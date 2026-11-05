2026. november 5. csütörtök Imre
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy női gyógyszerész kezéről, aki recept alapján gyógyszereket keres a polcokon. Gyógyszerész, aki a raktárpolcokon keresi a gyógyszereket.
Egészség

Nagyon komoly változás előtt állhat a magyar patikák világa: mi lesz így ezekkel a szuperfontos gyógyszerekkel?

Pénzcentrum
2026. november 5. 12:32 3 perc

Az Egyesült Államok új gyógyszerár-szabályozása, valamint a kínai gyógyszerfejlesztési ambíciók olyan nemzetközi láncreakciókat indíthatnak el, amely Magyarországon is késleltetheti a legújabb gyógyszerek megjelenését az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) globális gyógyszerpiaci folyamatokat vizsgáló összefoglalója szerint. A változás különösen a kisebb, alacsonyabb árszintű európai piacokat érintheti hátrányosan.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Alapvetően alakíthatja át a nemzetközi gyógyszerpiac működését az Egyesült Államokban tervezett, angolul Most Favored Nation (MFN) néven futó szabályozás, amely lényegében a legnagyobb kedvezmény elvére épül. A rendszer lényege, hogy az amerikai közfinanszírozásban alkalmazott gyógyszerárakat más fejlett országok mérsékeltebb áraihoz kötnék.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cél az amerikai gyógyszerkiadások mérséklése, ám a változás következményei messze túlmutathatnak az Egyesült Államokon. A globális gyógyszeripari bevételek több mint fele ugyanis az amerikai piacról származik, így egy alacsony európai gyógyszerárak az ottani működést és fejlesztéseket is veszélyeztethetik. Miközben a cél mindenütt a világban megegyezik: minél olcsóbban minél jobb gyógyszerekhez hozzájuttatni a betegeket, miközben az újabb gyógyszerek fejlesztése se álljon le.

Magyarország különösen érzékeny lehet a változásokra az AIPM szerint. A magyar gyógyszerár-képzés széles nemzetközi referenciarendszerre épül, amely az uniós tagállamok mellett például Svájc vagy Norvégia árait is figyelembe veszi. A legalacsonyabb árra törekvő szabályozás következtében azonban a magyar listaárak nemzetközi hatása is felerősödhet. A gyártók ezért akár inkább elhalasztani kényszerülhetnek egy új gyógyszer magyarországi bevezetését, mintsem hogy az alacsony referenciaár miatt a jóval nagyobb hatású amerikai jelenlétüket kockáztassák.

Nagyon sokat kell várni

Az AIPM által bemutatott adatok szerint Magyarországon átlagosan már jelenleg is 646 napot, azaz több mint másfél évet kell várni arra, hogy a betegek hozzáférjenek az új terápiákhoz. A további késlekedés különösen a daganatos, a ritka és az immunológiai betegségek kezelésében járhat súlyos következményekkel. Ráadásul a később megkezdett kezelések a kórházi ellátás költségeit és a munkából való kiesésből eredő társadalmi terheket is növelhetik.

„A magyar betegek számára az a legfontosabb, hogy a korszerű terápiák rendszerszinten, és minél hamarabb elérhetővé váljanak. Ehhez olyan finanszírozási megoldásokra van szükség, amelyek egyszerre biztosítják a gyógyszerkassza fenntarthatóságát és a gyógyszerekhez való hozzáférést. A bizalmas ár- és kockázatmegosztási megállapodások lehetővé teszik, hogy az egészségbiztosító tényleges kedvezményt kapjon, miközben az alacsony magyar ár nem befolyásolja a nemzetközi referenciaárakat” – mondta dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Hozzátette, az a cél, hogy okosabb árkockázat-kezeléssel biztosítani lehessen a magyar betegek korai és egyenlő feltételekkel történő gyógyítását.

Európában is erősödhet a nyomás

Az AIPM szerint az amerikai szabályozás hatásait felerősítheti, hogy az európai országok többsége már most is egymás gyógyszerárait használja viszonyítási alapként. Az európai országok gyógyszerárazásért és támogatásért felelős nemzeti hatóságai által létrehozott nonprofit szervezet, az Euripid felmérése szerint 25 vizsgált országból 23 alkalmaz külső referenciaárazást, így egyetlen ország esete sem áll önállóan: kölcsönösen hatással vannak egymásra.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Európai Unió eközben új gyógyszercsomaggal és az innováció realitásokhoz jobban igazodó jogszabályokkal igyekszik ösztönözni a kontinens élettudományi kutatásait. A változások ráadásul különösen érzékeny időszakban érhetik az európai gyógyszeripart. Az Európai Gazdasági Térség részesedése az ipari klinikai vizsgálatokból 2013 és 2023 között 22 százalékról 12 százalékra csökkent. A legújabb sejt- és génterápiás vizsgálatok területén pedig Kína globális részesedése már 42 százalék, szemben Európa 10 százalékával.

Kína színrelépése

Az elmúlt években már világossá vált, hogy Kína helyet követel magának az új terápiák kifejlesztése tekintetében. A szeptemberben bemutatott 15. ötéves terv élettudományi dokumentuma szerint Kína 2030-ra a világon megkerülhetetlen szerepet szeretne játszani a gyógyszerfejlesztés területén.

Ehhez nem csak központi akarat, de mára remek kutatók és számos ígéretes terápiás innováció áll rendelkezésükre. Ez a dinamika pedig alapjában fogja felforgatni a nemzetközi gyógyszerfejlesztés jövőjét és így a mindennapi terápiás lehetőségeket is. A cél az, hogy a magyar betegek a nemzetközi átalakulásból még több gyógyulási lehetőséggel kerülhessenek ki.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egészségügy #magyarország #európai unió #gyógyszerek #innováció #gyógyszergyár #kína #gyógyszeripar #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:57
12:45
12:32
12:18
12:12
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
2026. november 5.
Egy nap helyett már egész hónapra szólnak az akciók: így készülnek a cégek az idei Black Fridayre
2026. november 4.
Ez Magyarország kedvenc új autója 2026-ban: a Suzuki Vitara csak a negyedik, egy kínai márka pedig 150 százalékkal nőtt
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Havi 12 400 forint, és nincs választás: közölte a NAV, mennyit kell fizetniük az érintetteknek januártól
2
3 hete
Kitálalt a NEAK főigazgatója: Nem tudjuk, mikor omlik össze a rendszer
3
3 hete
Működik a legális patikatrükk: így veszik töredékáron a méregdrága gyógyszereket az élelmes magyarok
4
3 hete
Súlyos krízis előtt áll az ország: milliónyi magyar ássa a saját sírját, és még a gatyájuk is rámegy
5
4 hete
Hatalmas változás jön a magyar kórházakban és magánrendelőkben: már jövő héten elindul az új rendszer
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 12:57
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 12:07
Egy korszak ér véget: lemondott dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
Agrárszektor  |  2026. november 5. 12:34
Döntöttek: kevesebb támogatást kapnak a magyar gazdák