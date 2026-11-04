Az autósok jelentős része továbbra sem használja ki a biztosítók közötti versenyben rejlő lehetőségeket.
Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
Látványos emelkedésbe fordultak a részvénypiacok szerdán az amerikai félidős választásokat követő hajnali eladási hullám után. A Dow Jones több mint ezerpontos pluszban nyitott, Európában a bankrészvények vezették az erősödést, Budapesten pedig az OTP húzta a piacot. A demokraták kongresszusi győzelme ugyanakkor jelentős ágazati átrendeződést indított el, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülése továbbra is aggasztja a befektetőket.
A Dow Jones 1022 pontos, 2 százalékos emelkedéssel kezdte a szerdai kereskedést, az S&P 500 1,1, a Nasdaq pedig 1,2 százalékkal került feljebb a nyitáskor. A félelmek enyhülését jelezte, hogy az amerikai részvénypiac várt árfolyam-ingadozását mérő VIX index közel 14 százalékkal, 18 pont alá esett. Európában a délutáni adatok szerint a Stoxx 600 1,6 százalékos pluszban járt, a német DAX és a brit FTSE 100 egyaránt 1,7, a francia CAC 1,9 százalékkal emelkedett. A BUX ekkor 1,2, az OTP 2,3 százalékos nyereséget mutatott.
A kedvező nyitást jelentős napon belüli fordulat előzte meg. Az amerikai határidős indexek a választási eredményekre először eséssel reagáltak, délelőtt azonban ledolgozták veszteségeiket. A Dow határidős jegyzése a nyitás előtt már több mint ezerpontos pluszban állt, ami a hajnali mélyponthoz képest mintegy 1500 pontos felpattanást jelentett.
A bankok vezették az európai emelkedést
Az európai bankszektor különösen erősen teljesített. A Stoxx 600 banki alindexe kora délután 4,5 százalékos emelkedést mutatott, így május óta a legerősebb kereskedési napja felé tartott. A Raiffeisen Bank International részvényei 6,4, a Lion Finance Group papírjai 5,9 százalékkal drágultak, az ágazati index erősödéséhez a HSBC és a Banco Santander is jelentősen hozzájárult.
Budapesten az OTP napközben mintegy 4 százalékkal, több mint egyhavi csúcsra ugrott, majd délutánra mérséklődött az előnye. A BUX déli, 2 százalékos emelkedése szintén visszafogottabbá vált. A többi vezető magyar részvényről rendelkezésre álló déli adatok szerint a Mol 1,4 százalékos pluszban állt, a Richter stagnált, a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal gyengült.
A részvénypiaci fordulattal párhuzamosan az amerikai állampapírhozamok csökkentek, és a brit, francia, illetve olasz kötvénypiacon is mérséklődtek a hozamok. A befektetők arra számítanak, hogy a megváltozott washingtoni erőviszonyok korlátozzák Donald Trump adó- és költekezési terveinek megvalósítását.
Nyertes és vesztes ágazatok Amerikában
Az általános emelkedés jelentős különbségeket takart az egyes amerikai ágazatok között. A nyitás előtti kereskedésben az adatközpontokat üzemeltető vállalatok részvényei estek. A Core Scientific 7,7, a CoreWeave 5,8, az Iren 5,1, az Applied Digital 4,3 százalékot veszített értékéből.
Ezzel szemben a tiszta energiában érdekelt társaságok erősödtek. A First Solar árfolyama 8, a Sunruné 7,1, az Enphase Energyé 4,3, a NextEra Energyé 3 százalékkal emelkedett a nyitás előtt. A kedvező hangulat az európai szektortársakra, köztük a Vestasra és az Ørstedre is átterjedt.
Az Elon Muskhoz és Donald Trumphoz kötődő vállalatokat eladási nyomás érte. A Tesla a nyitás előtt 4,6, a SpaceX 6,6 százalékos mínuszba került, a Trump Media & Technology Group pedig 11,7 százalékot zuhant. A hadiiparban a Northrop Grumman 3,1 százalékkal gyengült, az RTX, a Lockheed Martin és az L3Harris árfolyama 2–4 százalékkal csökkent.
Az egészségügyi részvények ugyanakkor profitáltak a választási eredményből. A kórházakat üzemeltető HCA Healthcare 7,8, a Universal Health Services 3,4 százalékkal erősödött, a Centene biztosító részvényei 4,7 százalékkal drágultak. A magánbörtönöket működtető GEO Group és CoreCivic ezzel szemben 6,2, illetve 5,7 százalékot esett.
A vállalati gyorsjelentések közül a McDonald's eredményeire reagáltak kedvezően a befektetők. A gyorsétteremlánc részvényei 2,4 százalékkal emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, miután a tisztított nyereség meghaladta az elemzői várakozásokat.
Szűkül Trump mozgástere
A demokraták a képviselőházban és a szenátusban is többséget szereztek, Trump pedig jelezte, hogy elfogadja az eredményeket. A politikai bizonytalanság enyhülése vásárlásra ösztönözte azokat a befektetőket, akik a választások előtt csökkentették részvénykitettségüket.
Ez különösen az európai bankoknál hozott látványos fordulatot. Az ágazatot korábban az amerikai és európai kötvényhozamok emelkedése nyomasztotta, mert a dráguló finanszírozás felerősítette a hitelportfólió minőségromlásával kapcsolatos félelmeket. A hozamok mostani csökkenése enyhítette ezeket az aggodalmakat.
