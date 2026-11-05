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Sport

Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe

Pénzcentrum
2026. november 5. 12:10 2 perc

Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben. A lépéseket a klubok veszteséges gazdálkodása és a számviteli kötelezettségek indokolják, ami a csökkenő hazai futballbevételek miatt a közeljövőben más egyesületeknél is általánossá válhat.

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A Debrecen esetében a beavatkozást a jogszabályi megfelelés kényszerítette ki. A klub a legutóbbi, 2025-ös beszámolója alapján a felhalmozott tetemes vesztesége miatt negatív saját tőkével rendelkezett, ez az állapot pedig tartósan nem maradhat fenn - írta a G7.

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Ennek rendezésére az idén év elején érkezett többségi tulajdonos, a részvények 75 százalékát birtokló Scott Capital Kft. 1,4 millió eurós – megközelítőleg félmilliárd forintos – tőkeemelésről döntött. A cégbíróság szeptember végén hiánypótlást rendelt el a befizetés igazolására, ám a vállalat ezt határidőre nem tudta bemutatni, ezért haladékot kért.

Az Újpestnél közvetlen tőkeprobléma nem állt fenn, ám a csapatot működtető gazdasági társaság tavaly a megháromszorozódó árbevétele ellenére is veszteséggel zárt. A tartósan magas kiadások fedezésére a klub közel 99 százalékos tulajdonosa, a Molhoz tartozó Új Lila Labdarúgó Kft. mintegy 780 millió forintot biztosított a vállalat számára. A kisebbségi tulajdonosok – az UTE és az Újpest Labdarúgó Akadémia Kft. – nem vettek részt a tőkeemelésben.

A két klub esete egy tágabb tendenciát is előrevetít a hazai élvonalban. Az NB I-es csapatok bevételei már a jelenlegi szezonban is átlagosan 10 százalékkal csökkentek, jövőre pedig még drasztikusabb visszaesés várható, különösen akkor, ha az állami média kihátrál a közvetítési jogok piacáról. Ha az egyesületek nem faragják le a költségeiket, a jövőben egyre többen szorulhatnak rá a tulajdonosi finanszírozásra. Kérdéses azonban, hogy az esetlegesen elapadó politikai kötődésű források hiányában a NER-közeli vállalatok hajlandóak lesznek-e hosszú távon is finanszírozni a csapataikat.

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Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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