Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól.
Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe
Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben. A lépéseket a klubok veszteséges gazdálkodása és a számviteli kötelezettségek indokolják, ami a csökkenő hazai futballbevételek miatt a közeljövőben más egyesületeknél is általánossá válhat.
A Debrecen esetében a beavatkozást a jogszabályi megfelelés kényszerítette ki. A klub a legutóbbi, 2025-ös beszámolója alapján a felhalmozott tetemes vesztesége miatt negatív saját tőkével rendelkezett, ez az állapot pedig tartósan nem maradhat fenn - írta a G7.
Ennek rendezésére az idén év elején érkezett többségi tulajdonos, a részvények 75 százalékát birtokló Scott Capital Kft. 1,4 millió eurós – megközelítőleg félmilliárd forintos – tőkeemelésről döntött. A cégbíróság szeptember végén hiánypótlást rendelt el a befizetés igazolására, ám a vállalat ezt határidőre nem tudta bemutatni, ezért haladékot kért.
Az Újpestnél közvetlen tőkeprobléma nem állt fenn, ám a csapatot működtető gazdasági társaság tavaly a megháromszorozódó árbevétele ellenére is veszteséggel zárt. A tartósan magas kiadások fedezésére a klub közel 99 százalékos tulajdonosa, a Molhoz tartozó Új Lila Labdarúgó Kft. mintegy 780 millió forintot biztosított a vállalat számára. A kisebbségi tulajdonosok – az UTE és az Újpest Labdarúgó Akadémia Kft. – nem vettek részt a tőkeemelésben.
A két klub esete egy tágabb tendenciát is előrevetít a hazai élvonalban. Az NB I-es csapatok bevételei már a jelenlegi szezonban is átlagosan 10 százalékkal csökkentek, jövőre pedig még drasztikusabb visszaesés várható, különösen akkor, ha az állami média kihátrál a közvetítési jogok piacáról. Ha az egyesületek nem faragják le a költségeiket, a jövőben egyre többen szorulhatnak rá a tulajdonosi finanszírozásra. Kérdéses azonban, hogy az esetlegesen elapadó politikai kötődésű források hiányában a NER-közeli vállalatok hajlandóak lesznek-e hosszú távon is finanszírozni a csapataikat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Életét vesztette Jesús de Miguel, a CD Tenerife csatára, aki a pályán ütközött az ellenfél kapusával
Az Arsenal őrzi előnyét, a Barcelona kiütéssel nyert: nem tudott előzni a Puskás az OTP Bank Ligában, nyert a Fradi
A hétvégi forduló eseményei jelentős változásokat hoztak több európai élvonalbeli bajnokságban is.
Futballvasárnap a javából: Liverpool–Arsenal, Juventus–Napoli és három magyar rangadó is jön.
A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek.
Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton
Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban.
Egymás sarkában az éllovasok: pattanásig feszült a helyzet az OTP Bank Ligában - csúcsmeccsek jönnek a hétvégén
Fordulónyi izgalom vár az OTP Bank Liga szurkolóira: a hétvégi program szombat délutántól vasárnap estig hat mérkőzést kínál.
A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség.
Óriási futballünnep október végén: a Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool-Arsenal lesz a hétvége fénypontja
A Bayern és a Dortmund pontazonosságról vág neki a német klasszikusnak, Milánóban az Inter látogat a városi riválishoz
Az Adidas arra számít, hogy legnagyobb, ám jelenleg leggyengébben teljesítő európai piacán az idei év utolsó negyedévében újra növekedésnek indulnak az eladások.
Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből
Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban.
1408 milliárd forint sorsa kerül terítékre: bárki megnézheti, melyik sportszervezet mennyi tao-támogatást kapott
Nyilvánossá vált az elmúlt 11 év sport-tao-támogatásainak adatbázisa, a rendszert jövőre közvetlen állami finanszírozás váltja fel.
A NOB a hónap elején megerősítette, hogy Magyarország, Németország, Katar, Dél-korea, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország mellett India is szeretne olimpiát rendezni.
Huszonöt év elteltével ismét angol játékos, a Bayern München 33 éves támadója, Harry Kane nyerte az Aranylabdát.
Aranylabda győztes 2026: négy AI modell jóslatát kértük ki – már szinte eldőlt, ő emelheti magasba a trófeát?
A 2026-os férfi Aranylabda átadására október 26-án, hétfőn, a londoni Palladium színházban kerül sor, magyar idő szerint 21 órától.
A Real Madridé lett az El Clásico, a Manchester City botlása is felkavarta az angol tabellát - óriási meglepetések a hétvégi fordulóban
A hétvégi fordulók után számos bajnokságban továbbra is holtverseny alakult ki az élen, miközben több meglepetés is színesítette a játéknapokat.
A sportösszeférhetetlenségi törvénymódosítás alapján az állami vezetők és pártelnökök a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a hazai sportszervezetekben.
Felfoghatatlan vagyont gyűjtött össze Cristiano Ronaldo: ennyit keresett eddig karrierjéből a sztárfocista
Cristiano Ronaldo lett az első aktív sportoló, akinek pályafutása során szerzett összbevétele meghaladta a kétmilliárd dollárt.