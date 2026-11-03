Orosz drónok legalább egy tucat kereskedelmi hajót találtak el a Fekete-tengeren az elmúlt hetekben.
Borulhat a papírforma az Egyesült Államokban: így okozhat meglepetést Trump pártja a félidős választáson
Bár a legtöbb előrejelzés elsöprő demokrata győzelmet, úgynevezett kék hullámot jósol a mai amerikai félidős kongresszusi választásokon, egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.
Az amerikai választók ma a képviselőház mind a 435, valamint a százfős szenátus 35 mandátumának sorsáról döntenek. Bár jelenleg a kongresszus mindkét kamarájában Donald Trump pártja, a republikánusok vannak többségben, a közvélemény-kutatások a demokraták hatalomátvételét vetítik előre. A CNN elemzése azonban rámutat, hogy a papírforma könnyen felborulhat.
Ennek egyik fő oka, hogy a felmérések ismét tévedhetnek. Ahogy az a korábbi választásokon is előfordult, a republikánus szavazók gyakran elzárkóznak a válaszadástól, így a kutatók alulmérhetik a táborukat. Emellett a demokratáknak komoly választási földrajzi és matematikai akadályokat is le kell küzdeniük, hiszen még ha országosan tíz százalékponttal javítanak is a 2024-es eredményeiken, a szenátusi többséghez ez is kevésnek bizonyulhat. A felsőházi fordításhoz ugyanis legalább két olyan államban kellene győzniük, ahol Trump két évvel ezelőtt két számjegyű előnnyel nyert.
Meglepetést okozhat Maine és Michigan állam is, ahol a demokraták kevésbé népszerű jelöltekkel próbálják megvédeni a szenátusi helyeiket, így a republikánusoknak reális esélyük nyílik a mandátumszerzésre. A jobboldalnak kedvezhet az is, hogy a Trump-adminisztráció az elmúlt időszakban több választókerület határait is a saját javára rajzolta át.
Végül az is előfordulhat, hogy a sokat hangoztatott gazdasági és társadalmi problémák – mint a magas üzemanyagárak, az infláció, a megélhetési nehézségek vagy a bevándorlási válság – a vártnál jóval kisebb mértékben befolyásolják majd az amerikai választók végső döntését az urnáknál.
Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti a predikciós piacok számára
Béna kacsa lesz a következő 2 évben Donald Trump? Politikai patthelyzet rázhatja meg az Egyesült Államokat
Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak.
Megállapodástervezetet dolgozott ki az Egyesült Királyság és az Európai Unió, amely megszüntetné a Brexit után bevezetett ellenőrzéseket az élelmiszeripari és mezőgazdasági exportra vonatkozóan.
Hónapok óta nem jutottak előre a béketárgyalások, most amerikai közvetítéssel próbálhatnak áttörést elérni.
Súlyos hírszerzési riasztást kaptak a lengyelek: elképesztő fenyegetés miatt erősítik az orosz határszakaszt
A rendkívüli intézkedéseket az általános biztonsági helyzet romlása, az orosz hibrid fenyegetések, valamint a keleti titkosszolgálatok fokozott aktivitása indokolta.
Az európai NATO-szövetségesek a legrosszabb forgatókönyvre készülnek a keddi amerikai félidős választások előtt.
Egyelőre nem lát lehetőséget az orosz földgáz Ukrajnán keresztüli európai szállításának újraindítására Moszkva.
Történelmi szakadék a gázpiacon: gigantikus összegeket spórol az Egyesült Államok, miközben a világ többi része sínylődik
Miközben az iráni háború miatt Európa és Ázsia extrém magas gázárakkal küzd, az Egyesült Államokban történelmi mélypont közelébe esett a földgáz jegyzése.
Bár a katonai tervek készen állnak, Washington jelenleg még a diplomáciai megoldást részesíti előnyben.
Ebben az országban jöhet össze a történelmi találkozó: Zelenszkij elárulta, hol ülne tárgyalóasztalhoz Putyinnal
Az ukrán elnök már a lehetséges helyszínt is megnevezte, de a területi engedményekről továbbra sem hajlandó lemondani.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
Komoly akadályokat állíthat Donald Trump elé a novemberi félidős választás, ha a republikánusok elveszítik többségüket a kongresszus egyik vagy mindkét házában.
Visszatérhet Nagy-Britannia az Európai Unióba? Megszólalt a miniszterelnök, döbbenetes számok érkeztek
Egyre nagyobb támogatottsága van Nagy-Britanniában az Európai Unióba történő visszatérésnek.
A háború bírálatáért korábban nyolc és fél év börtönre ítélt Jasint több mint két évvel ezelőtt, a 2024. augusztusi nemzetközi fogolycsere során engedték szabadon.
Mark Carney kanadai miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a kétnapos találkozó lezárásaként jelentette be a szövetség megalakulását.
Nem finomkodott Kaja Kallas Szergej Lavrovval az atlantai G20-as külügyminiszteri találkozó után.
Határok nélküli megtorlással fenyegette meg az amerikai és izraeli célpontokat Irán legfőbb vezetője.
Történelmi egyeztetés készül: Trump, Putyin és Zelenszkij is egy asztalhoz ülhet a közelgő csúcstalálkozókon
Már novemberben újra tárgyalóasztalhoz ülhet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Elon Musk minden korábbinál nagyobb pénzügyi szerepet vállalt a 2026-os amerikai félidős választásokon.