem teljesen megbénítja a piacot: kiszorítja a tisztességes bérlőket és befagyasztja a lakáskínálatot.