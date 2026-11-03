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Világ

Borulhat a papírforma az Egyesült Államokban: így okozhat meglepetést Trump pártja a félidős választáson

Pénzcentrum
2026. november 3. 16:10 2 perc

Bár a legtöbb előrejelzés elsöprő demokrata győzelmet, úgynevezett kék hullámot jósol a mai amerikai félidős kongresszusi választásokon, egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.

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Az amerikai választók ma a képviselőház mind a 435, valamint a százfős szenátus 35 mandátumának sorsáról döntenek. Bár jelenleg a kongresszus mindkét kamarájában Donald Trump pártja, a republikánusok vannak többségben, a közvélemény-kutatások a demokraták hatalomátvételét vetítik előre. A CNN elemzése azonban rámutat, hogy a papírforma könnyen felborulhat.

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Ennek egyik fő oka, hogy a felmérések ismét tévedhetnek. Ahogy az a korábbi választásokon is előfordult, a republikánus szavazók gyakran elzárkóznak a válaszadástól, így a kutatók alulmérhetik a táborukat. Emellett a demokratáknak komoly választási földrajzi és matematikai akadályokat is le kell küzdeniük, hiszen még ha országosan tíz százalékponttal javítanak is a 2024-es eredményeiken, a szenátusi többséghez ez is kevésnek bizonyulhat. A felsőházi fordításhoz ugyanis legalább két olyan államban kellene győzniük, ahol Trump két évvel ezelőtt két számjegyű előnnyel nyert.

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Meglepetést okozhat Maine és Michigan állam is, ahol a demokraták kevésbé népszerű jelöltekkel próbálják megvédeni a szenátusi helyeiket, így a republikánusoknak reális esélyük nyílik a mandátumszerzésre. A jobboldalnak kedvezhet az is, hogy a Trump-adminisztráció az elmúlt időszakban több választókerület határait is a saját javára rajzolta át.

Végül az is előfordulhat, hogy a sokat hangoztatott gazdasági és társadalmi problémák – mint a magas üzemanyagárak, az infláció, a megélhetési nehézségek vagy a bevándorlási válság – a vártnál jóval kisebb mértékben befolyásolják majd az amerikai választók végső döntését az urnáknál.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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