Az amerikai ágazati mozgások mögött elsősorban az új politikai erőviszonyokhoz kapcsolódó várakozások álltak. A megújulóenergia-vállalatok esetében a piac a szövetségi támogatások fennmaradására és gyorsabb engedélyezésre számít, az egészségügyben pedig a demokraták nagyobb költségvetési forrásokat harcolhatnak ki. A védelmi ipari részvényeket ezzel szemben az gyengítette, hogy kisebb lett az esély a Trump által kért 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetés változatlan elfogadására.
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Musk vállalatainál a szigorúbb politikai felügyelet lehetősége is kockázatot jelent. A Tesla és a SpaceX esetleges fúzióját a kongresszus önmagában nem tilthatja meg, de vizsgálatokkal és meghallgatásokkal lassíthatja a folyamatot.
Az AI-beruházások kérdése nem oldódott meg
A Barclays szerint a választások lezárulta önmagában nem szünteti meg az amerikai részvénypiac legfontosabb problémáit. Alex Altmann, a bank részvénypiaci stratégája úgy látja, hogy a Nasdaq korábbi, 10 százalékos korrekcióját elsősorban nem politikai félelmek, hanem a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések finanszírozásával és megtérülésével kapcsolatos kételyek okozták.
A demokrata győzelem ráadásul szigorúbb szabályozást hozhat az adatközpont-beruházásoknál. Bár az elemzők nem számítanak a beruházások széles körű törvényi leállítására, több vizsgálat és meghallgatás lassíthatja a fejlesztéseket. Különösen fontos Texas, ahol a tervezett amerikai adatközpont-beruházások mintegy negyede valósulna meg. Az új demokrata kormányzó, Gina Hinojosa a kampányában az ilyen fejlesztések átmeneti felfüggesztését sürgette.
A beruházási hullám nagyságrendjét mutatja a Google szerdai bejelentése is. Az Alphabethez tartozó vállalat 15 milliárd dollárt fordít malajziai adatközponti és felhőkapacitásainak bővítésére. A 2027-re és 2028-ra tervezett program az új létesítmények mellett vízellátási, energiatermelési és képzési fejlesztéseket is tartalmaz.
Az OTP-nél az orosz érdekeltség is figyelmet kapott
Az OTP emelkedését az európai bankrali mellett a társaság orosz leánybankjával kapcsolatos vezetői nyilatkozat is támogathatta. Csányi Péter vezérigazgató szerint eddig nem találtak olyan vevőt, amely elfogadható árat kínált volna, és az orosz hatóságok jóváhagyását is megszerezhette volna.
A menedzsment el akarja kerülni a jól működő érdekeltség áron aluli eladását, és csökkentett aktivitás mellett megőrizné a későbbi lehetőségeket. Ez mérsékelheti a jelentős veszteséggel járó kivonulástól való befektetői félelmeket.
Az októberi elemzői célárak alapján továbbra is az OTP-ben látták a legnagyobb felértékelődési potenciált a vezető magyar részvények közül. Az átlagos célár 48 565 forint volt, ami a reggeli összevetésben mintegy 16 százalékos emelkedési lehetőséget jelzett. Az Autonomous Research 57 921 forintos célára ugyanakkor jóval optimistább volt az átlagnál. A napon belüli árfolyam-emelkedés ezeket a számított lehetőségeket már mérsékelte.
A Molnál a HSBC 5800, a UBS 5700 forintra emelte célárát, változatlan vételi ajánlás mellett. A 4897 forintos elemzői konszenzus ugyanakkor a reggeli árfolyam közelében helyezkedett el. A Richter átlagos célára 13 313, a Magyar Telekomé 2878 forint volt.
A kisebb papírok közül a PannErgyre az OTP 3107 forintos célárat és vételi ajánlást tartott fenn. Az Opusnál az MBH 560 forintos célára a reggeli árfolyamhoz képest 192 százalékos felértékelődést feltételezett, míg az AutoWallisra az Erste változatlanul 145 forintos célárat adott. Ezek elemzői becslések, nem garantált jövőbeli árfolyamok.
Költségcsökkentéssel javított a McDonald's
A McDonald's harmadik negyedéves árbevétele 1,1 százalékkal, 7,16 milliárd dollárra nőtt, elmaradva a várt 7,28 milliárd dollártól. Nettó profitja ugyanakkor 9 százalékkal, 2,49 milliárd dollárra emelkedett, az egyszeri tételektől megtisztított egy részvényre jutó eredménye (EPS) pedig 3,57 dollár lett a várt 3,38 dollárral szemben. A javulást a működési költségek és ráfordítások mintegy 4 százalékos csökkenése segítette.
A legalább 13 hónapja működő amerikai éttermek forgalma hat negyedév után először csökkent, 0,2 százalékkal. Kevesebb vásárlás történt, amit az átlagos költés emelkedése csaknem ellensúlyozott. A lánc olcsóbb ajánlatokkal, négydolláros reggelivel és applikáción belüli kedvezményekkel igyekszik visszacsábítani az árérzékeny vendégeket. Szeptemberben az amerikai összehasonlítható forgalom már ismét növekedett.
A Revolut a mai napon bejelentette legújabb tőkebevonási folyamatának lezárását, amellyel új, 115 milliárd amerikai dolláros cégértékelést ért el.
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